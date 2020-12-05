ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

النحاس: التاريخ سيذكر فوز الأهلي بـ"التاسعة" على حساب الزمالك والتعاقد مع موسيماني فكرة برا الصندوق

السبت 05/ديسمبر/2020 - 06:40 ص
عماد النحاس
عماد النحاس
Advertisements
محمد رشاد
قال عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب أن التاريخ سيذكر أن النادي الأهلي حقق اللقب الأفريقي  التاسع على حساب الزمالك في عام ٢٠٢٠ ولن يذكر أن الزمالك قدم أداء أفضل من الأهلي.

وأشار في تصريحاته ببرنامج اللعيب المذاع على قناة mbc مصر ،  إلى أنه كان سعيد بفوز الأهلي باللقب الأفريقي الغائب عن خزائنه منذ ٢٠١٣ ، مؤكدا أن هذه البطولة تعد أقل شيء يقدمونه لمؤمن زكريا لاعب الفريق والذي يعاني من مرض في الأعصاب

وأشاد النحاس بالجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي مؤكدا أن إدارة الاهلي أصابت في اختيارها للمدير الفني السابق لفريق صن داونز.

وأردف أن مجلس إدارة الأهلي فكرت خارج الصندوق بالتعاقد مع موسيماني ، لاسيما وأنه يعرف جيدا قدرات اللاعبين ولم يأخذ وقت طويل حتى يعرف ببواطن الأمور خاصة وأنه يعرف أيضا معالم الكرة الأفريقية بإعتباره ظل مديرا فنيا لفريق صن داونز لفترة كبيرة.

وأضاف النحاس أنه أول مدير فني واجه موسيماني بعد توليه مهمته بيومين،  وتوقعت نجاحه مع الأهلي وقد كان.

عادل المقاولون العرب الرقم القياسي للأندية المصرية على مستوى تسجيل الأهداف في مباراة واحدة، بعدما فاز بنتيجة 9-1 أمام أرتا سولار ممثل جيبوني في الدور التمهيدي الأول من الكونفدرالية الإفريقية.

وتساوي المقاولون العرب مع الأهلي الذي سجل أيضًا 9 أهداف في مباراة واحدة أمام فريق "إطلع برا" بطل جنوب السودان، في الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا التي حققها الفريق الموسم الماضي.

وسيطر المقاولون العرب على المباراة منذ الدقائق الأولى، واستطاع أن يسجل 5 أهداف في الشوط الأول، ولم يتوقف عن زيارة الشباك في الشوط الثاني من المباراة.

وتفوق المقاولون العرب على الرقم الذي يمتلكه الزمالك بتسجيل 7 أهداف في مباراة واحدة، والتي فعلها وصيف دوري الأبطال مرتين أمام ديكاداها بطل الصومال الموسم الماضي، والقطن بطل تشاد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

«كاف» يختار ديانج أفضل لاعب في مباراة الوداد

لقاء العمالقة.. ترقب جماهيري كبير لنهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك

تعرف على مشوار الأهلي نحو لقب دوري أبطال إفريقيا

المقاولون العرب يعادل رقمًا قياسيًا للأهلي في إفريقيا عقب الفوز على بطل جيبوتي

ترشيحاتنا

القبطان المطلق سراحه من الحوثيين: قلبي كان هيقف لما جالي تليفون يبشرني بالعودة لمصر

أشرف قاسم: الزمالك أعطى الكثير لـ زيزو.. ونحن الأقوى في إفريقيا

في ذكرى ميلاد سهير الباروني.. قصة هجومها على عادل إمام بسبب الستات

تركيا ترحب بجهود الكويت لحل الأزمة الخليجية وتطالب برفع العقوبات عن قطر

خاص| رنا سماحة تحتفل بزفافها في هذا الموعد

في ذكرى ميلاد سهير الباروني.. تعرضت لأزمة نفسية بعد رحيل ابنتها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع دخول 2021.. ظهور جسم غريب في السماء مرتين ولا يمكن تفسيره| صور

بشرى تثير الجدل بإطلالة جريئة عبر انستجرام

احذر النظارات.. طبيب يصور 100 مقطع مخل لمريضاته بأسلوب غريب