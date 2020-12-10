الأوقاف تعلن أسماء الناجحين في مكافأة التميز العلمي

أعلنت وزارة الأوقاف عن أسماء المجموعة الثانية من الناجحين في اختبار صرف مكافأة التميز العلمي.





واعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف اليوم الأربعاء قرارين وزاريين بتجديد تكليف كل من الشيخ سلامة محمود عبد الرازق نجم بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف المنيا، والشيخ عاصم محمود قبيصي مهران – بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف أسيوط.





وأعلنت وزارة الأوقاف، أنه تم توفير 22 ألف كمامة؛ لتوزيعها على العاملين بالمقار الإدارية بالأوقاف، سواء بالديوان العام أم بالمديريات والإدارات على مستوى الجمهورية؛ وذلك في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





وأكدت الوزارة، في بيان لها، ضرورة الالتزام بها في جميع المقار الإدارية التابعة للوزارة، مطالبة جميع المديريات، بالتنسيق مع الشيخ صبري ياسين رئيس قطاع المديريات لتسلم حصتها من الكمامات.









م الاسم المديرية 1. الحسين عبد اللطيف محمد خضر الإسكندرية 2. إسلام أحمد مصطفى أحمد الإسكندرية 3. إسماعيل أحمد إسماعيل المرشدى الإسكندرية 4. أحمد علي محمد درويش الإسكندرية 5. أحمد محمد مصطفى أبو موسى الإسكندرية 6. أسامة محمود عبد الغفار الإسكندرية 7. حسين شحاته محمد الحشاش الإسكندرية 8. حمادة حامد كامل موسى الإسكندرية 9. حمدي قمر الدولة السيد خطاب الإسكندرية 10. خالد راضي أحمد عبد العزيز الإسكندرية 11. ريحان عبد العزيز عبد اللطيف الإسكندرية 12. ضاحي موسى حسن عبد الرازق الإسكندرية 13. عبد الرحمن محمد أحمد الوكيل الإسكندرية 14. عبد الرحمن محمد عبد الرحمن الصعيدي الإسكندرية 15. عبد العزيز محمد سعد عيسى الإسكندرية 16. عبد الموجود حسن عبد العاطى الإسكندرية 17. كريم عبد العزيز محمود علام الإسكندرية 18. محمد السيد السيد عويس الإسكندرية 19. محمد أحمد أحمد قاسم الإسكندرية 20. محمد مبروك محمد ناصر الإسكندرية 21. محمد يوسف عبد السلام حراز الإسكندرية 22. مديح سميح السعودي الطويلة الإسكندرية 23. يحيى إسماعيل فتح الله عرفة الإسكندرية 24. إبراهيم عبد العزيز صالح عبد العزيز الإسماعيلية 25. إبراهيم محمد عبد الحميد محمد الإسماعيلية 26. أحمد فرج الله أحمد الشحرور الإسماعيلية 27. أحمد محمد محفوظ السيد سويلم الإسماعيلية 28. أحمد محمد محمد أيوب الإسماعيلية 29. حسن مصطفى شحاته مصطفى الإسماعيلية 30. خالد عبد الحميد السيد فله الإسماعيلية 31. صلاح عبد المطلب عبد المطلب الإسماعيلية 32. فوده السيد أحمد فوده الإسماعيلية 33. محمد أحمد سليمان محمد الإسماعيلية 34. محمد عزت أحمد شحاته الإسماعيلية 35. محمود إسماعيل عمران إبراهيم الإسماعيلية 36. الحسين أحمد محمد رمضان الأقصر 37. أبو العباس أحمد محمد حسين الأقصر 38. أحمد محمد علي محمد الأقصر 39. أحمد محمد محمود سليم الأقصر 40. بدوى محمد سيد أحمد الأقصر 41. عبد الرحيم عبد الرسول خضر الأقصر 42. عبد الله سيد أحمد عبد الحليم الأقصر 43. علي صديق أمير عمر الأقصر 44. محمود علي أحمدإبراهيم الأقصر 45. أحمد علي أحمد