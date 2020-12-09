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ديني

هل يجب التسليم من سجود التلاوة؟

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 05:56 م
هل يجب التسليم من
هل يجب التسليم من سجود التلاوة
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محمود ضاحي
هل يجب التسليم من سجود التلاوة ؟.. سؤال ورد للدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية.


قال مستشار المفتي، إن الفقهاء اتفقوا على أن سجود التلاوة إذا كان في أثناء الصلاة ليس منه سلام، واختلفوا في التسليم من سجود التلاوة إذا كان في خارج الصلاة :فذهب الحنفيَّة والمالكية إلى عدم مشروعية التسليم من سجود التلاوة في خارج الصلاة كما هو حكمه في داخل الصلاة .


وأضاف: ذهب الشافعيَّة في الأصح والحنابلة في الرواية المختارة إلى وجوب التسليم من سجود التلاوة خارج الصلاة ؛ لأنها تأخذ حكم سائر الصلوات ، وهي يجب التسليم منها.

 
واختتم مستشار المفتي: هي عدم مشروعية السلام من سجود التلاوة أثناء الصلاة باتفاقٍ ، أما خارجها فهو مَحل خلافٌ بين الفقهاء ، فمن سلَّم فلا حرج عليه ، ومن لم يُسَلِّم فلا حَرَجَ عليه أيضًا ؛ إذ من المقرر شرعًا أنه : «لا يُنْكَر المختلف فيه» .



1- رضاء المولى -عز وجل-.
2-محبة الله - تعالى- للعبد.
3- مغفرة الذنوب والسيئات.
4- كسب الأجر والثواب الجزيل.
4- سعادة النفس وتذوق حلاوة الذكر. 
5- حياة للقلب وطمأنينة. 
6- انشراح الصدر.
7- نور في الوجه.
8- قوة في الجسم.
9- البراءة من النفاق.
10- الحفظ من كل سوء.
11- رفعة المنزلة في الدنيا والآخرة.
12- جلب النعم ودفع النقم.
13- زوال الهم والغم.
14- جلب الرزق.
15- نزول الرحمة والسكينة.
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