تعرف على أعلى الأرباح لشهادات الإدخار بالبنوك المصرية.. تفاصيل

بعد قرار البنك المركزى فى نوفمبر الماضي بخفض معدلات الفائدة بمعدل 0.5% ، قامت عدة بنوك بتغيير قيمة الأرباح السنوية على شهادات الاستثمار والإدخار الصادرة منها.
يقدم موقع صدى البلد تفاصيل أسعار العائد وأعلى الأرباح المتاحة للمواطنين بعدد من البنوك العاملة بالسوق المصرى.
وعلى رأس البنوك المتعاملة بمصر البنك الأهلى المصرى، الذى حصد أكبر نسبة من الودائع فى مصر متصدرا كافة البنوك بقيمة تجاوزت 1.5 تريليون جنيه مصرى تقريبا.
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ويتيح البنك عددا من الشهادات، على رأسها الشهادات البلاتينية من فئات ألف جنيه ومضاعفاته لمدة 3 سنوات بسعر الفائدة عليها 11% للعائد الشهري ، أو 11.25% للعائد ربع السنوي اضافة للشهادات البلاتينية ذات العائد المتغير لمدة 3 سنوات بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاته ليصبح سعر الفائدة عليها 8.5% للعائد ربع السنوي بالإضافة إلى الشهادات الاستثمارية من فئات أ و ب و ج ، من بينها شهادات ذات العائد المجمع من الفئة " أ" بقيمة 100 جنيه ومضاعفاتها لمدة 10 سنوات ليصل سعر الفائدة عليها نحو 9.25%.
أما شهادة الفئة " ب" لمدة عام بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاته فقد أصبح عائدها 9.25% للعائد الشهري.
وشهادات فئة " ب" بقيمة 500 جنيه ومضاعفاتها لمدة عامين ليصبح عائد الفائدة عليها 9.5% للعائد ربع السنوي.
شهادة الفئة "ب" بقيمة 500 جنيه ومضاعفاتها لمدة 3 سنوات بعائد فائدة 9% للعائد ربع السنوي.
كما يقدم بنك CIB شهادات الادخار للأفراد بالجنيه المصري والدولار الأمريكي بمدة تصل إلى 3 سنوات ويسمح باسترداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.
أولا : شهادات الادخار للأفراد – بالجنيه المصري، وهى شهادات ذات مدد متوسطة وطويلة الأجل، ويمكنك الاختيار من بين شهادات البنك المتنوعة ذات عائد ثابت، ذات عائد متغير.
تعرف على أهم مزايا شهادات بنك CIB:
حرية اختيار دورية صرف العائد (يومي – شهري – ربع سنوي) لكي تلائم مختلف احتياجاتك الشخصية
يتم إحتساب العائد من بداية اليوم التالي لتاريخ شراء الشهادة
يسمح باسترداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار وفقا لجدول الاسترداد بالبنك
إمكانية الحصول على تسهيل/قرض/بطاقة إئتمانية بضمان قيمة الشهادة وفقًا لسياسة البنك الداخلية للإقراض.
العائد السنوي الثابت :
مدة الشهادة 3 سنوات
يتم صرف العائد شهريًا، أو ربع سنويًا (بناء على رغبة العميل).
تصدر الشهادة بقيمة 500 جم ومضاعفتها و بدون حد أقصى.
إمكانية الحصول على تسهيل/قرض/بطاقة ائتمانية بضمان قيمة الشهادة وفقًا لسياسة البنك للإقراض.
العائد السنوي المتغير :
مدة الشهادة 3 سنوات.
حرية اختيار دورية صرف العائد (يومي – شهري – ربع سنوي) لكي تلائم مختلف احتياجاتك الشخصية.
يتم إحتساب العائد لسعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري.
تصدر الشهادة بقيمة 5000 جم ومضاعفتها وبدون حد أقصي.
إمكانية الحصول على تسهيل/قرض/بطاقة ائتمانية بضمان قيمة الشهادة وفقًا لسياسة البنك للإقراض.