عبد اللطيف البحر الأحمر 46. عبد الرحمن ماهر عبد المعز البحر الأحمر 47. محمود حمزة قاسم محمد البحر الأحمر 48. مصطفى إبراهيم قبيص محمد البحر الأحمر 49. الصافي رمضان الصافي عبد الحميد البحيرة 50. إبراهيم فتحي مغازي منتصر البحيرة 51. إبراهيم محمد حسن إبراهيم حرفوش البحيرة 52. إبراهيم مختار عبد الغفار البحيرة 53. إبراهيم مصطفى عبد الله محمد عيسى البحيرة 54. إبراهيم نبيل كمال السيد أبو زهرة البحيرة 55. إيهاب حمادة محمد سليمان البحيرة 56. أبو بكر محارب عوض العوامي البحيرة 57. أحمد البكري أحمد البحيرة 58. أحمد السيد أبو زيد عاشور البحيرة 59. أحمد إسماعيل فتحي إبراهيم البحيرة 60. أحمد حامد مرجان البحيرة 61. أحمد سامي أحمد بارم البحيرة 62. أحمد صبحي عياد البحيرة 63. أحمد عبد الصادق فتح الله منصور البحيرة 64. أحمد عبد المجيد غزلان البحيرة 65. أحمد محمد رشاد سيد أحمد البحيرة 66. أحمد محمد علي عليبة البحيرة 67. أحمد محمد علي منصور البحيرة 68. أحمد محمد محمد البيومي البحيرة 69. أحمد محمد محمد رمضان البيومي البحيرة 70. أحمد محمد مصطفى النشار البحيرة 71. أحمد نعيم الجماس البحيرة 72. أكرم حامد سعد أبو العينيين البحيرة 73. أيمن أنور محمد خليف البحيرة 74. باسم فايز عبد الحميد زايد البحيرة 75. بكري عبد العزيز عبد الله البحيرة 76. حسام محمد صبحي عيد البحيرة 77. حسن إبراهيم حامد البحيرة 78. حسن إبراهيم موافي البحيرة 79. حسن جلال عبد الواحد القزاز البحيرة 80. حمادة فرج حمادة البحيرة 81. خالد إبراهيم سلامة محمد البحيرة 82. خالد فؤاد صالح حميدة البحيرة 83. خميس خطاب أحمد السيد خطاب البحيرة 84. خيري مصطفى عمارة البحيرة 85. راشد محمد جمعة راشد البحيرة 86. رامي عبد الهادي عبد النبي حيدر البحيرة 87. رأفت عبد العاطي حسن أحمد البحيرة 88. رجب إبراهيم حسن الشيال البحيرة 89. رجب سالم عبد الحكيم عبد الجليل البحيرة 90. رضا محمد محمد أبو علي البحيرة 91. رضا ممدوح أحمد غازي البحيرة 92. رفاعي محمد تميم البحيرة 93. رمضان السيد إبراهيم حسن البحيرة 94. رمضان جمعة إبراهيم جمعة البحيرة 95. رمضان محمد رمضان محمد البحيرة 96. سامي عوض العسالة البحيرة 97. سامي محمود محمد بدر البحيرة 98. سعد محمد سعد عيسى البحيرة 99. سعيد محمد محمد صدومه البحيرة 100. سليمان إبراهيم أحمد عامر البحيرة 101. ضياء الحق أحمد عبيد البحيرة 102. طه حسين أبو زيد البحيرة 103. عاطف أحمد علي البحيرة 104. عاطف عبد الحكيم تهامي حسين البحيرة 105. عبد الجواد شوقي عبد الجواد البحيرة 106. عبد الرازق ناجى جاد الله برانى البحيرة 107. عبد الرؤوف صبحى عبد الرؤف البحيرة 108. عبد الصادق فايز علي البحيرة 109. عبد العزيز مصطفى لبدة البحيرة 110. عبد الغنى سعيد عبد الغنى البحيرة 111. عبد الله محمود محمد حسن طايل البحيرة 112. عبد المعطى السيد عثمان البسيوني البحيرة 113. عبد الناصر سعيد جلال البحيرة 114. عبده حسين بسيوني حسين البحيرة 115. عبيد شحاته إبراهيم البحيرة 116. عصام محمد عبد الغنى يونس البحيرة 117. علاء الدين محمد رمضان البحيرة 118. علي عيد يوسف قطب البسنديلي البحيرة 119. علي محمد حامد الحلبي البحيرة 120. علي محمد مبروك البحيرة 121. عماد رشاد مهنا أبو الحمد البحيرة 122. عماد