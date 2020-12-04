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رياضة

نهضة بركان يوضح سبب تمسكه بإقامة السوبر الإفريقي في قطر

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 01:36 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
قال كتابي الحسين المتحدث الرسمي لنادي نهضة بركان المغربي ، أنه حتى الآن لم يحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والفريق المغربي.

وقال الحسين في تصريحاته ببرنامج اللعيب المذاع على قناة MBC مصر أن الاتحاد الأفريقي ملتزم بعقد مع الإتحاد القطري لكرة القدم بإقامة السوبر المصري في الدوحة لمدة ثلاث مواسم ، وهو السبب الرئيسي وراء التمسك بإقامة المباراة في قطر ، خاصة وأن الزمالك خاض السوبر الأفريقي الموسم الماضي مع الترجي.

وفي سياقا آخر، أكد عبدالناصر محمد، مدير الكرة بنادي إنبي، إن النادي يركز في الوقت الجاري من أجل التحضير للموسم الجديد للمنافسة بالشكل الأمثل.

وقال عبدالناصر محمد في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين: "لم نتواصل مع الأهلي لضم أي لاعب من صفوفه".

وأضاف: "لم ندخل في مفاوضات لضم صالح جمعة وأحمد الشيخ".

وأوضح ان صفقة انتقال كريم فؤاد إلى صفوف النادي الأهلي، خاصة بالتفاوض مع نجوم المستقبل لأن اللاعب إعارة من نادي النجوم.

وتابع: " لن نفرط في كريم فؤاد للأهلي الموسم القادم ومتمسكين باستمرار إعارته مهما كانت الإغراءات.. لا نركز على الناحية المادية فقط ولكن نركز على الناحية الفنية ولا يوجد بديل قوي في صفوف الفريق للاعب حال رحيله".

وكان الأهلى طالب ضم كريم فؤاد لخلافة أحمد فتحى الذى رحل عن الفريق وانضم لبيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .


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