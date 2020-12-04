العناني يكشف تفاصيل موكب المومياوات والبروفا الأخيرة .. فيديو

كشف الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، تفاصيل موكب المومياوات الملكية احتفالا بتطوير ميدان التحرير.





وقال العناني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"،:"الاستعدادات الخاصة بموكب المومياوات الملكية، بدأت منذ 15 شهرًا، من أجل مراجعة كل التفاصيل، لافتا إلى أن مومياء رمسيس الثاني عندما نُقلت إلى باريس، استقبلت بشكل رائع على السجاد الأحمر، وجرى إطلاق 21 طلقة تقديرًا لها، واتعمل لها تشريفة ولفت باريس".





ونوه إلى أن الموكب سينقل مومياوات 22 ملكا وملكة مصرية، وسيليق بهم، لأنهم الملوك الذين حكموا أعظم حضارة في العالم القديم، وسيشارك فنانون مصريون كبار في مناطق أثرية كثيرة في الأهرامات والأقصر والقاهرة والمتاحف المصرية.





وتابع:" كل فنان سيلقي كلمة عن عظمة الحضارة المصرية في رسالة توعوية وسياحية وحضارية، والمسلة ستنير بشكل لائق جدًا، بالإضافة إلى ميدان التحرير وكورنيش النيل وعين الصيرة، وسيكون لدينا مسرح بطراز فرعوني يقدم فنًا مصريًا رائعًا".





ولفت إلى أن الموكب عندما يصل إلى ميدان التحرير، فإنه سينير، بالإضافة إلى المسلة والكباش والعمارات والكورنيش وصولًا إلى متحف الحضارة، وسيجري استقبالها كرؤساء جمهورية وملوك يزورون مصر.





وفي سياق آخر، استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وذلك لبحث سبل التعاون للترويج للنسخة الـ 27 لبطولة العالم لكرة اليد للرجال 2021، والتي من المقرر أن تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 وحتي 31 يناير 2021.





وتعد هذه البطولة أكبر حدث رياضي يشهده العالم خلال الفترة المقبلة، بمشاركة 32 دولة لأول مرة في تاريخ البطولة، وكانت قد اُقيمت مراسم سحب قرعة النسخة 27 للبطولة، تحت سفح الأهرامات في شهر سبتمبر الماضي.





وخلال الاجتماع تمت مناقشة آلية الترويج للبطولة ومن ثم الترويج للمنتج السياحي المصري المتنوع والفريد كما تمت مناقشة إمكانية تقديم برامج سياحية متميزة ومتنوعة لأعضاء الفرق المشاركة في البطولة ووفود المشجعين القادمة من الخارج، وذلك لتعريفهم بالحضارة المصرية العريقة وبالأنماط السياحية المتنوعة التي تتميز بها المقاصد السياحية المصرية وتقديم هذه البرامج بأسعار مناسبة، بالاضافة الى دراسة تقديم بعض التسهيلات لمشجعي البطولة القادمين من الخارج طوال فترة البطولة مثل توفير أسعار مناسبة لإقامتهم في الفنادق.