سعد عرفة البحيرة 123. عماد محمد محمد هيبة البحيرة 124. عيد مرعى يونس عبد الجواد البحيرة 125. فارس بشير عبد المقصود غزال البحيرة 126. فايز فاروق زكي حسين البحيرة 127. فرج محمد السيد عبد الغفار البحيرة 128. محمد السيد العيوني البحيرة 129. محمد السيد بسيوني أحمد البحيرة 130. محمد أحمد عبد الرازق إبراهيم البحيرة 131. محمد أحمد محمد أبو شهلة البحيرة 132. محمد أحمد محمد رزق الشافعي البحيرة 133. محمد أحمد محمود سليم البحيرة 134. محمد جابر أحمد أحمد إبراهيم البحيرة 135. محمد جمال الشحات خميس البحيرة 136. محمد حسنى الغرباوى البحيرة 137. محمد رجب أبو سعده البحيرة 138. محمد طايل حسين إبراهيم البحيرة 139. محمد طه ضيف الله البحيرة 140. محمد عاطف محمد السيد القصبى البحيرة 141. محمد عبد الرازق محمد إسماعيل البحيرة 142. محمد عبد العزيز قطب البحيرة 143. محمد عطا يوسف علام البحيرة 144. محمد عوض عبد الغنى عبد الحميد عرابى البحيرة 145. محمد فتحي زكى رحاب البحيرة 146. محمد فكري محمد الوكيل البحيرة 147. محمد فوزي سعد الشماع البحيرة 148. محمد مشحوت عبد الوهاب البحيرة 149. محمد منصور محمد هباله البحيرة 150. محمود توفيق محمود البحيرة 151. محمود رجب محمد الفقي البحيرة 152. محمود رمضان أبو اليزيد النحاس البحيرة 153. محمود سعيد القزاز البحيرة 154. محمود صابر محمود السيد البحيرة 155. محمود ضيف أحمد زيدان البحيرة 156. مرضى عبد المقصود عبد الونيس البحيرة 157. مصطفى عوض عبد الونيس البحيرة 158. مصطفى فتحي خليفة النحراوي البحيرة 159. مهدي عمر محمد شلبي البحيرة 160. وائل محمد أبو طالب البحيرة 161. إبراهيم بكرى إبراهيم دسوقي الجيزة 162. إبراهيم جابر محمد سليمان الجيزة 163. إبراهيم صابر علي رجب الجيزة 164. إسلام ماهر عبد الجيد شعبان الجيزة 165. أبو بكر محمد أبو ليفة خلف الله الجيزة 166. أحمد أحمد حسن حفنى الجيزة 167. أحمد جلال عبد السيد عبد الحميد الجيزة 168. أحمد عبد الحليم أحمد عبد الفتاح الجيزة 169. أحمد علي علي عطوان الجيزة 170. أحمد محمد عبد الموجود علي الجيزة 171. أحمد محمد محمد بركات الجيزة 172. أسعد قطب عبد الموجود قطب الجيزة 173. أكرم سلومة محمود سليمان الجيزة 174. حسن عبد المنعم سالم أحمد الجيزة 175. حمدي سعد إمام إمام سلام الجيزة 176. رامي محمد محمد عطوة الجيزة 177. رجب إبراهيم حسين رمضان الجيزة 178. رجب عبد الواحد فرج علي الجيزة 179. رضا سامى صدقي محمد الجيزة 180. رضا محمد جمعة عبد الرازق الجيزة 181. سعيد صالح علي محمد الجيزة 182. شريف سيد إمام مشــــرف الجيزة 183. شريف عبد المنعم محمد فرحات الجيزة 184. عادل رشدي عبد العليم عبد الرحمن الجيزة 185. عاشور محمد محمود أحمد أبو العلا الجيزة 186. عبد الرحمن سعيد محمد صالح الجيزة 187. عبد الرحمن صلاح جلال محمد الجيزة 188. عبد العزيز محمد عبد العزيز فودة الجيزة 189. عبد الغنى عبد العزيز حمد حسب النبي الجيزة 190. عبد الله مهلل أحمد سيدين الجيزة 191. عبد المنجى محمود محمود علي الجيزة 192. علي السيد عبد الرءوف علي الجيزة 193. علي شعبان عبد الظاهر عبد العزيز الجيزة 194. عماد محمد السيد علي مجاهد الجيزة 195. عمرو عبد النبي عبد الرازق الجيزة 196. عمرو محمد مرسي محمد الجيزة 