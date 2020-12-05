بالأسماء.. إصابة 20 عاملا في حادث انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

اصيب 20 عاملًا في حادث انقلاب سيارة بطريق الصعيد الشرقي القديم في المنيا





وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة نقل رقم "1787 ع ف ا" ربع نقل، بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي القديم، جنوب كمين الصفا، بمركز المنيا، نتيجة انفجار الإطار الأيمن الخلفي.





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وتسبب الحادث في إصابة 20 عاملًا، وهم: ماهر لبيب ميخائيل، 60 سنة، ومجدي نجيب ملاك، 32 سنة، وعاطف مكرم صليب، 35 سنة، كيرلس بنيامين ثابت، 23 سنة، وبسخرون شوقي شحاتة، 45 سنة، وفرج ملاك زكي، 40 سنة، وسامح حنا عبدالملاك، 20 سنة، وأيمن سامح أمين، 40 سنة، وهاني فرج مسعد، 30 سنة، ومدحت فرج مسعد، 35 سنة، وصموئيل يوسف رزق، 35 سنة، ووجيه صابر سعيد، 30 سنة، ونزيه ملاك ثابت، 50 سنة، مقيمين بنزلة عبيد بمركز المنيا، وموسى جمال رسمي، 30 سنة، ونادي طلعت زكي، 35 سنة، وعادل عياد مسعد، 45 سنة، مقيمين بقرية بني أحمد بمركز المنيا، وشحاتة نجيب يوسف، 43 سنة، مقيم بقرية طوه بمركز المنيا واثنين آخرين مجهولين الاسم والعنوان..



