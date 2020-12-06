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أخبار العالم

رسميًا.. بريطانيا أول دولة تطرح لقاح فيروس كورونا من إنتاج فايزر

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 05:59 ص
لقاح فايزر
لقاح فايزر
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حسام رضوان
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، استعدادها لطرح لقاح شركتي "فايزر وبيوأنتك" لفيروس كورونا "كوفيد 19" هذا الأسبوع.

وبذلك تصبح بريطانيا أول دولة توافق على طرح لقاح كورونا الذي أنتجته فايزر وبيوأنتك.

وقالت الحكومة البريطانية إن اللقاح سيكون متاحًا في البداية في المستشفيات قبل توزيع مخزون الجرعات على عيادات الأطباء.

وأضافت أن الجرعات الأولى للقاح فايزر ستطرح يوم الثلاثاء المقبل، مشيرة إلى أن هيئة الصحة العامة تعطي أولوية قصوى لمن تجاوزوا الـ80 عامًا، والعاملين في مجال الرعاية الصحية وموظفي دور الرعاية والمقيمين.

وكانت الحكومة البريطانية منحت لقاح كورونا من إنتاج شركتي فايزر وبيوأنتك الأسبوع الماضي، لتصبح الأولى بين دول العالم.

وطلبت بريطانيا حتى الآن 40 مليون جرعة من لقاح كورونا، والتي تكفي لـ20 مليون نسمة، وفي حال ظهرت نتائج إيجابية من المتوقع أن يطلب البلد صاحب الـ67 مليون نسمة المزيد من الجرعات.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الأسبوع الأول من طرح لقاح كورونا سيشهد توزيع نحو 800 ألف جرعة.

وأضافت أن اللقاح سيُعطى أولًا في 50 مستشفى، موضحة أن تذويب اللقاح وإعداده للاستخدام يستغرق بضع ساعات.
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