197. محمد إسلام رجب بدوي الجيزة 198. محمد أحمد عمر محمد الجيزة 199. محمد أحمد محمد عبد الحليم الجيزة 200. محمد رجب الليثي محمد الجيزة 201. محمد رضا علي الصاوي شعلان الجيزة 202. محمد عبد العال محمد عبد العال الجيزة 203. محمد كمال علي مسلم الجيزة 204. محمد محمود أحمد الشافعي الجيزة 205. محمد مصطفى محمد هرون الجيزة 206. محمود جمال محمود عبد المقصود الجيزة 207. محمود حسن محمود يس الجيزة 208. محمود رجب كريم محمد الجيزة 209. محمود رفاعي كامل زلط الجيزة 210. محمود سالم محمد سالم الجيزة 211. محمود سعد عبد الفتاح إبراهيم الجيزة 212. محمود محمد حسن دويدار الجيزة 213. محمود محمد سيد محمود الجيزة 214. مصطفى السيد عبد النبي محمود الجيزة 215. مصطفى رضوان الليثي محمد عمران الجيزة 216. ممدوح كامل علي محمد الجيزة 217. مؤمن مرعى سيد علي الجيزة 218. هشــــام أنور رفاعي إبراهيم الجيزة 219. هشام محمد فهيم عثمان الجيزة 220. يحيى أحمد عوض أحمد الجيزة 221. يوسف محمد يوسـف محمد زهران الجيزة 222. السيد سالم شبانة الدقهلية 223. الشربيني عبد الله محمود الدقهلية 224. المتولي المتولي حامد الدقهلية 225. إبراهيم عبد الفتاح عبد الواحد الدقهلية 226. إبراهيم محمود طلبة عبد الإمام الدقهلية 227. أحمد إسماعيل السيد أحمد الدقهلية 228. أحمد إسماعيل عبد العال الدقهلية 229. أحمد فوقي إبراهيم البسيوني بشار الدقهلية 230. أحمد ماهر السيد أحمد حمود الدقهلية 231. أحمد محمد السيد السعيد يوسف الدقهلية 232. أحمد محمد عبد الحميد عبد الفتاح الدقهلية 233. أحمد محمد عكاشة متولي الدقهلية 234. أحمد محمد عيسى عناني نوفل الدقهلية 235. أحمد هلال عبد الحي داود الدقهلية 236. أحمد وديع الدسوقي الدقهلية 237. أشرف عبد الله الحفني الدقهلية 238. أشرف محمد جاد عمارة الدقهلية 239. أيمن السيد حمودة محمد الدقهلية 240. حسن زكي عبد العزيز الحداد الدقهلية 241. حسن مصطفى كامل عبد العزيز فرج الدقهلية 242. حسين محمد حسين عبد الله الدقهلية 243. خالد محمد عبد الرحمن علي الدقهلية 244. رضا مجدي محمد الدسوقي الدقهلية 245. سالم جمال عبد الناصر محمد الهنداوي الدقهلية 246. سامح حسان عبد الفتاح كسبة الدقهلية 247. سعد فتحي سعد عبد الدايم الدقهلية 248. شريف زين العابدين لاشين الدقهلية 249. صبري الإمام الإمام الجنايني الدقهلية 250. عاكف محمد محمود السوداني الدقهلية 251. عبد الرحمن محمد عبد المطلب غبور الدقهلية 252. عبد الله عبد الكريم رجب الدقهلية 253. عبد المجيد حامد عبد المجيد الدقهلية 254. عبد الوهاب عادل عبد الوهاب رزق محمد الدقهلية 255. عمر عبد القادر أحمد حسين الدقهلية 256. عمر محمد أحمد الجنيدى الدقهلية 257. عمرو عبد الرافع محمد عبد السلام الدقهلية 258. عمرو فتحي حسبو إبراهيم الدقهلية 259. قابيل حامد قابيل السيد الدقهلية 260. كمال أحمد زكي الدقهلية 261. محسن أحمد إسماعيل محمد أبو النيل الدقهلية 262. محمد السعيد أبو اليزيد الدقهلية 263. محمد السيد حسن الدقهلية 264. محمد رضا أحمد الباز الدقهلية 265. محمد سعد عبد المحسن علي الدقهلية 266. محمد عبد السلام أحمد عبد السلام الدقهلية 267. محمد عبد الله محمد عبد الخالق الدقهلية 268. محمد عبد الهادي السيد الدقهلية 269. محمد