ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بملابس جريئة.. زوجة محمود العسيلي تحتفل بعيد ميلاده.. شاهد

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 03:49 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت
نشرت زوجة الفنان محمود العسيلي، مجموعة من الصور برفقته عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة جريئة احتفالًا بعيد ميلاده.

وفي سياق آخر، هاجم الفنان أمير عيد، المطرب محمود العسيلى؛ بسبب أغنية "دنيا جديدة"، حيث قال إن هذه الأغنية خاصة به، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر". 

وقال أمير عيد "انا بحترم عسيلي جدا بس مش عارف هو ليه قال إن أغنية دنيا جديدة بتاعته وقريبا.. دي أغنيتي وأتمنى تطلع أغنية تانية بنفس الاسم".

كان الفنان محمود العسيلى نشر تغريدة له عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" يستطلع فيها رأي جمهوره عن أغنيته الجديدة. 

وكتب فى التغريدة "عايزين الأغنية الجاية في أني سكة ؟ #مش_مضمون #وجع_الهوى #جنة_تكفينا #حلم_بعيد #يا_ناس #اديني_باعيش #فوقي #طلع الحلو وبس ولا حاجة جديدة خالص ؟". 

وجاءت التعليقات عليه من المتابعين له على تويتر، وقال أحدهم: "#وجع_الهوي" وأيضا رد آخر قائلا: "#طلع_الحلو_وبس" وكثيرون غيرهم.

يذكر أن آخر أعمال محمود العسيلي أغنية «اختراع» مع الفنان تامر حسني وهي من كلمات: أحمد حسن راؤول، ألحان: أحمد زعيم، توزيع: وسام عبد المنعم، أما الكليب فهو من إخراج تامر حسني نفسه. 

أغنية «اختراع» لـ تامر حسني، ومحمود العسيلي، هي أولى أغاني ألبوم «تامر» الجديد، والذي يحمل اسم «خليك فولاذي». 
بملابس جريئة.. زوجة محمود العسيلي تحتفل بعيد ميلاده.. شاهد
بملابس جريئة.. زوجة محمود العسيلي تحتفل بعيد ميلاده.. شاهد
بملابس جريئة.. زوجة محمود العسيلي تحتفل بعيد ميلاده.. شاهد
بملابس جريئة.. زوجة محمود العسيلي تحتفل بعيد ميلاده.. شاهد
بملابس جريئة.. زوجة محمود العسيلي تحتفل بعيد ميلاده.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد طرح أحدث أغانيه .. تامر حسني يتصدر تويتر

تامر حسني يتصدر تويتر بسبب "مبطلناش إحساس".. فيديو

محمود العسيلي: فقدان الهوية يخلي الناس تلزق في أى قضية

تامر حسني يعلن أغنيته الجديدة على إنستجرام

شاهد.. محمود العسيلي وزوجته في أحدث ظهور لهما على يخت

تامر حسني يتصدر الحملة الدعائية لأحد الهواتف المحمولة

ترشيحاتنا

كذب واختطاف وعنف جنسي.. غضب بـ الأمم المتحدة بسبب ممارسات آبي أحمد في إثيوبيا

قتلت زوجها برقبة زجاجة بسبب 150 ألف جنيه مصروف شهري| القصة الكاملة للفنانة عبير بيبرس بعد إحالتها للجنايات

مين أحلى؟ ياسمين صبري وهيفاء وهبي تتنافسان بنفس الإطلالة

بسبب بكائه.. طفل يلقى حتفه على يد زوج والدته.. وموقف غير إنساني من الأم

أمريكا.. الادعاء يفتح تحقيقا مع نجل بايدن.. والأخير يرد: أنا مستهدف

6 حالات لـ وقف المعاش بالقانون الجديد.. تعرف عليها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسعر مليون جنيه.. ماسة ثمينة تغير حياة عامل كادح بعد عثوره عليها بالصدفة

بملابس جريئة.. زوجة محمود العسيلي تحتفل بعيد ميلاده.. شاهد

بسبب بكائه.. طفل يلقى حتفه على يد زوج والدته.. وموقف غير إنساني من الأم