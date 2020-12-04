تعرف على أعلى الأرباح لشهادات الإدخار بالبنوك المصرية.. تفاصيل

بعد قرار البنك المركزى فى نوفمبر الماضي بخفض معدلات الفائدة بمعدل 0.5% ، قامت عدة بنوك بتغيير قيمة الأرباح السنوية على شهادات الاستثمار والإدخار الصادرة منها.





يقدم موقع صدى البلد تفاصيل أسعار العائد وأعلى الأرباح المتاحة للمواطنين بعدد من البنوك العاملة بالسوق المصرى.





وعلى رأس البنوك المتعاملة بمصر البنك الأهلى المصرى، الذى حصد أكبر نسبة من الودائع فى مصر متصدرا كافة البنوك بقيمة تجاوزت 1.5 تريليون جنيه مصرى تقريبا.





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ويتيح البنك عددا من الشهادات، على رأسها الشهادات البلاتينية من فئات ألف جنيه ومضاعفاته لمدة 3 سنوات بسعر الفائدة عليها 11% للعائد الشهري ، أو 11.25% للعائد ربع السنوي اضافة للشهادات البلاتينية ذات العائد المتغير لمدة 3 سنوات بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاته ليصبح سعر الفائدة عليها 8.5% للعائد ربع السنوي بالإضافة إلى الشهادات الاستثمارية من فئات أ و ب و ج ، من بينها شهادات ذات العائد المجمع من الفئة " أ" بقيمة 100 جنيه ومضاعفاتها لمدة 10 سنوات ليصل سعر الفائدة عليها نحو 9.25%.





أما شهادة الفئة " ب" لمدة عام بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاته فقد أصبح عائدها 9.25% للعائد الشهري.





وشهادات فئة " ب" بقيمة 500 جنيه ومضاعفاتها لمدة عامين ليصبح عائد الفائدة عليها 9.5% للعائد ربع السنوي.





شهادة الفئة "ب" بقيمة 500 جنيه ومضاعفاتها لمدة 3 سنوات بعائد فائدة 9% للعائد ربع السنوي .





كما يقدم بنك CIB شهادات الادخار للأفراد بالجنيه المصري والدولار الأمريكي بمدة تصل إلى 3 سنوات ويسمح باسترداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.