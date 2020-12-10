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الأوقاف تعلن أسماء الناجحين في مكافأة التميز العلمي

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 12:03 ص
الأوقاف
الأوقاف
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محمود ضاحي
أعلنت وزارة الأوقاف عن أسماء المجموعة الثانية من الناجحين في اختبار صرف مكافأة التميز العلمي. 

واعتمد الدكتور محمد مختار جمعة  وزير الاوقاف اليوم الأربعاء  قرارين وزاريين بتجديد تكليف كل من الشيخ  سلامة محمود عبد الرازق نجم بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف المنيا، والشيخ عاصم محمود قبيصي مهران – بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف أسيوط.

وأعلنت وزارة الأوقاف، أنه تم توفير 22 ألف كمامة؛ لتوزيعها على العاملين بالمقار الإدارية بالأوقاف، سواء بالديوان العام أم بالمديريات والإدارات على مستوى الجمهورية؛ وذلك في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأكدت الوزارة، في بيان لها، ضرورة الالتزام بها في جميع المقار الإدارية التابعة للوزارة، مطالبة جميع المديريات، بالتنسيق مع الشيخ  صبري ياسين رئيس قطاع المديريات لتسلم حصتها من الكمامات.


مالاسمالمديرية
1.      الحسين عبد اللطيف محمد خضرالإسكندرية
2.      إسلام أحمد مصطفى أحمدالإسكندرية
3.      إسماعيل أحمد إسماعيل المرشدىالإسكندرية
4.      أحمد علي محمد درويشالإسكندرية
5.      أحمد محمد مصطفى أبو موسىالإسكندرية
6.      أسامة محمود عبد الغفارالإسكندرية
7.      حسين شحاته محمد الحشاشالإسكندرية
8.      حمادة حامد كامل موسىالإسكندرية
9.      حمدي قمر الدولة السيد خطابالإسكندرية
10.  خالد راضي أحمد عبد العزيزالإسكندرية
11.  ريحان عبد العزيز عبد اللطيفالإسكندرية
12.  ضاحي موسى حسن عبد الرازقالإسكندرية
13.  عبد الرحمن محمد أحمد الوكيلالإسكندرية
14.  عبد الرحمن محمد عبد الرحمن الصعيديالإسكندرية
15.  عبد العزيز محمد سعد عيسىالإسكندرية
16.  عبد الموجود حسن عبد العاطىالإسكندرية
17.  كريم عبد العزيز محمود علامالإسكندرية
18.  محمد السيد السيد عويسالإسكندرية
19.  محمد أحمد أحمد قاسمالإسكندرية
20.  محمد مبروك محمد ناصرالإسكندرية
21.  محمد يوسف عبد السلام حرازالإسكندرية
22.  مديح سميح السعودي الطويلةالإسكندرية
23.  يحيى إسماعيل فتح الله عرفةالإسكندرية
24.  إبراهيم عبد العزيز صالح عبد العزيزالإسماعيلية
25.  إبراهيم محمد عبد الحميد محمدالإسماعيلية
26.  أحمد فرج الله أحمد الشحرورالإسماعيلية
27.  أحمد محمد محفوظ السيد سويلمالإسماعيلية
28.  أحمد محمد محمد أيوبالإسماعيلية
29.  حسن مصطفى شحاته مصطفىالإسماعيلية
30.  خالد عبد الحميد السيد فلهالإسماعيلية
31.  صلاح عبد المطلب عبد المطلبالإسماعيلية
32.  فوده السيد أحمد فودهالإسماعيلية
33.  محمد أحمد سليمان محمدالإسماعيلية
34.  محمد عزت أحمد شحاتهالإسماعيلية
35.  محمود إسماعيل عمران إبراهيمالإسماعيلية
36.  الحسين أحمد محمد رمضانالأقصر
37.  أبو العباس أحمد محمد حسينالأقصر
38.  أحمد محمد علي محمدالأقصر
39.  أحمد محمد محمود سليمالأقصر
40.  بدوى محمد سيد أحمدالأقصر
41.  عبد الرحيم عبد الرسول خضرالأقصر
42.  عبد الله سيد أحمد عبد الحليمالأقصر
43.  علي صديق أمير عمرالأقصر
44.  محمود علي أحمدإبراهيمالأقصر
45.  أحمد علي أحمد عبد اللطيفالبحر الأحمر
46.  عبد الرحمن ماهر عبد المعزالبحر الأحمر
47.  محمود حمزة قاسم محمدالبحر الأحمر
48.  مصطفى إبراهيم قبيص محمدالبحر الأحمر
49.  الصافي رمضان الصافي عبد الحميدالبحيرة
50.  إبراهيم فتحي مغازي منتصرالبحيرة
51.  إبراهيم محمد حسن إبراهيم حرفوشالبحيرة
52.  إبراهيم مختار عبد الغفارالبحيرة
53.  إبراهيم مصطفى عبد الله محمد عيسىالبحيرة
54.  إبراهيم نبيل كمال السيد أبو زهرةالبحيرة
55.  إيهاب حمادة محمد سليمانالبحيرة
56.  أبو بكر محارب عوض العواميالبحيرة
57.  أحمد البكري أحمدالبحيرة
58.  أحمد السيد أبو زيد عاشورالبحيرة
59.  أحمد إسماعيل فتحي إبراهيمالبحيرة
60.  أحمد حامد مرجانالبحيرة
61.  أحمد سامي أحمد بارمالبحيرة
62.  أحمد صبحي عيادالبحيرة
63.  أحمد عبد الصادق فتح الله منصورالبحيرة
64.  أحمد عبد المجيد غزلانالبحيرة
65.  أحمد محمد رشاد سيد أحمدالبحيرة
66.  أحمد محمد علي عليبةالبحيرة
67.  أحمد محمد علي منصورالبحيرة
68.  أحمد محمد محمد البيوميالبحيرة
69.  أحمد محمد محمد رمضان البيوميالبحيرة
70.  أحمد محمد مصطفى النشارالبحيرة
71.  أحمد نعيم الجماسالبحيرة
