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فن

بفستان كب .. صورة جديدة لعبير صبري في مهرجان الجونة

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 01:23 م
صدى البلد
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منار نور
نشرت الفنانة عبير صبرى صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام. 

وظهرت الفنانة عبير صبرى في الصورة فستان أسود كب، خلال حضورها مهرجان القاهرة السينمائي. 

كانت آخر أعمال عبير صبري مسلسل " خيانة عهد " الذى عرض في رمضان الماضي و حقق نجاحًا جماهيريًا من إخراج سامح عبد العزيز و حصلت من خلاله العديد من الجوائز، و العمل من بطولة كل من النجمة يسرا و حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادي مهنى و خالد أنور، و من تأليف أحمد عادل، و أمين جمال‎.

مسلسل خيانة عهد إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل و الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، و تم تغيير اسم العمل من " دهب عيرة " إلى " خيانة عهد " فى اللحظات الأخيرة.

المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول أم تدعى عهد وتعمل صاحبة مصنع ملابس و تتعرض لعديد من الأزمات في حياتها وابنها أيضا.

وحضرت الفنانة عبير صبري، على حفل ختام مهرجان الجونة مع المحامي أيمن البياع، و ظهرت عبير بإطلالة أنيقة على السجادة الحمراء، فاجأها زوجها بإعطائها قبلة رومانسية، و جاء ذلك خلال التقاط عبير صبري، الصور التذكارية مع زوجها على الريد كاربت للمهرجان.

وشهد حفل ختام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، حضور عدد كبير من نجوم و نجمات الفن، اللذين تواجدوا على السجادة الحمراء، و متابعة حفل توزيع جوائز المهرجان الطويلة و القصيرة و الوثائقية و غيرها من الجوائز.
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