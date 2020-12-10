بملابس جريئة.. زوجة محمود العسيلي تحتفل بعيد ميلاده.. شاهد

نشرت زوجة الفنان محمود العسيلي، مجموعة من الصور برفقته عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة جريئة احتفالًا بعيد ميلاده.





وفي سياق آخر، هاجم الفنان أمير عيد، المطرب محمود العسيلى؛ بسبب أغنية "دنيا جديدة"، حيث قال إن هذه الأغنية خاصة به، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".





وقال أمير عيد "انا بحترم عسيلي جدا بس مش عارف هو ليه قال إن أغنية دنيا جديدة بتاعته وقريبا.. دي أغنيتي وأتمنى تطلع أغنية تانية بنفس الاسم".



