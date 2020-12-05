النحاس: التاريخ سيذكر فوز الأهلي بـ"التاسعة" على حساب الزمالك والتعاقد مع موسيماني فكرة برا الصندوق

قال عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب أن التاريخ سيذكر أن النادي الأهلي حقق اللقب الأفريقي التاسع على حساب الزمالك في عام ٢٠٢٠ ولن يذكر أن الزمالك قدم أداء أفضل من الأهلي.





وأشار في تصريحاته ببرنامج اللعيب المذاع على قناة mbc مصر ، إلى أنه كان سعيد بفوز الأهلي باللقب الأفريقي الغائب عن خزائنه منذ ٢٠١٣ ، مؤكدا أن هذه البطولة تعد أقل شيء يقدمونه لمؤمن زكريا لاعب الفريق والذي يعاني من مرض في الأعصاب





وأشاد النحاس بالجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي مؤكدا أن إدارة الاهلي أصابت في اختيارها للمدير الفني السابق لفريق صن داونز.





وأردف أن مجلس إدارة الأهلي فكرت خارج الصندوق بالتعاقد مع موسيماني ، لاسيما وأنه يعرف جيدا قدرات اللاعبين ولم يأخذ وقت طويل حتى يعرف ببواطن الأمور خاصة وأنه يعرف أيضا معالم الكرة الأفريقية بإعتباره ظل مديرا فنيا لفريق صن داونز لفترة كبيرة.





وأضاف النحاس أنه أول مدير فني واجه موسيماني بعد توليه مهمته بيومين، وتوقعت نجاحه مع الأهلي وقد كان.



