37.4 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات لمحافظتي الفيوم والمنيا





جاءت هذه التصريحات على هامش الزيارة التي قام بها وفد من قيادات جهاز تنمية المشروعات برئاسة المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذى للجهاز لمحافظتى الفيوم والمنيا حيث التقى الوفد بالمحافظين الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.





وتم توقيع 28 عقدا مع عدد من الجمعيات الأهلية بالمحافظتين للبدء في تنفيذ اتفاقية التصدي للهجرة غير النظامية التي يرصدها الجهاز بالتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية وبتمويل من الاتحاد الأوروبى لتنفيذ مشروعات خاصة بالبيئة والصحة ومحو الأمية والتدريب بهدف التشغيل، حيث تم توقيع 11 عقدا مع الجمعيات الأهلية بمحافظة الفيوم بإجمالى تمويل 14.9 مليون جنيه تتيح حوالى 500 فرصة عمل وما يزيد على 182 ألف يومية تشغيل أثناء تنفيذ هذه المشروعات، و17 عقدا بمحافظة المنيا بإجمالى تمويل 17 مليون جنيه تتيح 325.677 يومية تشغيل.





كما قام الجهاز بتوقيع (5) عقود مع الجمعيات الأهلية للتمويل متناهى الصغر بهدف التوسع في توفير التمويل اللازم للمشروعات متناهية الصغر بكلا المحافظتين منهم عقدان بمحافظة الفيوم بقيمة 2.7 مليون جنيه أحدهما يتم تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية والثانى يتم تنفيذه ضمن مشروع المبادرة للتمويل متناهى الصغر بتمويل من البنك الدولى وبالاضافة الي توقيع (3) عقود بمحافظة المنيا بقيمة 2.8 مليون جنيه يتم تنفيذهم ضمن مشروع المبادرة للتمويل متناهى الصغر بتمويل من البنك الدولى. كما تم خلال الزيارات تسليم شيكات إقراض مباشر لمساعدة عدد من ابناء الفيوم و المنيا على البدء فى مشروعاتهم الجديدة.





وأوضح المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، أن هذه الزيارات تأتى بهدف التعاون مع مختلف المحافظات لدراسة وتحديد الفرص الاستثمارية واستغلالها بالشكل المناسب وفقا لاحتياجات كل محافظة والموارد المتاحة بها، إضافةً إلى تحديد المشكلات التي تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والعمل على حلها وأشار أيضا إلى أهمية هذه الزيارات فى متابعة وتفعيل اتفاقيات التعاون التى يبرمها الجهاز مع مختلف الجهات الدولية المانحة.









وضم وفد جهاز تنمية المشروعات خلال هذه الزيارات المهندس مدحت مسعود رئيس القطاع المركزى للتنمية المجتمعية والبشرية والأستاذة نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر والأستاذ محمد عبد الملك رئيس القطاع المركزى للمكاتب الإقليمية وسالى سعدة رئيسة المكتب الفني.



