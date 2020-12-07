ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

علاجات سريعة ومجربة لالتهاب الجيوب الأنفية

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 08:08 م
صدى البلد
Advertisements
لمياء الياسين

يعد التهاب الجيوب الأنفية حالة شائعة تحدث عندما تلتهب بطانة الجيوب الأنفية إليك بعض العلاجات المنزلية لها التي يمكن أن توفر الراحة الفورية للجيوب الأنفية يقدمها موقع بولد سكاى الهندى

أعراض التهاب الجيوب الأنفية

يحدث إلتهاب  الجيوب الأنفية لأسباب متعددة ، ابرزها عدوى الجهاز التنفسي العلوي ، مثل الزكام فإذا كنت تعاني من نزلة برد مستمرة وظهرت لك الأعراض التالية ، فقد تكون مصابًا بالتهاب الجيوب الأنفية

تشمل أعراض التهاب الجيوب الأنفية  و إفرازات خضراء أو صفراء من الأنف و أنف مسدود و ألم حول الخدين أو العينين أو الجبهة
و صداع و ارتفاع في درجة الحرارة (حمى) إلى 38 درجة مئوية ووجع أسنان و انخفاض حاسة الشم

قد يكون الأطفال المصابون بالتهاب الجيوب الأنفية عصبيين ويتنفسون من خلال أفواههم ويواجهون صعوبة في الرضاعة قد يبدو كلامهم أيضًا أنفيًا (كما لو كانوا مصابين بنزلة برد).

طرق العلاج المنزلية..

غالبًا ما تختفي أعراض التهاب الجيوب الأنفية في غضون أسابيع قليلة و إليكم حيل سريعه تخلصك من انسداد الأنف  مع الأصابة بالجيوب الأنفية يقدمها موقع healthline 

- الاستحمام  الساخن في عودة تنفسك إلى الوضع الطبيعي على الأقل لفترة قصيرة.

- تناول المشروبات الساخنة والشاي الدافئ والحساء سيساعدان أيضًا في تخفيف الانزعاج في حلقك.

- تناول أدوية الحساسية  ..من الممكن أن يكون انسداد الأنف ناتجا عن ردة فعل تحسسية، لذلك يجب عليك في هذه الحالة تناول مضادات الحساسية التي ستساعد على علاجه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أعراض التهاب الجيوب الأنفية.. ومتى تكون الحالة خطيرة

علاج الجيوب الأنفية فى المنزل

مش نزلة برد.. علامات تؤكد إصابتك بعدوى الجيوب الأنفية.. استشاري أنف وأذن يوضح متى تكون الحالة خطيرة وطرق علاجها

بدون أدوية.. حيل سريعة تخلصك من أعراض الجيوب الأنفية

علامات أنك مصاب بعدوى الجيوب الأنفية.. حيل لأعراضها المزعجة

فى دقائق.. أسرع وصفة تخلصك من انسدادالأنف

ترشيحاتنا

تسليم رفات المهندس ضحية سفاح الجيزة لأسرته والنيابة تصرح بالدفن

القانون 119 والأكواد المصرية.. التفاصيل الكاملة لعودة البناء لمدة 6 أشهر فقط

وصول النائب محمد أبو العينين إلى مؤتمر تقديم صفقات سيراميكا كليوباترا

لحل أزمات الأبيض.. بدء جلسة وزير الرياضة مع لجنة إدارة الزمالك

الصين تفجر مفاجأة بشأن دولة المنشأ لـ كورونا

متفوقة على فرنسا وبريطانيا.. مصر الأفضل في مكافحة كورونا بالشرق الأوسط | بلومبرج - صور

Advertisements

عواصف ترابية وشبورة.. خريطة سقوط الأمطار في محافظات الجمهورية خلال الـ 72 ساعة المقبلة

أوراق محترقة لنيوتن تكشف العلاقة بين هرم خوفو ونهاية العالم

بيان جديد من مرتضى منصور يكشف حجم الأموال في خزينة الزمالك.. تفاصيل

برلماني: زيارة الرئيس السيسي لفرنسا كشفت ادعاءات بعض المنظمات للهجوم على الدولة

هذا السؤال يؤلمني.. الرئيس السيسي يرد على أحد الصحفيين في قصر الإليزيه

نائب رئيس لجنة الزمالك يكشف حقيقة إزالة صور مرتضى منصور من النادي

أزمة جديدة تضرب الزمالك.. ماذا يحدث بالقلعة البيضاء؟

الكشف عن بديل لاعب الأهلي المناسب بعد فشل صفقة سيرينو | تفاصيل

مدبولي يتابع المشروعات الزراعية وتبطين الترع.. طرح أراضي زراعية في "المحسمة" قريبا .. واستزراع 200 ألف فدان كمرحلة أولي

صدمة جديدة لـ مرتضى منصور.. إزالة لافتاته وصوره من نادى الزمالك

الرئيس الفرنسي يعلن مفاجأة مهمة لمصر.. فيديو

الزمالك يصرف المستحقات المتأخرة للاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخفيض سعر تويوتا كامري هايبرد 2021 toyota camry hybrid .. صور

نشرة الصحة والمرأة.. أجرأ إطلالات النجمات في مهرجان القاهرة السينمائي.. أضرار الإفراط في ممارسة الرياضة

وصول النائب محمد أبو العينين إلى مؤتمر تقديم صفقات سيراميكا كليوباترا