عيد عبد الفتاح الباز الدقهلية 270. محمد فتحي عزت توفيق الدقهلية 271. محمد فراج السعيد حبيب الدقهلية 272. محمد محمد صالح عوض الدقهلية 273. محمد محمود محمد إسماعيل الدقهلية 274. محمد وجيه عبد الباسط الدقهلية 275. محمد يوسف حسين علي الدقهلية 276. محمود جابر أحمد البسمى الدقهلية 277. محمود محمد عبد اللطيف قدح الدقهلية 278. مسعد إبراهيم المتولي عوض الدقهلية 279. ناجى إبراهيم عطية قنديل الدقهلية 280. ناصر عبد الغنى شبل حسين الدقهلية 281. هاني سعد هلال الدقهلية 282. أشرف محمد سليمان السويس 283. عبد الرحمن محمد الششتاوي السويس 284. محمد أبو الخير عاطف السويس 285. البخاري كمال مجاهد عزب الشرقية 286. السيد السيد أبو نعمة الشرقية 287. السيد الشحات حسن أحمد الشرقية 288. السيد إبراهيم محمد محمد الغمري الشرقية 289. السيد أحمد هلال عوض الله الشرقية 290. السيد محمد علي علي درويش الشرقية 291. السيد محمد فتوح جاب الله الشرقية 292. الشافعي محمد سيد أحمد الشرقية 293. أحمد السيد محمد عطية الشرقية 294. أحمد إبراهيم محمد عبد الواحد الشرقية 295. أحمد حامد أحمد حامد الشرقية 296. أحمد خيري عبد الحق علي الشرقية 297. أحمد سليمان محمد سليمان الشرقية 298. أحمد عبد السميع توفيق عطية الشرقية 299. أحمد عبد الله خليل مرسى الشرقية 300. أحمد عبد الملك أحمد عبد الحكيم الشرقية 301. أحمد عصام الدين فرحات الموحى الشرقية 302. أحمد محمد حفناوى محمد الشرقية 303. أحمد محمد شعبان عبد المنعم الشرقية 304. أحمد محمد صابر عبد القادر الشرقية 305. أحمد محمود إبراهيم محمد الشرقية 306. أسعد إبراهيم أحمد سليمان الشرقية 307. أيمن علي محمود مرسي الشرقية 308. أيمن محمد محمد عبد الفتاح الشرقية 309. تامر متولي السيد متولي الشرقية 310. حامد أحمد محمد حسن الشرقية 311. حسام محمد سالم إبراهيم الشرقية 312. حسيني عبد العزيز السيد عبد العزيز الشرقية 313. حمادة سالم عامر عامر الشرقية 314. حمدان محمد محمد أحمد الشرقية 315. ربيع محمد منصور عرابي الشرقية 316. رضوان علي محمد محمد الشرقية 317. رمضان رمضان حنفى عمر الشرقية 318. سامح حمودة يوسف حسن الشرقية 319. سلامة إبراهيم محمد إبراهيم الشرقية 320. شريف محمد الصغير أحمد الشرقية 321. صابر عبد الرحمن عبد الرحمن الشرقية 322. صبري محمد حسنين حسن الشرقية 323. طارق محمد عبد العليم محمد الشرقية 324. عادل حسن إبراهيم محمد الشرقية 325. عبد الحميد محمد عبد الحميد درويش الشرقية 326. عبد السلام عبد الله عبد السلام الشرقية 327. عبد العظيم محمد محمد محمود الشرقية 328. عبد الله محمد عبد الله محمد الشرقية 329. عبد الله إسماعيل أحمد سالم الشرقية 330. عبد الله عبد الرحمن عبد الله أحمد الشرقية 331. عبد الله علي خليل السيد الشرقية 332. عبد الله متولي السيد محمد الشرقية 333. عصام الدين السيد عبد الحميد إبراهيم الشرقية 334. عطية علي محمد علي الشرقية 335. علاء إبراهيم السيد محمد عيسى الشرقية 336. علي الشحات عبد الحليم عبد الرحمن الشرقية 337. عماد محمد إبراهيم السيد الشرقية 338. عمر عبد العظيم محفوظ عطية الشرقية 339. عمرو محمد هداية عبد السميع الشرقية 340. عيسى أحمد عيسى أحمد الشرقية 341. فرج محمد فرج محمد الشرقية 342. كرم محمد