72.  أكرم حامد سعد أبو العينيينالبحيرة
73.  أيمن أنور محمد خليفالبحيرة
74.  باسم فايز عبد الحميد زايدالبحيرة
75.  بكري عبد العزيز عبد اللهالبحيرة
76.  حسام محمد صبحي عيدالبحيرة
77.  حسن إبراهيم حامدالبحيرة
78.  حسن إبراهيم موافيالبحيرة
79.  حسن جلال عبد الواحد القزازالبحيرة
80.  حمادة فرج حمادةالبحيرة
81.  خالد إبراهيم سلامة محمدالبحيرة
82.  خالد فؤاد صالح حميدةالبحيرة
83.  خميس خطاب أحمد السيد خطابالبحيرة
84.  خيري مصطفى عمارةالبحيرة
85.  راشد محمد جمعة راشدالبحيرة
86.  رامي عبد الهادي عبد النبي حيدرالبحيرة
87.  رأفت عبد العاطي حسن أحمدالبحيرة
88.  رجب إبراهيم حسن الشيالالبحيرة
89.  رجب سالم عبد الحكيم عبد الجليلالبحيرة
90.  رضا محمد محمد أبو عليالبحيرة
91.  رضا ممدوح أحمد غازيالبحيرة
92.  رفاعي محمد تميمالبحيرة
93.  رمضان السيد إبراهيم حسنالبحيرة
94.  رمضان جمعة إبراهيم جمعةالبحيرة
95.  رمضان محمد رمضان محمدالبحيرة
96.  سامي عوض العسالةالبحيرة
97.  سامي محمود محمد بدرالبحيرة
98.  سعد محمد سعد عيسىالبحيرة
99.  سعيد محمد محمد صدومهالبحيرة
100.                      سليمان إبراهيم أحمد عامرالبحيرة
101.                      ضياء الحق أحمد عبيدالبحيرة
102.                      طه حسين أبو زيدالبحيرة
103.                      عاطف أحمد عليالبحيرة
104.                      عاطف عبد الحكيم تهامي حسينالبحيرة
105.                      عبد الجواد شوقي عبد الجوادالبحيرة
106.                      عبد الرازق ناجى جاد الله برانىالبحيرة
107.                      عبد الرؤوف صبحى عبد الرؤفالبحيرة
108.                      عبد الصادق فايز عليالبحيرة
109.                      عبد العزيز مصطفى لبدةالبحيرة
110.                      عبد الغنى سعيد عبد الغنىالبحيرة
111.                      عبد الله محمود محمد حسن طايلالبحيرة
112.                      عبد المعطى السيد عثمان البسيونيالبحيرة
113.                      عبد الناصر سعيد جلالالبحيرة
114.                      عبده حسين بسيوني حسينالبحيرة
115.                      عبيد شحاته إبراهيمالبحيرة
116.                      عصام محمد عبد الغنى يونسالبحيرة
117.                      علاء الدين محمد رمضانالبحيرة
118.                      علي عيد يوسف قطب البسنديليالبحيرة
119.                      علي محمد حامد الحلبيالبحيرة
120.                      علي محمد مبروكالبحيرة
121.                      عماد رشاد مهنا أبو الحمدالبحيرة
122.                      عماد سعد عرفةالبحيرة
123.                      عماد محمد محمد هيبةالبحيرة
124.                      عيد مرعى يونس عبد الجوادالبحيرة
125.                      فارس بشير عبد المقصود غزالالبحيرة
126.                      فايز فاروق زكي حسينالبحيرة
127.                      فرج محمد السيد عبد الغفارالبحيرة
128.                      محمد السيد العيونيالبحيرة
129.                      محمد السيد بسيوني أحمدالبحيرة
130.                      محمد أحمد عبد الرازق إبراهيمالبحيرة
131.                      محمد أحمد محمد أبو شهلةالبحيرة
132.                      محمد أحمد محمد رزق الشافعيالبحيرة
133.                      محمد أحمد محمود سليمالبحيرة
134.                      محمد جابر أحمد أحمد إبراهيمالبحيرة
135.                      محمد جمال الشحات خميسالبحيرة
136.                      محمد حسنى الغرباوىالبحيرة
137.                      محمد رجب أبو سعدهالبحيرة
138.                      محمد طايل حسين إبراهيمالبحيرة
139.                      محمد طه ضيف اللهالبحيرة
140.                      محمد عاطف محمد السيد القصبىالبحيرة
141.                      محمد عبد الرازق محمد إسماعيلالبحيرة
142.                      محمد عبد العزيز قطبالبحيرة
143.                      محمد عطا يوسف علامالبحيرة
144.                      محمد عوض عبد الغنى  عبد الحميد عرابىالبحيرة
145.                      محمد فتحي زكى رحابالبحيرة
146.                      محمد فكري محمد الوكيلالبحيرة
147.                      محمد فوزي سعد الشماعالبحيرة
148.                      محمد مشحوت عبد الوهابالبحيرة
149.                      محمد منصور محمد هبالهالبحيرة
150.                      محمود توفيق محمودالبحيرة
151.                      محمود رجب محمد الفقيالبحيرة
152.                      محمود رمضان أبو اليزيد النحاسالبحيرة
