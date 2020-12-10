الميناء البحري الوحيد.. إعادة تشغيل ميناء العريش أمام حركة السفن لتصدير المواد الخام





وتقوم الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حاليًا بتنفيذ خطة تطوير طموحة لأرصفة الميناء وتكريك المجرى المائى لزيادة عمق وغاطس الميناء وزيادة حاجز الأمواج، إلى جانب رفع كفاءة الوحدات البحرية التابعة للميناء سواء القاطرات أو لنشات الإرشاد فضلًا عن رفع كفاءة وتنفيذ أعمال صيانة المبانى الإدارية.



وأعيد تشغيل الرصيف التجاري الحالي للميناء العريش البحري بمحافظة شمال سيناء، أمام حركة السفن لتصدير المواد الخام منه بداية من أول ديسمبر الجاري 2020م، بناء على الإجراءات والتعليمات المتفق عليها لعودة النشاط بين الجهات المعنية في هذا الشأن، حيث يصل غاطس السفن 7 أمتار، وأقصى طول للسفن 140 مترا".



وتضمنت الإجراءات التي اتخذتها إدارة الميناء، انتظار السفن بمنطقة الانتظار على مسافة 5 أميال بحرية من الميناء ولا تقل عن ذلك، مع تأكيد التوكيلات الملاحية على السفن بأن يتم التواصل من لحظة دخولها النطاق البحري لقاعدة بورسعيد البحرية، وضرورة التنسيق مع مركز عمليات ميناء العريش البحري وقاعدة بورسعيد البحرية، قبل الدخول والخروج للسفن.



وقد خاطب ميناء العريش البحري، شركة "النصر" للملاحات، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لاستئناف تصدير الملح الخام من بوابة سيناء بداية من شهر ديسمبر الجاري.



ويجري تنفيذ أعمال المرحلة الأولى لتطوير ميناء العريش البحري "فى إطار الخطة العامة للمشروع القومي لتنمية وإعمار شمال سيناء وما يخص ميناء العريش البحري، إحدى موانئ الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قطاع الشمال والتي تشمل :رفع كفاءة المباني والمنشآت، والتي تم الانتهاء من تنفيذ بنودها ضمن خطة الصيانة الشاملة للميناء،.



وأوضح اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء محافظ شمال سيناء ، أن المخطط للميناء ان يكون منطقة حيوية مهمة وتم اختياره على مساحة 3 كم 2 فى موقعه الحالى وبما هو متاح من بعد عن المناطق ذات الكثافة السكانية ..وأضاف أن الميناء صدر له قرار جمهورى بأن يكون ضمن منطقة التنمية الاقتصادية لهيئة قناة السويس.



ويعد ميناء العريش البحري الوحيد بشمال سيناء على البحر المتوسط ، حيث صدر القرار رقم 221 لسنة 1996 باعتبار ميناء العريش ميناء تجاريا بدلا من ميناء صيد ، وقامت الهيئة العامة لميناء بورسعيد باعداد الميناء لاستقبال السفن التجارية و يقع ميناء العريش على الساحل الشمالى بمحافظة شمال سيناء.



حيث يتكون ميناء العريش من طريق رئيسى بطول 1200 متر ، و3 أرصفة بإجمالى أطوال 389 مترًا، تنقسم إلى رصيف بضاعة عامة وصب بطول 242 مترًا وعمق 7 أمتار، ورصيف مواعين بطول 122 مترًا وعمق 4 أمتار، ورصيف للقوات البحرية بطول 25 مترًا وعمق 7 أمتار.



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