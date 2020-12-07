علاجات سريعة ومجربة لالتهاب الجيوب الأنفية

أعراض التهاب الجيوب الأنفية





يحدث إلتهاب الجيوب الأنفية لأسباب متعددة ، ابرزها عدوى الجهاز التنفسي العلوي ، مثل الزكام فإذا كنت تعاني من نزلة برد مستمرة وظهرت لك الأعراض التالية ، فقد تكون مصابًا بالتهاب الجيوب الأنفية





تشمل أعراض التهاب الجيوب الأنفية و إفرازات خضراء أو صفراء من الأنف و أنف مسدود و ألم حول الخدين أو العينين أو الجبهة

و صداع و ارتفاع في درجة الحرارة (حمى) إلى 38 درجة مئوية ووجع أسنان و انخفاض حاسة الشم





قد يكون الأطفال المصابون بالتهاب الجيوب الأنفية عصبيين ويتنفسون من خلال أفواههم ويواجهون صعوبة في الرضاعة قد يبدو كلامهم أيضًا أنفيًا (كما لو كانوا مصابين بنزلة برد).



طرق العلاج المنزلية..





غالبًا ما تختفي أعراض التهاب الجيوب الأنفية في غضون أسابيع قليلة و إليكم حيل سريعه تخلصك من انسداد الأنف مع الأصابة بالجيوب الأنفية يقدمها موقع healthline