153.                      محمود سعيد القزازالبحيرة
154.                      محمود صابر محمود السيدالبحيرة
155.                      محمود ضيف أحمد زيدانالبحيرة
156.                      مرضى عبد المقصود عبد الونيسالبحيرة
157.                      مصطفى عوض عبد الونيسالبحيرة
158.                      مصطفى فتحي خليفة النحراويالبحيرة
159.                      مهدي عمر محمد شلبيالبحيرة
160.                      وائل محمد أبو طالبالبحيرة
161.                      إبراهيم بكرى إبراهيم دسوقيالجيزة
162.                      إبراهيم جابر محمد سليمانالجيزة
163.                      إبراهيم صابر علي رجبالجيزة
164.                      إسلام ماهر عبد الجيد شعبانالجيزة
165.                      أبو بكر محمد أبو ليفة خلف اللهالجيزة
166.                      أحمد أحمد حسن حفنىالجيزة
167.                      أحمد جلال عبد السيد عبد الحميدالجيزة
168.                      أحمد عبد الحليم أحمد عبد الفتاحالجيزة
169.                      أحمد علي علي عطوانالجيزة
170.                      أحمد محمد عبد الموجود عليالجيزة
171.                      أحمد محمد محمد بركاتالجيزة
172.                      أسعد قطب عبد الموجود قطبالجيزة
173.                      أكرم سلومة محمود سليمانالجيزة
174.                      حسن عبد المنعم سالم أحمدالجيزة
175.                      حمدي سعد إمام إمام سلامالجيزة
176.                      رامي محمد محمد عطوةالجيزة
177.                      رجب إبراهيم حسين رمضانالجيزة
178.                      رجب عبد الواحد فرج عليالجيزة
179.                      رضا سامى صدقي محمدالجيزة
180.                      رضا محمد جمعة عبد الرازقالجيزة
181.                      سعيد صالح علي محمدالجيزة
182.                      شريف سيد إمام مشــــرفالجيزة
183.                      شريف عبد المنعم محمد فرحاتالجيزة
184.                      عادل رشدي عبد العليم عبد الرحمنالجيزة
185.                      عاشور محمد محمود أحمد أبو العلاالجيزة
186.                      عبد الرحمن سعيد محمد صالحالجيزة
187.                      عبد الرحمن صلاح جلال محمدالجيزة
188.                      عبد العزيز محمد عبد العزيز فودةالجيزة
189.                      عبد الغنى عبد العزيز حمد حسب النبيالجيزة
190.                      عبد الله مهلل أحمد سيدينالجيزة
191.                      عبد المنجى محمود محمود عليالجيزة
192.                      علي السيد عبد الرءوف عليالجيزة
193.                      علي شعبان عبد الظاهر عبد العزيزالجيزة
194.                      عماد محمد السيد علي مجاهدالجيزة
195.                      عمرو عبد النبي عبد الرازقالجيزة
196.                      عمرو محمد مرسي محمدالجيزة
197.                      محمد إسلام رجب بدويالجيزة
198.                      محمد أحمد عمر محمدالجيزة
199.                      محمد أحمد محمد عبد الحليمالجيزة
200.                      محمد رجب الليثي محمدالجيزة
201.                      محمد رضا علي الصاوي شعلانالجيزة
202.                      محمد عبد العال محمد عبد العالالجيزة
203.                      محمد كمال علي مسلمالجيزة
204.                      محمد محمود أحمد الشافعيالجيزة
205.                      محمد مصطفى محمد هرونالجيزة
206.                      محمود جمال محمود عبد المقصودالجيزة
207.                      محمود حسن محمود يسالجيزة
208.                      محمود رجب كريم محمدالجيزة
209.                      محمود رفاعي كامل زلطالجيزة
210.                      محمود سالم محمد سالمالجيزة
211.                      محمود سعد عبد الفتاح إبراهيمالجيزة
212.                      محمود محمد حسن دويدارالجيزة
213.                      محمود محمد سيد محمودالجيزة
214.                      مصطفى السيد عبد النبي محمودالجيزة
215.                      مصطفى رضوان الليثي محمد عمرانالجيزة
216.                      ممدوح كامل علي محمدالجيزة
217.                      مؤمن مرعى سيد عليالجيزة
218.                      هشــــام أنور رفاعي إبراهيمالجيزة
219.                      هشام محمد فهيم عثمانالجيزة
220.                      يحيى أحمد عوض أحمدالجيزة
221.                      يوسف محمد يوسـف محمد زهرانالجيزة
