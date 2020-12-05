ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بالأسماء.. إصابة 20 عاملا في حادث انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

السبت 05/ديسمبر/2020 - 12:55 ص
حادث انقلاب سيارة
حادث انقلاب سيارة بصحراوي المنيا
Advertisements
ايمن رياض
اصيب 20 عاملًا في حادث انقلاب سيارة بطريق الصعيد الشرقي القديم في المنيا

وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة نقل رقم "1787 ع ف ا" ربع نقل، بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي القديم، جنوب كمين الصفا، بمركز المنيا، نتيجة انفجار الإطار الأيمن الخلفي.


وتسبب الحادث في إصابة 20 عاملًا، وهم: ماهر لبيب ميخائيل، 60 سنة، ومجدي نجيب ملاك، 32 سنة، وعاطف مكرم صليب، 35 سنة، كيرلس بنيامين ثابت، 23 سنة، وبسخرون شوقي شحاتة، 45 سنة، وفرج ملاك زكي، 40 سنة، وسامح حنا عبدالملاك، 20 سنة، وأيمن سامح أمين، 40 سنة، وهاني فرج مسعد، 30 سنة، ومدحت فرج مسعد، 35 سنة، وصموئيل يوسف رزق، 35 سنة، ووجيه صابر سعيد، 30 سنة، ونزيه ملاك ثابت، 50 سنة، مقيمين بنزلة عبيد بمركز المنيا، وموسى جمال رسمي، 30 سنة، ونادي طلعت زكي، 35 سنة، وعادل عياد مسعد، 45 سنة، مقيمين بقرية بني أحمد بمركز المنيا، وشحاتة نجيب يوسف، 43 سنة، مقيم بقرية طوه بمركز المنيا واثنين آخرين مجهولين الاسم والعنوان..

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.
بالأسماء.. إصابة 20 عاملا في حادث انقلاب سيارة بصحراوي المنيا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول الفلفل الأسود؟

نصائح هاني الناظر.. خطوات الحفاظ على البشرة والشعر في الشتاء

في عيد ميلاده.. لقطات رومانسية تجمع بين كريم فهمي وزوجته