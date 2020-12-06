رئيس مدينة المحلة: تنفيذ قرار 78 مخالفة حملات مرافق وإشغالات للمحلات المخالفة

أعلن ديوان مجلس مركز ومدينة المحلة اليوم عن تحرير 78 مخالفة حملات مرافق وإشغالات للمحلات المخالفة للقرارت العمل الخاصة بمجلس الوزراء تزامنا مع استمرار جائحة كورونا ووقاية المواطنين وتنفيذ قرارات التباعد الاجتماعي .

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صرح بذلك اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ودينة المحلة لافتا إلى أن المخالفات شملت (36 محضر نظافة - 31 محضر إشغال طريق - 11 محضر شهادة صحية )، ومصادرة 60 قطعة إشغال مخالفة، وغلق 34 محال تجارى خلال شهر ديسمبر الجارى.

وجاء ذلك فى إطار تكليفات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، بضرورة متابعة كافة المطاعم و المقاهي و الكافيهات و محال الحلويات و وحدات الطعام المتنقلة، و العصارات و ما يماثلها من المحال و المنشآت للوقوف على مدى تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء.

كما وجّه رئيس المدينة العمالية بالضرورة تشكيل لجنة دائمة، للمرور على المطاعم و الكافيهات، و محال الحلويات، وجميع الأنشطة، للتأكد من مدى تنفيذ القرارات الواردة من وزارة التنمية المحلية، بشأن تطبيق قرارات الغلق للمحال والمولات فى المواعيد الجديدة التى أقرتها الوزارة.

جدير بالذكر أن هذا يأتى فى إطار قرارات مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمه، للحد من خطورة انتشار فيروس كورونا المستجد .

وكان محافظ الغربية أكد أنه تنفيذًا لقرار وزارة التنمية المحلية الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية ، قامت الوحدات المحلية في الفترة من ١ ديسمبر إلى ٥ ديسمبر بغلق عدد (٥٣) محل، عدد (١٣) مطعم ، عدد (٢٧) مقهى، عدد (١٥) ورشة، عدد (٢) سوق و (٧٥) منشأة أخرى، بإجمالي ١٨٥ منشأة في نطاق المحافظة.

وشدد محافظ الغربية على رؤساء الأحياء والمدن بالمتابعة اليومية لتطبيق مواعيد الإغلاق الجديدة بالتنسيق مع الجهات المعنية وتطبيق الإجراءات القانونية بكل حزم على من يخالف المواعيد الجديدة.

وأكد المحافظ أن جميع الأحياء والمراكز تقوم بحملات دورية لمتابعة تنفيذ القرارات الجديدة بكل حزم، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تأتي في المقام الأول من أجل سلامة وصحة المواطن خاصةً للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذلك الحفاظ على مرافق الدولة، مطالبًا أصحاب المحلات والمطاعم والمقاهي والورش بضرورة الالتزام بالمواعيد الجديدة للفتح والإغلاق والالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بداخل تلك المنشآت.