222.                      السيد سالم شبانةالدقهلية
223.                      الشربيني عبد الله محمودالدقهلية
224.                      المتولي المتولي حامدالدقهلية
225.                      إبراهيم عبد الفتاح عبد الواحدالدقهلية
226.                      إبراهيم محمود طلبة عبد الإمامالدقهلية
227.                      أحمد إسماعيل السيد أحمدالدقهلية
228.                      أحمد إسماعيل عبد العالالدقهلية
229.                      أحمد فوقي إبراهيم البسيوني بشارالدقهلية
230.                      أحمد ماهر السيد أحمد حمودالدقهلية
231.                      أحمد محمد السيد السعيد يوسفالدقهلية
232.                      أحمد محمد عبد الحميد عبد الفتاحالدقهلية
233.                      أحمد محمد عكاشة متوليالدقهلية
234.                      أحمد محمد عيسى عناني نوفلالدقهلية
235.                      أحمد هلال عبد الحي داودالدقهلية
236.                      أحمد وديع الدسوقيالدقهلية
237.                      أشرف عبد الله الحفنيالدقهلية
238.                      أشرف محمد جاد عمارةالدقهلية
239.                      أيمن السيد حمودة محمدالدقهلية
240.                      حسن زكي عبد العزيز الحدادالدقهلية
241.                      حسن مصطفى كامل عبد العزيز فرجالدقهلية
242.                      حسين محمد حسين عبد اللهالدقهلية
243.                      خالد محمد عبد الرحمن عليالدقهلية
244.                      رضا مجدي محمد الدسوقيالدقهلية
245.                      سالم جمال عبد الناصر محمد الهنداويالدقهلية
246.                      سامح حسان عبد الفتاح كسبةالدقهلية
247.                      سعد فتحي سعد عبد الدايمالدقهلية
248.                      شريف زين العابدين لاشينالدقهلية
249.                      صبري الإمام الإمام الجناينيالدقهلية
250.                      عاكف محمد محمود السودانيالدقهلية
251.                      عبد الرحمن محمد عبد المطلب غبورالدقهلية
252.                      عبد الله عبد الكريم رجبالدقهلية
253.                      عبد المجيد حامد عبد المجيدالدقهلية
254.                      عبد الوهاب عادل عبد الوهاب رزق محمدالدقهلية
255.                      عمر عبد القادر أحمد حسينالدقهلية
256.                      عمر محمد أحمد الجنيدىالدقهلية
257.                      عمرو عبد الرافع محمد عبد السلامالدقهلية
258.                      عمرو فتحي حسبو إبراهيمالدقهلية
259.                      قابيل حامد قابيل السيدالدقهلية
260.                      كمال أحمد زكيالدقهلية
261.                      محسن أحمد إسماعيل محمد أبو النيلالدقهلية
262.                      محمد السعيد أبو اليزيدالدقهلية
263.                      محمد السيد حسنالدقهلية
264.                      محمد رضا أحمد البازالدقهلية
265.                      محمد سعد عبد المحسن عليالدقهلية
266.                      محمد عبد السلام أحمد عبد السلامالدقهلية
267.                      محمد عبد الله محمد عبد الخالقالدقهلية
268.                      محمد عبد الهادي السيدالدقهلية
269.                      محمد عيد عبد الفتاح البازالدقهلية
270.                      محمد فتحي عزت توفيقالدقهلية
271.                      محمد فراج السعيد حبيبالدقهلية
272.                      محمد محمد صالح عوضالدقهلية
273.                      محمد محمود محمد إسماعيلالدقهلية
274.                      محمد وجيه عبد الباسطالدقهلية
275.                      محمد يوسف حسين عليالدقهلية
276.                      محمود جابر أحمد البسمىالدقهلية
277.                      محمود محمد عبد اللطيف قدحالدقهلية
278.                      مسعد إبراهيم المتولي عوضالدقهلية
279.                      ناجى إبراهيم عطية قنديلالدقهلية
280.                      ناصر عبد الغنى شبل حسينالدقهلية
281.                      هاني سعد هلالالدقهلية
282.                      أشرف محمد سليمانالسويس
283.                      عبد الرحمن محمد الششتاويالسويس
284.                      محمد أبو الخير عاطفالسويس
285.                      البخاري كمال مجاهد عزبالشرقية
286.                      السيد السيد أبو نعمةالشرقية
287.                      السيد الشحات حسن أحمدالشرقية
288.                      السيد إبراهيم محمد محمد الغمريالشرقية
