بـ 4 طرق سهلة وسريعة.. طريقة التشيز كيك

فى وعاء أخر قومى بضرب البياض جيدا ثم ضيفيه إلى الخليط السابق وأخيرا ضعي الخليط في قالب.



أدخليه الفرن لمدة 20 دقيقة، ثم أخرجيه وإتركيه ليبرد وزينيه بالشيكولاته والتوت.

قادير تشيز كيك بالكريم كراميل

2 كوب بسكوت مطحون

نصف كوب زبدة سايحة

2 ظرف كريم كراميل

2 كوب لبن

كوب سكر بودرة

كوب قشطة

ربع كيلو جبنة قريش

3 ملعقة كبيرة جيلاتين بودرة

نصف كوب ماء ساخن

طريقة تحضير تشيز كيك بالكريم كراميل

إخلطى البسكويت بالزبدة وضعيه فى أرضية قالب وإضغطى عليه وضعيه فى الثلاجة ليتماسك.

سخنى بودرة الكريم كراميل مع اللبن على النار.

أضربى فى الخلاط الكريم كراميل والجبنة والقشطة والسكر البودرة.

اذيبى الجيلاتين فى الماء الساخن ثم أضيفيه للخليط فى الخلاط.

صبى الخليط على قاعدة التشيز كيك وضعيها فى الثلاجة تى تتماسك ثم قطعيها وقدميها.

-يدخل الثلاجة من 3 إلى 6 ساعات

-يدخل الثلاجة من 3 إلى 6 ساعات

-بعد تحضير الجيلى ضعى عليه الكريمة ونخلطهما ثم أضيفى الخليط إلى البسكويت.

-بعد تحضير الجيلى ضعى عليه الكريمة ونخلطهما ثم أضيفى الخليط إلى البسكويت.

-في وعاء آخر، اخلطي الكريم شانتيه مع الحليب ثم أضيفي الجبن الكريمي.

-في وعاء آخر، اخلطي الكريم شانتيه مع الحليب ثم أضيفي الجبن الكريمي.

-اطحني البسكويت جيدًا ثم افركيه جيدًا مع الزبدة السايحة وضعي البسكويت وادخليه الفرن لمدة خمس دقائق.

-اطحني البسكويت جيدًا ثم افركيه جيدًا مع الزبدة السايحة وضعي البسكويت وادخليه الفرن لمدة خمس دقائق.





تشيز كيك الأوريو





المقادير لتحضير التشيز كيك





1/2 كوب زبدة

1 كوب شوكولاته بيضاء

1 كوب شوكولاته غامقة

1/2 كوب سكر ناعم

2 باكو بسكويت اوريو

1/2 كوب زبدة

2 باكيت جيلاتين

2 كوب كريمة

1 كوب بندق مطحون

1/4 كوب ماء ساخن

2 علبة جبنة كريمي

2 ملعقة كبيرة سكر





طريقة التحضير للتشيز كيك ..





يحضر قالب للكيكة ثم يخلط البسكويت مع البندق المطحون في الزبدة جيدًا ويفرد المزيج في قالب الكيك مع الضغط بواسطة اليدين ثم يوضع في الثلاجة مدة 20 دقيقة.

في ماء ساخن مع الجيلاتين يتم إذابة السكر وفى وعاء تخلط الجبنة الكريمة مع السكر والفانيليا والجيلاتين والكريمة والشوكولاته البيضاء .