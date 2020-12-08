انتحار موظف بالمعاش في ظروف غامضة بالقليوبية

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها كشف غموض حادث قيام موظف بالمعاش بالانتحار وشنق نفسه فى سقف حجرة نومه بمنزله فى شبين القناطر وتم نقل الجثة إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق. الجثةإلى





تلقى المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز شبين بلاغا من الأهالي يفيد العثور على جثة موظف بالمعاش تم إخطار اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية وانتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية.





وتبين أن المتوفى يدعى محمد ا م 62 سنة موظف بالمعاش وأنه من محافظة الدقهلية ويقيم بمفرده بمنطقة عرب جهينة مركز شبين القناطر وان الأهالي عثروا عليه معلقا من الرقبة في سقف حجرة بمنزله وقاموا بنقله إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





من ناحية أخرى تكثف أجهزة الأمن في القليوبية جهودها لكشف غموض حادث سرقة شاشات عرض ودراجة نارية من كافتيريا بمنطقة كفر الجزار دائرة مركز بنها، وقام مجهولون بالتسلل إليها فجر اليوم سرقتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





تلقى العقيد عمرو الجزار مفتش مباحث بنها بلاغا من صاحب كافتيريا بمنطقة كفر الجزار دائرة مركز بنها يفيد اكتشافه صباح اليوم سرقة شاشات عرض ودراجة نارية من داخل الكافتيريا.





تم إخطار اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية وتم تشكيل فريق بحث قادة اللواء حاتم الحداد مدير مباحث المديرية وتوصلت التحريات إلى أن واقعة السرقة تمت فجرا وقام الجناة بسرقة شاشتين عرض ودراجة نارية.





وتحفظ العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية على كاميرات مراقبة داخل الكافتيريا وجار فحصها للتعرف على الجناة والقبض عليهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





من ناحية اخرى تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من مستشفى الخانكة بوصول "س ع" 70 سنة مقيم دائرة مركز الخانكة جثة هامدة أثر إصابته بطعنة نافذة بالصدر.





وتشكل فريق بحث قاده اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي والعميد خالد محمدي رئيس مباحث القليوبية لكشف غموض الحادث وانتقل المقدم أحمد سامي عفيفي رئيس مباحث مركز الخانكة والعقيد محمد عبد السلام مأمور المركز إلى موقع البلاغ.





وتبين من التحريات قيام" أ م" 50 سنة زوجة المجني عليه بارتكاب الواقعة على إثر خلافات زوجية بينهما وبين زوجها فقامت بطعنه بسكين طعنة نافذة بالصدر أودت بحياته خلال مشاجرة بينهما بسبب كثرة المشاجرات والخلافات العائلية بينهما.





وتم ضبط المتهمة وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق برئاسة أحمد البوشي رئيس نيابة الخانكة، بإشراف المستشار علي حسن، المحامي العام لنيابات شمال القليويبة.





وطلبت النيابة انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة في الجريمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة والتصريح بدفن الجثة.