289.                      السيد أحمد هلال عوض اللهالشرقية
290.                      السيد محمد علي علي درويشالشرقية
291.                      السيد محمد فتوح جاب اللهالشرقية
292.                      الشافعي محمد سيد أحمدالشرقية
293.                      أحمد السيد محمد عطيةالشرقية
294.                      أحمد إبراهيم محمد عبد الواحدالشرقية
295.                      أحمد حامد أحمد حامدالشرقية
296.                      أحمد خيري عبد الحق عليالشرقية
297.                      أحمد سليمان محمد سليمانالشرقية
298.                      أحمد عبد السميع توفيق عطيةالشرقية
299.                      أحمد عبد الله خليل مرسىالشرقية
300.                      أحمد عبد الملك أحمد عبد الحكيمالشرقية
301.                      أحمد عصام الدين فرحات الموحىالشرقية
302.                      أحمد محمد حفناوى محمدالشرقية
303.                      أحمد محمد شعبان عبد المنعمالشرقية
304.                      أحمد محمد صابر عبد القادرالشرقية
305.                      أحمد محمود إبراهيم محمدالشرقية
306.                      أسعد إبراهيم أحمد سليمانالشرقية
307.                      أيمن علي محمود مرسيالشرقية
308.                      أيمن محمد محمد عبد الفتاحالشرقية
309.                      تامر متولي السيد متوليالشرقية
310.                      حامد أحمد محمد حسنالشرقية
311.                      حسام محمد سالم إبراهيمالشرقية
312.                      حسيني عبد العزيز السيد عبد العزيزالشرقية
313.                      حمادة سالم عامر عامرالشرقية
314.                      حمدان محمد محمد أحمدالشرقية
315.                      ربيع محمد منصور عرابيالشرقية
316.                      رضوان علي محمد محمدالشرقية
317.                      رمضان رمضان حنفى عمرالشرقية
318.                      سامح حمودة يوسف حسنالشرقية
319.                      سلامة إبراهيم محمد إبراهيمالشرقية
320.                      شريف محمد الصغير أحمدالشرقية
321.                      صابر عبد الرحمن عبد الرحمنالشرقية
322.                      صبري محمد حسنين حسنالشرقية
323.                      طارق محمد عبد العليم محمدالشرقية
324.                      عادل حسن إبراهيم محمدالشرقية
325.                      عبد الحميد محمد عبد الحميد درويشالشرقية
326.                      عبد السلام عبد الله عبد السلامالشرقية
327.                      عبد العظيم محمد محمد محمودالشرقية
328.                      عبد الله  محمد عبد الله محمدالشرقية
329.                      عبد الله إسماعيل أحمد سالمالشرقية
330.                      عبد الله عبد الرحمن عبد الله أحمدالشرقية
331.                      عبد الله علي خليل السيدالشرقية
332.                      عبد الله متولي السيد محمدالشرقية
333.                      عصام الدين السيد عبد الحميد إبراهيمالشرقية
334.                      عطية علي محمد عليالشرقية
335.                      علاء إبراهيم السيد محمد عيسىالشرقية
336.                      علي الشحات عبد الحليم عبد الرحمنالشرقية
337.                      عماد محمد إبراهيم السيدالشرقية
338.                      عمر عبد العظيم محفوظ عطيةالشرقية
339.                      عمرو محمد هداية عبد السميعالشرقية
340.                      عيسى أحمد عيسى أحمدالشرقية
341.                      فرج محمد فرج محمدالشرقية
342.                      كرم محمد إبراهيم حسنالشرقية
343.                      متولي الشحات متولي سالمالشرقية
344.                      محمد السيد محمد محمد سليمالشرقية
345.                      محمد السيد محمد محمود الجنديالشرقية
346.                      محمد إبراهيم عبد العاطى عطيةالشرقية
347.                      محمد إسماعيل محمد أحمدالشرقية
348.                      محمد أحمد عبد العال غازيالشرقية
349.                      محمد حمدي حفيظ نجاتىالشرقية
350.                      محمد رجب أحمد محمدالشرقية
351.                      محمد عابدين كامل محمدالشرقية
352.                      محمد عبد البديع محمد أبو زيدالشرقية
353.                      محمد عبد الرحمن محمد الأنورالشرقية
354.                      محمد عبد الظاهر محمد محمدالشرقية
355.                      محمد عبد العزيز نبوي سليمانالشرقية
