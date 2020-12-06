قصة نجاح هيونداي ماتريكس..نادرة الأعطال | صور

صنفت هيونداي ماتريكس بأنها سيارة عائلية من الطراز الأول، أثبتت جدارتها وبشدة في سوق السيارات العالمي، والتى حققت نجاحًا منقطع النظير جعلها تنافس بنجاح في أسواق السيارات منذ تاريخ صنعها وحتى يومنا هذا.





بدأت شركة هيونداي الكورية الجنوبية في تصنيع السيارة الأكثر شهرة في تاريخها ماتريكس في عام 2001، وتم تصميمها بالتعاون مع شركة بينينفارينا الإيطالية صاحبة التاريخ الكبير في صناعة السيارات العالمية.





تأسست بينينفارينا في عام 1930 التى تصمم سيارات فيراري، ألفا روميو، مازيراتي، بيجو، و فيات، بالإضافة لتصميم القطارات فائقة السرعة، وعربات السكك الحديدية الخفيفة الأوتوماتيكية، وأيضًا اليخوت والطائرات، أى أنك تتعامل مع وحش أسطوري لا يضاهى في مجال تصميم السيارات.





أدى تعاون شركة بينينفارينا الإيطالية مع شركة هيوانداي الكورية الجنوبية لإنتاج الأيقونة هيونداي ماتريكس والتي تعد ضمن فئة السيارات الميني فان، والتى تمتعت بقوة وإعتمادية على الطرق بشكل كبير، وإشتهرت هذه السيارة بندرة أعطالها مقارنة بأقرانها من فئات جيلها وهو السبب الرئيسي الذي جعلها متربعة على عرش سيارات هيونداي لفترة كبيرة.





صممت هيونداي ماتريكس بثلاثة خيارات من المحركات الأول بمحرك ديزل ثلاثي الإسطوانات مزود بشاحن توربيني وتبلغ سعة المحرك 1.5 لتر، يستطيع أن يولد قوة قدرها 81 حصان، مما يمكن السيارة للتسارع من وضع الثبات 0 لتصل إلى سرعة 100 كم \ ساعة وذلك في غضون 17 ثانية فقط.





أما المحرك الثاني فهو رباعي الأسطوانات يعمل بالبنزين و يأتي بسعة 1.6 لتر ليولد قوة قدرها 102 حصان، يستطيع أن تصل لسرعة 100 كم\ ساعة في غضون 12.7 ثانية، والمحرك الثالث رباعي الأسطوانات أيضًا ويعمل بالبنزين ولكن تبلغ سعته 1.8 لتر يستطيع أن يولد قوة 121 حصان ويمكنه الوصول إلى سرعة 100 كم\ساعة في 11.3 ثانية فقط.



