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ديني

الجندي: من أدخل الله في عهد فعليه تنفيذه وإلا كتب على نفسه الهلاك.. فيديو

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 06:16 م
خالد الجندي
خالد الجندي
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محمد شحتة
قدم الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، شرحا لمعنى قوله تعالى "وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَٰهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَٰنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا" منوها أن لفظ الكفيل هنا جاء بمعنى التهديد والوعيد.

وقال الجندي، في لقائه على فضائية"دي إم سي"، إن لفظ الكفالة، فيها عطاء وإلزام وتهددي واشتراط ومراقبة فلا يمكن أن نستهتر بكلمة الكفالة إلهية، فمن يدخل الله في عهد فعليه تنفيذه وإلا يكتب على نفسه الهلاك والضياع.
وأضاف، العبرة في الآية إن الحلف بالله هو بمثابة أن الله حاضر في هذا العهد وعلى فاعله تنفيذه ، لأن الله لن يرضى بنقض الأيمان طالما أن المسلم اشترط هذا العهد على نفسه.

وأشار إلى أن الزوج والزوجة طالما حضروا لفظ الجلالة عند إبرام  العقود وأيقنوا أن الله كفيل بهذا العقد وعليهم تنفيذ بنوده، فنتيجة هذا العقد أنه لن يأتي فيه مشاكل أو اللجوء للمحاكم وغيرها.

حكم الحلف بالله على الطعام والشراب
بين الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية أن الحلف بالله على الطعام والشراب جائز إذا كان الحلف صادقا كأن يقول شخص لآخر تفضل تناول معي الطعام، وقال الآخر والله لا أستطيع فأنا شبعان، وهو فعلا ليس جائعا فهذا جائز ولا حرمة فيه.

وأكد عاشور خلال رده على الأسئلة الواردة إلى صفحة دار الإفتاء حيث يسأل شخص : "حكم الحلف بالله على الأكل والشرب عند زيارة أحد ؟ " ، أما إذا كان الشخص يستطيع تناول الطعام وحلف بالله أنه لا يستطيع فقد جمع الكذب والجوع في وقت واحد وهذا حرام شرعا.

وتابع: يجب على كل انسان عدم الحلف بالله مطلقا ولا يحلف إلا أمام القاضي للشهادة فقط أما غير ذلك فلا يحلف نهائيا لقول الله -تعالى- : "ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم " فلو كان الإنسان جائعا أو غير جائع فلا يحلف مطلقا.
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