356.                      محمد علي علي محمدالشرقية
357.                      محمد عوض الله محمد جاب اللهالشرقية
358.                      محمد محمد أحمد سويلمالشرقية
359.                      محمد محمد محمود شعلانالشرقية
360.                      محمد محمدي عبد العزيز بدوىالشرقية
361.                      محمد مصطفى عثمان أبو الحاجالشرقية
362.                      محمد منصور محمد منصورالشرقية
363.                      محمود حسين عطية عليوةالشرقية
364.                      محمود رفعت رضا محمودالشرقية
365.                      محمود سلامة محمد أحمدالشرقية
366.                      محمود عبد الله أحمد يوسفالشرقية
367.                      مشهور إبراهيم إبراهيم عبد القادرالشرقية
368.                      نبيل محمد السيد دسوقيالشرقية
369.                      هاني صلاح عطية محمدالشرقية
370.                      هاني محمد حسن محمد خضرةالشرقية
371.                      هيثم علي عبد البصيرالشرقية
372.                      وائل شعبان خليل عبد الجوادالشرقية
373.                      وليد السيد فرج محمودالشرقية
374.                      وليد بيومي شحاتة محمد حجاجالشرقية
375.                      الحسن علي حسين حشادالغربية
376.                      الدسوقي أحمد سليمان معاركالغربية
377.                      السيد الدسوقي السيد خليلالغربية
378.                      السيد عطية سليمان العمروسىالغربية
379.                      السيد مصطفى مصطفى السواحليالغربية
380.                      إبراهيم إسماعيل إبراهيم محرمالغربية
381.                      إبراهيم أحمد عطية الكوميالغربية
382.                      إبراهيم عبد الهادي السيد البريدىالغربية
383.                      إبراهيم كمال إبراهيم خضرالغربية
384.                      إبراهيم محمد عبدالغني جننوالغربية
385.                      إسماعيل مصطفى إبراهيم سالمالغربية
386.                      أحمد السيد غازي الجزارالغربية
387.                      أحمد بسيوني حسنى النواوىالغربية
388.                      أحمد جلال بدر محرزالغربية
389.                      أحمد رأفت شحاتة الطويلالغربية
390.                      أحمد عبدالونيس  حامد عجيزالغربية
391.                      أحمد محمد الحسيني المداحالغربية
392.                      أحمد محمد عبد الرحمن مصطفىالغربية
393.                      أحمد محمدمحمدحويقالغربية
394.                      أشرف مصطفى مصطفى الجمسىالغربية
395.                      أيمن حامد عبد الله الشهاوىالغربية
396.                      تامر علي عبد العزيز رمضانالغربية
397.                      جابر محمد عبد الوهاب أبوريةالغربية
398.                      حافظ عبد السلام الصعيديالغربية
399.                      حامد عبد الرحمن الضوينىالغربية
400.                      حسام الدين عبد الفتاح نصارالغربية
401.                      حمادة بشير محمد أحمد البدوىالغربية
402.                      رضا البسطويسي عبد الرحيم أبو الحسنالغربية
403.                      رضا العزب الشحات علي غنيمالغربية
404.                      رفيق حسنى محمود أبو جليلالغربية
405.                      سامى مسعد السيد محمد جهجهالغربية
406.                      سعد عبد المنعم إبراهيم الشهاويالغربية
407.                      شريف إبراهيم محمد عبد الهاديالغربية
408.                      صابر محمد أحمد القلشىالغربية
409.                      طارق رجب رمضان سيد أحمدالغربية
410.                      عادل محمد إبراهيم أبو الهيثمالغربية
411.                      عبد الحليم أحمد عبدالحليم أحمد السيدالغربية
412.                      عبد الحليم محمود علي السعدنيالغربية
413.                      عبد الحميد محمد محمدأبو العزالغربية
414.                      عبد الرحيم محمد مأمون محمدالغربية
415.                      عبد الله محمد عبد الحميد الغمرىالغربية
416.                      عطية أبو بكر عطية الديسطيالغربية
417.                      علي عبد الله حسن أبو خضرةالغربية
418.                      كمال فاروق سليمان العقدهالغربية
419.                      ماجد عمر عبد العاطىالغربية
420.                      مجدي عبد الرؤف الرفاعي محمودالغربية
421.                      محمد السعيد محمد الساعيالغربية
422.                      محمد السيد عبد السلام المسيرىالغربية
