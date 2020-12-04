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رياضة

مشوار الأهلي وطلائع الجيش قبل مواجهة نهائي كأس مصر

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 12:47 م
الأهلي وطلائع الجيش
الأهلي وطلائع الجيش
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عبدالله هشام
يستعد النادي الأهلي لمواجهة منافسه طلائع الجيش غدا السبت،في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب برج العرب بالاسكندرية في نهائي بطولة كأس مصر . 

ونستعرض مشوار الفريقين في بطولة كأس مصر : 

في دور ال32 حقق النادي الأهلي الفوز على منافسه بني سويف بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ، وسجل للأحمر كلا من وليد ازارو "هدفين" وأحمد الشيخ بينما سجل لبني سويف احمد عبدالرازق 

طلائع الجيش في دور ال32 حقق الفوز علي دكرنس بهدف نظيف سجله حسام سلامة 

- في دور ال16 حقق الأهلي الفوز على منافسه الترسانة بنتيجة هدفين مقابل هدف ، سجل لبطل افريقيا جونيور اجاي بينما أحرز هدف الشواكيش الوحيد إبراهيم منصور 

بينما حقق فريق طلائع الجيش الفوز علي مصر المقاصة بهدف دون رد سجله كيفين موهيري 

- وفي ربع النهائي حقق النادي الأهلي الفوز علي ابو قير للاسمدة أحد فرق القسم الثاني بنتيجة هدفين مقابل هدف . 

سجل لفريق الأهلي وليد سليمان بينما أحرز هدف الفريق السكندري كيرفالا 

وحقق فريق طلائع الجيش مفاجأة بإقصاء بيراميدز - صاحب المركز الثالث في الدوري المصري - بركلات الترجيح 

- وفي نصف النهائي حقق الأهلي الفوز على منافسه الاتحاد السكندري بنتيجة هدفين مقابل هدف 

سجل للاهلي مجدي قفشة وحمدي فتحي في حين سجل رزاق سيسيه لفريق الاتحاد 

وواصل فريق طلائع الجيش مفاجأته بالفوز على الزمالك وصيف الدورى وافريقيا واقصائه من البطولة بنتيجة ثلاث اهداف مقابل هدف 

سجل لفريق طلائع الجيش كلا من أحمد سمير " هدفين" وعمرو مرعي وهدف وحيد للزمالك بأقدام شيكابالا .
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