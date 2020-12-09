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فن

درة وزوجها يخطفان الأنظار على السجادة الحمراء في القاهرة السينمائي

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 01:20 م
صدى البلد
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محمد نحلة - محمد نبيل - محمد زاهر - عمرو سيد
ظهرت الفنانة درة فى سادس ايام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته ال 42 برفقة زوجها هانى سعد وخطف الثنائى الانظار بأطلالتهما 

نشرت الفنانة درة صورة له من مهرجان القاهرة السينمائي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلقت درة قائلة: "يظل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي دائما متميّزا، هذا المهرجان العريق والذي عندما أحضره كل سنة أشعر بحب السينما والاعتزاز بالإنتماء لها".

وتألقت درة، بفستان منفوش لافت خلال مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، وظهرت بفستان طويل ومنفوش باللون الكحلي، ودون أكمام ليبرز عن رشاقتها، كما تميز الفستان بالستان من الأكتاف، وبتصميم منفوش يكشف عن جمالها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت درة في الماكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمالها، واختارت تسريحة شعر انيقة وجذابة تتناسب مع ظهورها، وتركت خصلات متطايرة تبرز جمالها.

وأعرب رئيس المهرجان المنتج والسيناريست محمد حفظي، عن سعادته وفخره، بما أنجزه فريق "القاهرة السينمائي" خلال الدورة 42، مؤكدا أنه لم يفقد الأمل يوما بأنها ستقام بصورتها المعتادة على أرض الواقع، رغم الضغوط والتحديات الكبيرة التي فرضها فيروس كورونا، سواء على صناعة السينما في العالم أو على حركة الطيران.

ووعد "حفظي"، جمهور القاهرة بتقديم برنامج متميز تم اختيار كل أفلامه بعناية شديدة، مشيرا إلى أن فريق البرمجة استطاع هذا العام أن يضم 84 فيلما من أحدث وأهم إنتاجات 2020، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و10 أفلام مصرية، بالإضافة إلى أكثر من 10 أفلام حصدت أرفع جوائز المهرجانات الكبرى خلال عام 2020، مشيدا في الوقت نفسه بالنجاح الكبير الذي تحققه عاما بعد عام منصة "أيام القاهرة لصناعة السينما"، والدعم الذي تقدمه لصناعة السينما، سواء بالورش والمحاضرات والحلقات النقاشية أو بالدعم المادي عبر ملتقى القاهرة السينمائي، والذي يزيد هذا العام على 250 ألف دولار.
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