423.                      محمد إسماعيل البلتاجيالغربية
424.                      محمد أحمد أحمد نصارالغربية
425.                      محمد أحمد محمد القهوجيالغربية
426.                      محمد بلال مجاهد سعدالغربية
427.                      محمد حسن محمد حامدالغربية
428.                      محمد صبحي سعد سعيدالغربية
429.                      محمد عبد السميع حامد النجارالغربية
430.                      محمد عبد المجيد محمد عبده وهدانالغربية
431.                      محمد عبد الوهاب محمد المزينالغربية
432.                      محمد فوزي محمد السعدنيالغربية
433.                      محمد محفوظ عثمان الشهاوىالغربية
434.                      محمد محمد عبد المنعم علوانالغربية
435.                      محمد محمدحسن عامرالغربية
436.                      محمد محمود محمد أبو عكاشةالغربية
437.                      محمد موسى إبراهيم موسى الطباخالغربية
438.                      محمد نصير سعد إبراهيم نصيرالغربية
439.                      محمود حامد محمد سعيدالغربية
440.                      محمود رأفت محمود الجمالالغربية
441.                      محمود ربيع حسام الدينالغربية
442.                      محمود سامي الديبالغربية
443.                      محمود عبد الفتاح الملاحالغربية
444.                      محمود عبدالودود أحمد عامرالغربية
445.                      محمود فتوح محمد محمود مشعلالغربية
446.                      محمود محمد عبد اللاه طايلالغربية
447.                      مسعد محروس محمد فرحاتالغربية
448.                      مصطفى إبراهيم محمد نايلالغربية
449.                      مصطفى فوزي الغريب السنجرجىالغربية
450.                      مصطفى مصطفى حسين الدحدوحالغربية
451.                      هاني عبدالعزيز محمد زغلولالغربية
452.                      هشام محمد إبراهيم علي الخضرجىالغربية
453.                      ياسر السيد محمد عبد الوهابالغربية
454.                      ياسر عبد المعطي محمد مرادالغربية
455.                      ياسين محمد السيد أبو فرجالغربية
456.                      يوسف ممدوح محمد حنورةالغربية
457.                      إيهاب خطيب محمد محمد خطيبالفيوم
458.                      أحمد رجب السيد سالمالفيوم
459.                      أحمد رشاد علي إبراهيمالفيوم
460.                      أحمد محمد عبد الفتاح يوسفالفيوم
461.                      أسامة شعبان سيد عبد اللطيفالفيوم
462.                      أيمن محمد محمد عبد الله جادالفيوم
463.                      تيمور علي محمد السيدالفيوم
464.                      حازم حمدي مبروك أبو زيدالفيوم
465.                      سعيد علي منير عباس الفيوم
466.                      سيد عجمي محمد محمودالفيوم
467.                      شعبان أحمد محمد عيد جاد الفيوم
468.                      عبد التواب فتح الله عبد التواب عبد العاطيالفيوم
469.                      علي جمعة محمود عبد الغنىالفيوم
470.                      عماد سالم حسين أحمد الفيوم
471.                      عمرو خميس فؤاد عمارالفيوم
472.                      محمد عزمي محمود خليفة نصر خليفةالفيوم
473.                      محمد علي عبد الله حسنالفيوم
474.                      محمد ميزار عبد الحميد بدرالفيوم
475.                      مرعى عبد الجيد عبد الغنى زيدانالفيوم
476.                      يحيى محمود حسين محمدالفيوم
477.                      رمضان محمد عبد الغني مسعودالفيوم
478.                      السيد محمد السيد غنيمي صقرالقاهرة
479.                      إبراهيم شعبان عبد الله مرشديالقاهرة
480.                      إبراهيم عثمان خميس إبراهيمالقاهرة
481.                      إبراهيم مسعد عبد الحميد بلتاجيالقاهرة
482.                      إبراهيم نجيب إبراهيم سليمانالقاهرة
483.                      أحمد حسن السيد حسن خالدالقاهرة
484.                      أحمد سليمان إسماعيل مخلوفالقاهرة
485.                      أحمد صلاح عبد العاطي مرسيالقاهرة
486.                      أحمد عبد الحميد علي بيوميالقاهرة
487.                      أحمد عبد الرازق عبد الهادي عبد المجيدالقاهرة
488.                      أحمد محمد أحمد علوانالقاهرة
489.                      أحمد محمد عبد السميع عبد التوابالقاهرة
