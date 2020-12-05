ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

علماء وقيادات الأزهر والعاملون به يعزون الإمام الأكبر في وفاة زوجة شقيقه

السبت 05/ديسمبر/2020 - 03:51 م
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
Advertisements
محمد شحتة
تقدم أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر، وقيادات الأزهر الشريف، وأساتذة الجامعة، وكل المنتسبين للأزهر الشريف، بخالص العزاء إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإلى شقيقه الأكبر الشيخ محمد الطيب، في وفاة المغفور لها بإذن الله زوجة شقيقه الأصغر، الشيخ الطيب محمد الطيب، رحمه الله.

كما تقدم علماء وقيادات الأزهر بخالص العزاء لأسرة الفقيدة، داعين المولى -عز وجل- أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وأعلن المركز الإعلامي للأزهر إلى أن العزاء سوف يقتصر على المشيعين للجنازة فقط في ظل الإجراءات الاحترازية من وباء كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وفاة أمير الكويت.. شيخ الأزهر: كان قائدا حكيما خدم الأمتين الإسلامية والعربية.. ونقابة الأشراف: كان نموذجا بارزا في البذل والعطاء

الأزهري ناعيا أمير الكويت: جزاه الله خيرًا على مواقفه المساندة لمصر

شيخ الأزهر ناعيا محمد كمال إمام: فقدنا عَلمًا من علماء الشريعة الإسلامية

شيخ الأزهر ينعى رئيس الوزراء البحريني

شيخ الأزهر ناعيا محمد حسان: نموذج يُحتذى به في العلم الإخلاص والتفاني

عميد طب الأزهر بنين رئيسًا للجمعية المصرية للعمود الفقري

ترشيحاتنا

سعر ومواصفات السيارة إم جي mg hs liverpool .. صور

حتى لا يفوتك الميري.. ننشر إجراءات وشروط التعيين بالوظائف الحكومية

بعد حلقة الثعالب.. وقف برنامج صبايا الخير

عزل وليد سليمان في مستشفى خاص بسبب كورونا.. تفاصيل

حصص مصر.. منصة تعليمية جديدة لطلاب الثانوية العامة عبر هذا الرابط

كورنيش عالمي في مصر.. 30 صورة ترصد سحر ممشى النيل الجديد

Advertisements

عزل وليد سليمان في مستشفى خاص بسبب كورونا.. تفاصيل

ثروة طائلة.. قرار مفاجئ من العدل الأوروبية بشأن أموال مبارك وعائلته

طلبت من جمهورها الدعاء.. تطورات الحالة الصحية لفيفي عبده

السعودية: حلفاء الرياض متفقون على حل الأزمة الخليجية

شعر به سكان القاهرة..زلزال بقوة 5.4 ريختر بمنطقة البحر المتوسط

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة طلائع الجيش في نهائي كأس مصر

النيابة العامة: إحالة طفل المرور و3 من أصدقائه لـ 4 محاكم مختصة

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يعلن انتهاءه من تسجيل أبعاد المؤامرة.. الزمالك يتوصل لاتفاق مبدئي للتعاقد مع أحمد الشيخ.. ونهضة بركان يتمسك بمواجهة الأهلي على ملعب محايد

القبض على مصطفى بوخا صاحب فيديو سماح بنت الحاج شهاب

المالية: 2000 وظيفة جديدة لأوائل خريجي الجامعات بمصلحة الضرائب

تراجع أسعار جرام الذهب 4 جنيهات بسبب انخفاض الأسعار العالمية.. وعيار 21 يسجل 799 جنيها

كورنيش عالمي في مصر.. 30 صورة ترصد سحر ممشى النيل الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحمي القلب ويوفر البروتين الصحي.. تعرف على فوائد الترمس

بعد ظهورها فى مهرجان القاهرة السينمائي.. تعرف على سعر و مواصفات بيجو 2008.. صور

طريقة ريجيم الصيام المتقطع