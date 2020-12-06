بـ 4 طرق سهلة وسريعة.. طريقة التشيز كيك

تعد حلوى التشيز كيك من الحلويات الغربية السريعة يمكنك تقديمها لأسرتك بـ 4 طرق مختلفة فى دقائق معدودة.. إليك المقادير والخطوات يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.
تشيز كيك بالشيكولاته
المقادير لتحضيرالتشيز كيك :
5 مكعبات جبنة كريمية
3 بيضات
نصف كوب شيكولاته بيضاء
طريقة التحضير الكيك:
فى وعاء قومي بتسيح الشيكولاته و ضيفي الجبنة الكريمة واستمري في التقليب، ثم ضيفي صفار البيض.
فى وعاء أخر قومى بضرب البياض جيدا ثم ضيفيه إلى الخليط السابق وأخيرا ضعي الخليط في قالب.
أدخليه الفرن لمدة 20 دقيقة، ثم أخرجيه وإتركيه ليبرد وزينيه بالشيكولاته والتوت.
قادير تشيز كيك بالكريم كراميل
2 كوب بسكوت مطحون
نصف كوب زبدة سايحة
2 ظرف كريم كراميل
2 كوب لبن
كوب سكر بودرة
كوب قشطة
ربع كيلو جبنة قريش
3 ملعقة كبيرة جيلاتين بودرة
نصف كوب ماء ساخن
طريقة تحضير تشيز كيك بالكريم كراميل
إخلطى البسكويت بالزبدة وضعيه فى أرضية قالب وإضغطى عليه وضعيه فى الثلاجة ليتماسك.
سخنى بودرة الكريم كراميل مع اللبن على النار.
أضربى فى الخلاط الكريم كراميل والجبنة والقشطة والسكر البودرة.
اذيبى الجيلاتين فى الماء الساخن ثم أضيفيه للخليط فى الخلاط.
صبى الخليط على قاعدة التشيز كيك وضعيها فى الثلاجة تى تتماسك ثم قطعيها وقدميها.
تشيز كيك بالبرتقال
مقادير تحضير التشيز كيك:
1/2 كوب حليب
باكو جيلي بنكهة البرتقال
2 ملعقة كبيرة زبدة
1 كريم شانتيه
باكو بسكويت شاي
علبة جبنة كريمي
طريقة تحضير التشيز كيك:
-اطحني البسكويت جيدًا ثم افركيه جيدًا مع الزبدة السايحة وضعي البسكويت وادخليه الفرن لمدة خمس دقائق.
-في وعاء آخر، اخلطي الكريم شانتيه مع الحليب ثم أضيفي الجبن الكريمي.
-بعد تحضير الجيلى ضعى عليه الكريمة ونخلطهما ثم أضيفى الخليط إلى البسكويت.
-يدخل الثلاجة من 3 إلى 6 ساعات
تشيز كيك الأوريو
المقادير لتحضير التشيز كيك
1/2 كوب زبدة
1 كوب شوكولاته بيضاء
1 كوب شوكولاته غامقة
1/2 كوب سكر ناعم
2 باكو بسكويت اوريو
1/2 كوب زبدة
2 باكيت جيلاتين
2 كوب كريمة
1 كوب بندق مطحون
1/4 كوب ماء ساخن
2 علبة جبنة كريمي
2 ملعقة كبيرة سكر
طريقة التحضير للتشيز كيك ..
يحضر قالب للكيكة ثم يخلط البسكويت مع البندق المطحون في الزبدة جيدًا ويفرد المزيج في قالب الكيك مع الضغط بواسطة اليدين ثم يوضع في الثلاجة مدة 20 دقيقة.
في ماء ساخن مع الجيلاتين يتم إذابة السكر وفى وعاء تخلط الجبنة الكريمة مع السكر والفانيليا والجيلاتين والكريمة والشوكولاته البيضاء .
يضاف بسكويت الاوريو بعد كسره الى الخليط وتترك الكيك فى الثلاجة.