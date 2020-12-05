الدوري الإيطالي| يوفنتوس يسعى لاستعادة نغمة الفوز أمام تورينو.. وإنتر ميلان يستضيف بولونيا

يستضيف فريق يوفنتوس نظيره تورينو، اليوم، السبت، في تمام السابعة مساء، على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة العاشرة، من مسابقة الدوري الإيطالي.





ويسعى فريق يوفنتوس بقيادة مدربه أندريا بيرلو لاستعادة نغمة الفوز في مباراة اليوم، بعد السقوط في فخ التعادل أمام بينيفينتو 1 - 1، في الجولة الماضية من الكالتشيو.





ومن المقرر أن يشارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بشكل طبيعي، بعدما نفت الصحف العالمية شائعات تعرضه لحادث خطير في مدينة تورينو.





وحصد كريستيانو رونالدو مؤخرا جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي عن شهر نوفمبر الماضي.





في المقابل يطمح تورينو في تحسين وضعه السيئ بتحقيق نتيجة إيجابية أمام البيانكونيري في مباراة اليوم، والابتعاد خطوة عن مراكز الهبوط.





ويحتل يوفنتوس المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد تورينو في المركز الـ 18 بـ 6 نقاط.





ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإيطالي، سبيزيا مع لاتسيو، وإنتر ميلان مع بولونيا.





إنتر ميلان ضد بولونيا:





ويستضيف فريق إنتر ميلان نظيره بولونيا، في تمام العاشرة مساء، على ملعب جوزيبي مياتزا.





ويأمل إنتر ميلان بقيادة مدربه المخضرم أنطونيو كونتي في مواصلة انتصاراته أمام بولونيا في لقاء الليلة، وتأمين وصافته لجدول ترتيب الكالتشيو.





وحقق إنتر ميلان الفوز في آخر مباراتين في مسابقة الدوري الإيطالي، حيث فاز على تورينو بهدفين دون رد، وعلى ساسولو بثلاثية نظيفو.





على الجانب الآخر يطمح بولونيا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأفاعي، لتأمين تواجده ضمن منطقة وسط الجدول، ومواصلة الابتعاد عن منطقة الهبوط.





ولم يتذوق بولونيا طعم الخسارة أو التعادل في آخر ثلاث مباريات بالدوري الإيطالي، حيث فاز على كالياري 3 - 2، وساميدوريا 2 - 1، كرتون 1 - 0.





ويحتل إنتر ميلان وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 18 نقطة خلف فريق إيه سي ميلان المتصدر بـ 23 نقطة، بينما يتواجد فريق بولونيا في المركز العاشر بـ 12 نقطة.



