إجراء المكالمات.. فيسبوك تضيف ميزة جديدة لـ واتساب ويب

يحصل إصدار تطبيق التراسل الفوري من واتساب WhatsApp ، على الويب على نصيبه من التحديثات الجديدة، وعلى الرغم منه أنه يفتقر إلى بعض ميزات مهمة من نسخة الهاتف المحمول إلا أنه يضم بعض أهم الخواص لتحسين تجربة المستخدم للتطبيق من خلال إصدار سطح المكتب.









وكشف تقرير نشره موقع "hindustan times"، أن شركة " واتساب "، مالكة التطبيق الأكثر شهرة في العالم للمراسلة الفورية ومكالمات الفيديو، قد تطرح قريبا دعمًا لإجراء مكالمات صوتية ومرئية لإصدار تطبيق سطح المكتب الخاص بها.

















ولراحة مستخدميها، تسعى شركة فيسبوك المالكة لخدمة واتساب على توفير بعض الميزات الأساسية المتوفرة على تطبيق الهاتف المحمول، إلى نسخة "الويب" لسطح المكتب المعروفة باسم "واتساب ويب" WhatsApp Web.









ووفقا للقطة الشاشة التي تمت نشرها على موقع "تويتر"، والتي تظهر كيف ستبدو هذه الميزة، حيث تحتوي على رمزين لأزرار مكالمات الصوت والفيديو لنسخة سطح المكتب ولكن تحمل كلا الأيقونتين علامة الإصدار التجريبي والتي تؤكد أن الميزيتين الجديدتين مازالتا تحت الاختبار.









وفي شهر أكتوبر الماضي، كشف موقع "WABetaInfo"، المتخصص في رصد مزايا واتساب التجريبيية، أن شركة "واتساب" تختبر ميزتي المكالمات الصوتية والمرئية لإصدار سطح المكتب، وشارك لقطات شاشة لخيارات مكالمات الصوت والفيديو في WhatsApp Web، حيث تظهر أزرار الاتصال الصوتي والمرئي في الأعلى بجوار اسم جهة الاتصال مباشرةً.









وبمجرد اتصال شخص ما على "واتساب ويب"، ستظهر نافذة صغيرة بها اسم المستخدم وصورة الملف الشخصي، حيث يمكن للمستخدم النقر فوقها لتلقي المكالمة وإنهائها من خلال أزرارا لإنهاء المكالمة والتبديل إلى الفيديو أو الصوت وكتم صوت المكالمة.









وكما تجري منصة التراسل المملوكة لشركة "فيسبوك"، اختبارا لدعم مكالمات الصوت والفيديو الجماعية لـ "واتساب ويب" أيضًا، حيث قال موقع "WABetaInfo": "إن دعم مكالمات الصوت والفيديو على WhatsApp Web يجب أن يكون متاحًا لمستخدمي الإصدار التجريبي من واتساب في الأسابيع المقبلة حتى يبدأ البعض في رؤيتها"، ولكن لا يوجد تأكيدا رسميا من الشركة على موعد إطلاق الميزات قريبا قبل نهاية العام الجاري على الإصدار الثابت من المنصة.









وسيكون هذا تحديثا رئيسيا يصل "واتساب ويب" وتطبيق سطح المكتب الخاص به، حيث سيجعل هذا الدعم القادم من السهل على المستخدمين استخدام التطبيق على الأجهزة المكتبية، لإجراء مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية بسرعة دون الحاجة لاستخدام الهاتف الذكي.