إبراهيم حسن الشرقية 343. متولي الشحات متولي سالم الشرقية 344. محمد السيد محمد محمد سليم الشرقية 345. محمد السيد محمد محمود الجندي الشرقية 346. محمد إبراهيم عبد العاطى عطية الشرقية 347. محمد إسماعيل محمد أحمد الشرقية 348. محمد أحمد عبد العال غازي الشرقية 349. محمد حمدي حفيظ نجاتى الشرقية 350. محمد رجب أحمد محمد الشرقية 351. محمد عابدين كامل محمد الشرقية 352. محمد عبد البديع محمد أبو زيد الشرقية 353. محمد عبد الرحمن محمد الأنور الشرقية 354. محمد عبد الظاهر محمد محمد الشرقية 355. محمد عبد العزيز نبوي سليمان الشرقية 356. محمد علي علي محمد الشرقية 357. محمد عوض الله محمد جاب الله الشرقية 358. محمد محمد أحمد سويلم الشرقية 359. محمد محمد محمود شعلان الشرقية 360. محمد محمدي عبد العزيز بدوى الشرقية 361. محمد مصطفى عثمان أبو الحاج الشرقية 362. محمد منصور محمد منصور الشرقية 363. محمود حسين عطية عليوة الشرقية 364. محمود رفعت رضا محمود الشرقية 365. محمود سلامة محمد أحمد الشرقية 366. محمود عبد الله أحمد يوسف الشرقية 367. مشهور إبراهيم إبراهيم عبد القادر الشرقية 368. نبيل محمد السيد دسوقي الشرقية 369. هاني صلاح عطية محمد الشرقية 370. هاني محمد حسن محمد خضرة الشرقية 371. هيثم علي عبد البصير الشرقية 372. وائل شعبان خليل عبد الجواد الشرقية 373. وليد السيد فرج محمود الشرقية 374. وليد بيومي شحاتة محمد حجاج الشرقية 375. الحسن علي حسين حشاد الغربية 376. الدسوقي أحمد سليمان معارك الغربية 377. السيد الدسوقي السيد خليل الغربية 378. السيد عطية سليمان العمروسى الغربية 379. السيد مصطفى مصطفى السواحلي الغربية 380. إبراهيم إسماعيل إبراهيم محرم الغربية 381. إبراهيم أحمد عطية الكومي الغربية 382. إبراهيم عبد الهادي السيد البريدى الغربية 383. إبراهيم كمال إبراهيم خضر الغربية 384. إبراهيم محمد عبدالغني جننو الغربية 385. إسماعيل مصطفى إبراهيم سالم الغربية 386. أحمد السيد غازي الجزار الغربية 387. أحمد بسيوني حسنى النواوى الغربية 388. أحمد جلال بدر محرز الغربية 389. أحمد رأفت شحاتة الطويل الغربية 390. أحمد عبدالونيس حامد عجيز الغربية 391. أحمد محمد الحسيني المداح الغربية 392. أحمد محمد عبد الرحمن مصطفى الغربية 393. أحمد محمدمحمدحويق الغربية 394. أشرف مصطفى مصطفى الجمسى الغربية 395. أيمن حامد عبد الله الشهاوى الغربية 396. تامر علي عبد العزيز رمضان الغربية 397. جابر محمد عبد الوهاب أبورية الغربية 398. حافظ عبد السلام الصعيدي الغربية 399. حامد عبد الرحمن الضوينى الغربية 400. حسام الدين عبد الفتاح نصار الغربية 401. حمادة بشير محمد أحمد البدوى الغربية 402. رضا البسطويسي عبد الرحيم أبو الحسن الغربية 403. رضا العزب الشحات علي غنيم الغربية 404. رفيق حسنى محمود أبو جليل الغربية 405. سامى مسعد السيد محمد جهجه الغربية 406. سعد عبد المنعم إبراهيم الشهاوي الغربية 407. شريف إبراهيم محمد عبد الهادي الغربية 408. صابر محمد أحمد القلشى الغربية 409. طارق رجب رمضان سيد أحمد الغربية 410. عادل محمد إبراهيم أبو الهيثم الغربية 411. عبد الحليم أحمد عبدالحليم أحمد السيد الغربية 412. عبد الحليم محمود علي السعدني الغربية 413. عبد الحميد محمد محمدأبو