490.                      أحمد محمد محمود محمدالقاهرة
491.                      أحمد محمود عبد العزيز زيدالقاهرة
492.                      أسامة عبد الرازق محمد سلامةالقاهرة
493.                      أسامة محمد هاشم محمد عليالقاهرة
494.                      أشرف إبراهيم رجب السيدالقاهرة
495.                      أشرف عبد الناصر عبد اللطيفالقاهرة
496.                      أيمن خلف عبد العاطيالقاهرة
497.                      جعفر صلاح عبد الله أحمدالقاهرة
498.                      جمال صلاح عبد الصمد عبد اللهالقاهرة
499.                      حاتم أمين علي علي محمدالقاهرة
500.                      حازم محمد حنفي عطاالقاهرة
501.                      حامد أحمد حمودة أحمدالقاهرة
502.                      حامد نصر محمد عبد الله النقيبالقاهرة
503.                      حسام الدين حسانين محمد حسانينالقاهرة
504.                      حسن عوض أحمد محمد حسنالقاهرة
505.                      حسين عبد الكريم علي حسنالقاهرة
506.                      حسين محي الدين حسين محمدالقاهرة
507.                      حمادة نصر أمين عبد الظاهرالقاهرة
508.                      حمدان عليوة طه حسانينالقاهرة
509.                      خالد عبد التواب إبراهيم الحدادالقاهرة
510.                      سلطان سعيد عبد الله سلطانالقاهرة
511.                      سيد العزب محمد محمودالقاهرة
512.                      سيد عنتر صابر أبو العلاالقاهرة
513.                      صبري عبد الباقي سلامة مرسي علامالقاهرة
514.                      صبري عبد الحميد محمد محمدالقاهرة
515.                      طارق محمد إبراهيم محمدالقاهرة
516.                      طارق محمد عبد البصير طهالقاهرة
517.                      طه رمزي أحمد السيد الرفاعيالقاهرة
518.                      طه عبد الفتاح بكر عبد المنعمالقاهرة
519.                      عاطف أمين شحاتة صقرالقاهرة
520.                      عاطف عبد الظاهر حسب النبيالقاهرة
521.                      عاطف عبد العظيم أبو طالب محمدالقاهرة
522.                      عاطف فرج أحمد زيدانالقاهرة
523.                      عامر أحمد عبد الخالق محمدالقاهرة
524.                      عباس عبد الحميد عباس عبد الحميدالقاهرة
525.                      عباس فتح عباس صالحالقاهرة
526.                      عبد الباري يوسف محمد أحمدالقاهرة
527.                      عبد الخالق صلاح عبد الحفيظ عطيةالقاهرة
528.                      عبد الرحمن الشحات عبد الرحمن رجبالقاهرة
529.                      عبد الرحمن حمدي عبد التواب مصطفىالقاهرة
530.                      عبد الرحمن رضا علي درويش عليالقاهرة
531.                      عبد الرحمن محمد عوضالقاهرة
532.                      عبد الرحمن مصطفى عبد الرحمن الديشطيالقاهرة
533.                      عبد العزيز حامد حامد قرلةالقاهرة
534.                      عبد الله عبد الفتاح عبد العزيز محمدالقاهرة
535.                      عبد المنعم أحمد عبد الفتاح دويدارالقاهرة
536.                      عز الدين كمال الدين عثمان سليمانالقاهرة
537.                      عصام مبروك رمضان حامدالقاهرة
538.                      عطية السيد عطية رزق النجارالقاهرة
539.                      علي السيد علي بلاسيالقاهرة
540.                      علي الشاذلي محمود أحمدالقاهرة
541.                      علي عبد المنعم عيد سيد أحمدالقاهرة
542.                      علي عمر عمر محمد جويليالقاهرة
543.                      علي محمد عبد الحكيم عبد اللاهالقاهرة
544.                      فاروق يحي عبد الحميد موسىالقاهرة
545.                      كرم بهنسي رمضان الديبالقاهرة
546.                      محمد إبراهيم حسيني السيد أبو ستيتالقاهرة
547.                      محمد أمين السيد يوسفالقاهرة
548.                      محمد حسن عبد العظيمالقاهرة
549.                      محمد حسن فرحات مطاوعالقاهرة
550.                      محمد شحاتة عباس مصطفىالقاهرة
551.                      محمد صالح شديد حسنالقاهرة
552.                      محمد عبد العليم مصطفى بيوميالقاهرة
553.                      محمد علي أحمد عبد الحليمالقاهرة
554.                      محمد محمود عبد الواحد محمد عليالقاهرة
555.                      محمد محمود مغاوريالقاهرة

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