رئيس جهاز العاصمة الإدارية: طرح 18 محلًا تجاريًا وصيدليتين بالحي السكنى للبيع بالمزاد العلني

أعلن المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز تنمية العاصمة الإدارية الجديدة، أنه تم طرح 18 محلًا تجاريًا وصيدليتين بمساحات تتراوح من (32م2 : 95م2)، بالسوق التجارية بالمجاورتين الأولى والثامنة بالحي السكنى R3 بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني.

وأوضح رئيس جهاز "العاصمة الإدارية"، أنه ستعقد الجلسة الأولى للمزاد لبيع 9 محال تجارية وصيدلية بالمجاورة الثامنة بالحي السكنى R3، يوم الثلاثاء 29/12/2020 بمقر الجهاز، وستعقد الجلسة الثانية للمزاد لبيع 9 محال وصيدلية بالمجاورة الأولى بالحي السكنى R3، يوم الأحد 7/2/2021 بمقر الجهاز.

من جهة أخرى، أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن عملية الحجز الإلكترونى لـ 564 وحدة سكنية بمشروع "الإسكان المميز" بمدينة رشيد الجديدة ذى الطابع الساحلي بمدينة رشيد الجديدة بمساحات تتراوح من (90م2 : 93م2)، ستبدأ من الساعة الـ10 صباح يوم الأحد 22/12/2020، وحتى الساعة الـ11.59 مساء نفس اليوم، على الموقع الإلكترونى www.hdb-reservation.com ، والخاص ببنك التعمير والإسكان.









وأوضح الوزير، أن الخطوة الأولى (التقديم)، تتمثل فى أن يقوم الراغب فى الحجز بالدخول على الموقع الإلكترونى (www.hdb-reservation.com)، والخاص ببنك التعمير والإسكان بدون كلمة مرور، ويستعرض كراسة الشروط أو يقوم بطباعتها، لمعرفة جميع التفاصيل (المساحات – الأسعار – أرقام العمارات)، مع إمكانية استعراض خطوات الحجز (فيديو / مكتوبة)، ويقوم المتقدم للحجز بإنشاء حساب جديد، وذلك بالضغط على (تسجيل مستخدم جديد) عن طريق الرقم القومى ورقم التليفون المحمول.









وقال المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إنه في حالة التسجيل باسم "القاصر" يتم إدراج الرقم القومي الخاص به مع تحميل صورة شهادة الميلاد، ويجب تسجيل الإيميل لضمان وصول كلمة المرور، ويتم إرسال رسالة (sms) بكلمة مرور افتراضية، تُستخدم فى تسجيل البيانات الأساسية ثم يتم تسجيل البيانات الأساسية (اسم العميل / العنوان / الرقم القومى للعميل / الإيميل / التليفون / اسم الزوجة ورقمها القومى)، ويتم تحميل صور بطاقات الرقم القومى (الزوج والزوجة)، وجه وظهر فى ورقة واحدة، ثم يتم الدخول على الموقع مرة أخرى من خلال الضغط على (دخول مستخدم حالى)، وتسجيل الرقم القومى وكلمة المرور.