العز الغربية 414. عبد الرحيم محمد مأمون محمد الغربية 415. عبد الله محمد عبد الحميد الغمرى الغربية 416. عطية أبو بكر عطية الديسطي الغربية 417. علي عبد الله حسن أبو خضرة الغربية 418. كمال فاروق سليمان العقده الغربية 419. ماجد عمر عبد العاطى الغربية 420. مجدي عبد الرؤف الرفاعي محمود الغربية 421. محمد السعيد محمد الساعي الغربية 422. محمد السيد عبد السلام المسيرى الغربية 423. محمد إسماعيل البلتاجي الغربية 424. محمد أحمد أحمد نصار الغربية 425. محمد أحمد محمد القهوجي الغربية 426. محمد بلال مجاهد سعد الغربية 427. محمد حسن محمد حامد الغربية 428. محمد صبحي سعد سعيد الغربية 429. محمد عبد السميع حامد النجار الغربية 430. محمد عبد المجيد محمد عبده وهدان الغربية 431. محمد عبد الوهاب محمد المزين الغربية 432. محمد فوزي محمد السعدني الغربية 433. محمد محفوظ عثمان الشهاوى الغربية 434. محمد محمد عبد المنعم علوان الغربية 435. محمد محمدحسن عامر الغربية 436. محمد محمود محمد أبو عكاشة الغربية 437. محمد موسى إبراهيم موسى الطباخ الغربية 438. محمد نصير سعد إبراهيم نصير الغربية 439. محمود حامد محمد سعيد الغربية 440. محمود رأفت محمود الجمال الغربية 441. محمود ربيع حسام الدين الغربية 442. محمود سامي الديب الغربية 443. محمود عبد الفتاح الملاح الغربية 444. محمود عبدالودود أحمد عامر الغربية 445. محمود فتوح محمد محمود مشعل الغربية 446. محمود محمد عبد اللاه طايل الغربية 447. مسعد محروس محمد فرحات الغربية 448. مصطفى إبراهيم محمد نايل الغربية 449. مصطفى فوزي الغريب السنجرجى الغربية 450. مصطفى مصطفى حسين الدحدوح الغربية 451. هاني عبدالعزيز محمد زغلول الغربية 452. هشام محمد إبراهيم علي الخضرجى الغربية 453. ياسر السيد محمد عبد الوهاب الغربية 454. ياسر عبد المعطي محمد مراد الغربية 455. ياسين محمد السيد أبو فرج الغربية 456. يوسف ممدوح محمد حنورة الغربية 457. إيهاب خطيب محمد محمد خطيب الفيوم 458. أحمد رجب السيد سالم الفيوم 459. أحمد رشاد علي إبراهيم الفيوم 460. أحمد محمد عبد الفتاح يوسف الفيوم 461. أسامة شعبان سيد عبد اللطيف الفيوم 462. أيمن محمد محمد عبد الله جاد الفيوم 463. تيمور علي محمد السيد الفيوم 464. حازم حمدي مبروك أبو زيد الفيوم 465. سعيد علي منير عباس الفيوم 466. سيد عجمي محمد محمود الفيوم 467. شعبان أحمد محمد عيد جاد الفيوم 468. عبد التواب فتح الله عبد التواب عبد العاطي الفيوم 469. علي جمعة محمود عبد الغنى الفيوم 470. عماد سالم حسين أحمد الفيوم 471. عمرو خميس فؤاد عمار الفيوم 472. محمد عزمي محمود خليفة نصر خليفة الفيوم 473. محمد علي عبد الله حسن الفيوم 474. محمد ميزار عبد الحميد بدر الفيوم 475. مرعى عبد الجيد عبد الغنى زيدان الفيوم 476. يحيى محمود حسين محمد الفيوم 477. رمضان محمد عبد الغني مسعود الفيوم 478. السيد محمد السيد غنيمي صقر القاهرة 479. إبراهيم شعبان عبد الله مرشدي القاهرة 480. إبراهيم عثمان خميس إبراهيم القاهرة 481. إبراهيم مسعد عبد الحميد بلتاجي القاهرة 482. إبراهيم نجيب إبراهيم سليمان القاهرة 483. أحمد حسن السيد حسن خالد القاهرة 484. أحمد سليمان إسماعيل مخلوف القاهرة 485. أحمد صلاح عبد العاطي مرسي