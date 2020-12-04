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فن

حكيم يطلب آراء جمهوره في أغنيته الجديدة أخبار الطقس .. شاهد

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 02:51 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشر حكيم صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " وطلب اراء جمهوره في أغنيته الجديدة " اخبار الطقس " .

وعلق حكيم على الصورة قائلا "  مين صاحي دلوقتي ويكون سمع الاغنيه الجديده ( اخبار الطقس ) ويقولي رأيه ايه وعلى فكره انا قاصد اعمل حاجه فيها فرحه وبهجه الأيام دي " .

وتفاعل معه عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالآتى : الاغنية حلوة اووى - جميلة - كالعادة ممتازا - ربنا يوفقك .

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وقرر المطرب حكيم، طرح أغنيته الجديدة "ميزة" والتى انتهى من تسجيلها أمس، في ديسمبر المقبل. 

أغنية "ميزة" من كلمات صلاح مندى وألحان هانى فاروق وتوزيع زيزو فاروق.

ويعد حكيم من المطربين المهمين على الساحة الفنية، واستطاع أن يصنع اسما فى تاريخ الطرب الشعبى، وخلال مسيرة امتدت لربع قرن صنع حالة فنية متوهجة وطور الموسيقى شكلا ومضمونا فصار أحد أبرز نجوم جيله، وثالث فنان مصرى يقف على مسرح الأولمبياد التاريخى في العاصمة الفرنسية باريس بعد أم كلثوم وعبد الحليم حافظ.

وكان حكيم قد طرح مؤخرا كليبه الغنائى "صحاب أونطة"، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا فور طرحها، تم تصويرها بشكل مبهر فى أحد الاستوديوهات الكبرى بالقاهرة، مما أضفى على الأغنية جوا ساحرا كعادة أعمال حكيم، وفى "صحاب أونطة" مزج حكيم بين الأغنية الشعبية والمهرجانات بشكل حضارى وبسيطـ، يدلل على موهبته الغنائية الكبيرة، وجرأته فى اقتحام هذا اللون الغنائى بشكل وقور يحفظ كاريزمته التى يعرفها جمهوره، وبدا النجم الشعبى في كامل لياقته وقدم استعراضا راقيا خلال الأغنية. 


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