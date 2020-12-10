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حوادث

محظور تداوله بالأسواق.. ضبط طن دقيق بلدي داخل مخبز سياحي بالإسكندرية

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 04:01 ص
مخبز
مخبز
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط (1٫25 طن " دقيق بلدى" مدعم إستخراج 82% مخصص للمخابز البلدية ومحظور تداوله بالأسواق لإستخدامه فى إنتاج الخبز السياحى قدرت قيمتها ب6812 جنيهًا ).. بحوزة (المدير المسئول عن مخبز سياحى بدون ترخيص) بمحافظة الإسكندرية.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وعلى جانب اخر نفى مصدر أمنى، ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، بشأن دخول النزيل "خالد حمدي"- المودع في أحد السجون لتنفيذ حكم قضائي صادر بحقه؛ لاتهامه فى إحدى القضايا- في الإضراب عن الطعام.

وأوضح المصدر أن النزيل المذكور، يتمتع بصحة جيدة، ولم يسبق قيامه بالإضراب عن الطعام أو الشراب .

وأكد المصدر أن ما تم تداوله فى هذا الصدد؛ يأتى فى إطار نهج الجماعة الإرهابية، والأبواق الإعلامية الموالية لها، لنشر الإدعاءات والأكاذيب؛ بهدف تأليب الرأى العام.
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