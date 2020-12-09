تشابه كبير.. هل هناك اختلافات بين أعراض كورونا والإنفلونزا؟

في الوقت الذي تصطدم فيه جائحة الفيروس التاجي بموسم الإنفلونزا ويستعد مسئولو الصحة لاحتمال ما يسمى "الوباء المزدوج"، قد يتساءل الكثيرون عما إذا كانت أعراضهم علامة على الإنفلونزا أو COVID-19.





وفقًا لإدارة الصحة العامة في إلينوي، كانت هناك بالفعل تقارير عن "عدوى مرافقة" لكل من فيروس كورونا والإنفلونزا في الولاية.





لم يقدم مدير IDPH الدكتور نجوزي إيزيكي عددًا من المرضى المصابين، لكنه قال: "لسنا في أي مكان بالقرب من ذروة موسم الإنفلونزا".





الفرق بين أعراض فيروس كورونا والإنفلونزا

فيما يلي نظرة على الفرق بين أعراض فيروس كورونا والإنفلونزا ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها:



وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض "يمكن أن يكون لكل من COVID-19 والإنفلونزا درجات متفاوتة من العلامات والأعراض، تتراوح من عدم وجود أعراض (بدون أعراض) إلى أعراض حادة".





تشمل الأعراض الشائعة التي تم الإبلاغ عنها لكلا المرضين ما يلي:

حمى أو الشعور بحمى / قشعريرة

سعال

ضيق التنفس أو صعوبة التنفس

التعب

التهاب الحلق

سيلان أو انسداد الأنف

آلام في العضلات أو آلام في الجسم

صداع الرأس

قد يعاني بعض الأشخاص من القيء والإسهال، على الرغم من أن هذا أكثر شيوعًا عند الأطفال منه لدى البالغين







اختلاف أعراض فيروس كورونا والإنفلونزا



الإنفلونزا

يمكن أن تسبب فيروسات الإنفلونزا مرضًا خفيفًا إلى شديد، بما في ذلك العلامات والأعراض الشائعة المذكورة أعلاه.





كوفيد -19

يبدو أن COVID-19 يسبب أمراضًا أكثر خطورة لدى بعض الأشخاص. قد تشمل العلامات والأعراض الأخرى لـ COVID-19، التي تختلف عن الإنفلونزا، التغيير أو فقدان الذوق أو الرائحة.





قد يكون الاختلاف الآخر عند ظهور الأعراض

يمكن أن يستغرق كل من COVID-19 والإنفلونزا يومًا أو أكثر حتى تظهر الأعراض بعد الإصابة، وفقًا لتقارير مركز السيطرة على الأمراض. لكن بالنسبة لمرضى الفيروس التاجي، قد يستغرق وصول الأعراض وقتًا أطول.





تظهر الأعراض على مرضى الإنفلونزا عادة في غضون أربعة أيام، في حين أن مرضى فيروس كورونا قد يصابون بها في وقت متأخر يصل إلى أسبوعين بعد الإصابة.





يمكن أن يكون الشخص المصاب بفيروس كورونا معديًا لفترة أطول من الشخص المصاب بالإنفلونزا. معظم المصابين بالأنفلونزا معديون قبل يوم واحد تقريبًا من بدء ظهور الأعراض.





بالنسبة لـ COVID-19، لا يزال طول فترة الانتشار قيد الدراسة، لكن تقارير مركز السيطرة على الأمراض (CDC) "من الممكن أن ينشر الناس الفيروس لمدة يومين تقريبًا قبل ظهور العلامات أو الأعراض". يمكن أيضًا أن يظل مرضى COVID-19 معديين لمدة 10 أيام على الأقل بعد ظهور العلامات أو الأعراض لأول مرة.





يقول مركز السيطرة على الأمراض: "إذا كان شخص ما بدون أعراض أو اختفت أعراضه ، فمن الممكن أن تظل معديًا لمدة 10 أيام على الأقل بعد اختبار إيجابي لـ COVID-19".





ينتشر COVID-19 والإنفلونزا بطرق مماثلة، لكن الفيروس التاجي أكثر عدوى بين فئات سكانية وفئات عمرية معينة، حسبما أفاد مركز السيطرة على الأمراض، مضيفًا أن فيروس كورونا مرتبط بمزيد من "الأحداث المنتشرة" أكثر من الإنفلونزا.





ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، "هذا يعني أن الفيروس المسبب لـ COVID-19 يمكن أن ينتشر بسرعة وسهولة إلى الكثير من الناس ويؤدي إلى انتشار مستمر بين الناس مع تقدم الوقت".





كجزء من الأسبوع الوطني للتطعيم ضد الإنفلونزا، الذي بدأ يوم الاثنين، شجع الدكتور إيزيكي كل شخص يبلغ عمره ستة أشهر فما فوق على تلقي لقاح الأنفلونزا الموسمية لتجنب العدوى المصاحبة.





وقال الدكتور إيزيكي في بيان صحفي: "لا يقتصر الأمر على أن الإصابة بفيروس الإنفلونزا والفيروس المسبب لـ COVID-19 تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة للأفراد، بل إنها تضع عبئًا هائلًا على نظام الرعاية الصحية لدينا وعاملي الرعاية الصحية الذين يعانون من الإجهاد بسبب الزيادة في حالات COVID-19".





ومع ذلك، لا يزال مسئولو الصحة بالولاية متفائلين بأنهم سيرون أرقامًا أقل للإنفلونزا هذا العام، لأن استراتيجيات التخفيف للوقاية من COVID-19، مثل ارتداء أغطية الوجه، فعالة أيضًا في الحد من انتشار الإنفلونزا.





مصدر المعلومات موقع هيلثي.