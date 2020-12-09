بفستان كب .. صورة جديدة لعبير صبري في مهرجان الجونة

وظهرت الفنانة عبير صبرى في الصورة فستان أسود كب، خلال حضورها مهرجان القاهرة السينمائي.

كانت آخر أعمال عبير صبري مسلسل " خيانة عهد " الذى عرض في رمضان الماضي و حقق نجاحًا جماهيريًا من إخراج سامح عبد العزيز و حصلت من خلاله العديد من الجوائز، و العمل من بطولة كل من النجمة يسرا و حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادي مهنى و خالد أنور، و من تأليف أحمد عادل، و أمين جمال‎.





مسلسل خيانة عهد إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل و الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، و تم تغيير اسم العمل من " دهب عيرة " إلى " خيانة عهد " فى اللحظات الأخيرة.





المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول أم تدعى عهد وتعمل صاحبة مصنع ملابس و تتعرض لعديد من الأزمات في حياتها وابنها أيضا.





وحضرت الفنانة عبير صبري، على حفل ختام مهرجان الجونة مع المحامي أيمن البياع، و ظهرت عبير بإطلالة أنيقة على السجادة الحمراء، فاجأها زوجها بإعطائها قبلة رومانسية، و جاء ذلك خلال التقاط عبير صبري، الصور التذكارية مع زوجها على الريد كاربت للمهرجان.





وشهد حفل ختام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، حضور عدد كبير من نجوم و نجمات الفن، اللذين تواجدوا على السجادة الحمراء، و متابعة حفل توزيع جوائز المهرجان الطويلة و القصيرة و الوثائقية و غيرها من الجوائز.