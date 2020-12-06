محافظ الغربية يتفقد مقار جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب.. شاهد

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية استعداد المحافظة لجولة الإعادة من انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ م.





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جاء ذلك عقب انتهاء الجولات التفقدية التي قام بها المحافظ في جميع المراكز والمدن والأحياء على مدار اليوم، حيث قام المحافظ مساء اليوم يرافقه ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، بجولة لتفقد عددًا من المقار الانتخابية بالمحلة وسمنود وزفتي والسنطة.





بدأت الجولة بتفقد مدارس الشهيد محمد الدرة الرسمية للغات، عبد الحي خليل الابتدائية وطه حسين الإعدادية بنات بحي ثاني المحلة، كما تفقد مدارس السادات الثانوية بنين وعبد الرحمن بن عوف بحي أول المحلة ، وفي سمنود تفقد المحافظ مدرسة سمنود الثانوية بنين، والسيدة خديجة والسادات الثانوية بنين بسمنود،





وانتقل المحافظ لتفقد المقار الانتخابية بزفتي والسنطة، حيث تفقد مدارس هشام علي محمود أبو الخير، عمر بن الخطاب الإعدادية بنين، عمرو بن العاص الرسمية للغات، عثمان بن عفان الابتدائية بمركز ومدينة زفتى، واختتمت الجولة بتفقد مدارس اللواء وفيق محمد رجب الثانوية، الوحدة المجمعة بشبراقاص بمركز ومدينة السنطة.





وخلال الجولة تفقد المحافظ مبيت القوات المسلحة بالمحلة الكبرى، محلة أبو علي، سمنود، زفتى والسنطة، واطمئن على توافر مستلزمات المعيشة وكافة سبل الراحة لقوات التأمين، موجهًا رؤساء المراكز والمدن بالتواصل الدائم مع قائد القوات.





يذكر أن محافظ الغربية قد تفقد صباح اليوم المقار بقطور الزيات وبسيون، حيث تأكد المحافظ من أن جميع اللجان اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تطهير وتعقيم المقرات قبل البدء في عملية التصويت، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات على الناخبين وتيسير الحركة لكبار السن وذوي الهمم من خلال توفير كراسي متحركة لهم، كما تابع أعمال تمهيد الشوارع أمام المقرات الانتخابية، وذلك لاستقبال ٣ مليون و ٤٥٠ ألف و ٣٣١ مواطن سيدلون بأصواتهم داخل 1159 لجنة فرعية.