القاهرة 486. أحمد عبد الحميد علي بيومي القاهرة 487. أحمد عبد الرازق عبد الهادي عبد المجيد القاهرة 488. أحمد محمد أحمد علوان القاهرة 489. أحمد محمد عبد السميع عبد التواب القاهرة 490. أحمد محمد محمود محمد القاهرة 491. أحمد محمود عبد العزيز زيد القاهرة 492. أسامة عبد الرازق محمد سلامة القاهرة 493. أسامة محمد هاشم محمد علي القاهرة 494. أشرف إبراهيم رجب السيد القاهرة 495. أشرف عبد الناصر عبد اللطيف القاهرة 496. أيمن خلف عبد العاطي القاهرة 497. جعفر صلاح عبد الله أحمد القاهرة 498. جمال صلاح عبد الصمد عبد الله القاهرة 499. حاتم أمين علي علي محمد القاهرة 500. حازم محمد حنفي عطا القاهرة 501. حامد أحمد حمودة أحمد القاهرة 502. حامد نصر محمد عبد الله النقيب القاهرة 503. حسام الدين حسانين محمد حسانين القاهرة 504. حسن عوض أحمد محمد حسن القاهرة 505. حسين عبد الكريم علي حسن القاهرة 506. حسين محي الدين حسين محمد القاهرة 507. حمادة نصر أمين عبد الظاهر القاهرة 508. حمدان عليوة طه حسانين القاهرة 509. خالد عبد التواب إبراهيم الحداد القاهرة 510. سلطان سعيد عبد الله سلطان القاهرة 511. سيد العزب محمد محمود القاهرة 512. سيد عنتر صابر أبو العلا القاهرة 513. صبري عبد الباقي سلامة مرسي علام القاهرة 514. صبري عبد الحميد محمد محمد القاهرة 515. طارق محمد إبراهيم محمد القاهرة 516. طارق محمد عبد البصير طه القاهرة 517. طه رمزي أحمد السيد الرفاعي القاهرة 518. طه عبد الفتاح بكر عبد المنعم القاهرة 519. عاطف أمين شحاتة صقر القاهرة 520. عاطف عبد الظاهر حسب النبي القاهرة 521. عاطف عبد العظيم أبو طالب محمد القاهرة 522. عاطف فرج أحمد زيدان القاهرة 523. عامر أحمد عبد الخالق محمد القاهرة 524. عباس عبد الحميد عباس عبد الحميد القاهرة 525. عباس فتح عباس صالح القاهرة 526. عبد الباري يوسف محمد أحمد القاهرة 527. عبد الخالق صلاح عبد الحفيظ عطية القاهرة 528. عبد الرحمن الشحات عبد الرحمن رجب القاهرة 529. عبد الرحمن حمدي عبد التواب مصطفى القاهرة 530. عبد الرحمن رضا علي درويش علي القاهرة 531. عبد الرحمن محمد عوض القاهرة 532. عبد الرحمن مصطفى عبد الرحمن الديشطي القاهرة 533. عبد العزيز حامد حامد قرلة القاهرة 534. عبد الله عبد الفتاح عبد العزيز محمد القاهرة 535. عبد المنعم أحمد عبد الفتاح دويدار القاهرة 536. عز الدين كمال الدين عثمان سليمان القاهرة 537. عصام مبروك رمضان حامد القاهرة 538. عطية السيد عطية رزق النجار القاهرة 539. علي السيد علي بلاسي القاهرة 540. علي الشاذلي محمود أحمد القاهرة 541. علي عبد المنعم عيد سيد أحمد القاهرة 542. علي عمر عمر محمد جويلي القاهرة 543. علي محمد عبد الحكيم عبد اللاه القاهرة 544. فاروق يحي عبد الحميد موسى القاهرة 545. كرم بهنسي رمضان الديب القاهرة 546. محمد إبراهيم حسيني السيد أبو ستيت القاهرة 547. محمد أمين السيد يوسف القاهرة 548. محمد حسن عبد العظيم القاهرة 549. محمد حسن فرحات مطاوع القاهرة 550. محمد شحاتة عباس مصطفى القاهرة 551. محمد صالح شديد حسن القاهرة 552. محمد عبد العليم مصطفى بيومي القاهرة 553. محمد علي أحمد عبد الحليم القاهرة 554. محمد محمود عبد الواحد محمد علي القاهرة 555. محمد محمود مغاوري القاهرة



