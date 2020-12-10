خنقه فى عشة.. تجديد حبس عامل قتل طفلا بشبين القناطر خوفا من افتضاح علاقة عاطفية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شبين القناطر الجزئية بمحافظة القليوبية تجديد حبس عامل 15 يوما علي ذمة التحقيقات لقيامه بقتل طفل عمره 6 سنوات بعد خنقة وإلقائه في عشة من الخوص لاكتشافة علاقة عاطفية بين المتهم وإحدى أقاربه.





وكانت النيابة العامة قد أمرت بالتصريح بدفن جثة الطفل عقب ورود تقرير الطب الشرعي وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة وسؤال أهلية المتوفى.





وتلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد سيد القاضي، مأمور مركز شرطة شبين القناطر بورود بلاغ من بعض الأهالي بوجود جثة لطفل ملقاة داخل منزل مهجور متاخم لأرض زراعية دائرة المركز وتبين أن الجثة تعود للطفل يوسف 6 سنوات طالب يرتدي كامل ملابسه وبمناظرتها تبين وجود آثار خنق.





وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب تلك الواقعة عامل 18 سنة ومقيم دائرة المركز، واعترف المتهم وقرر بقرابته للطفل وارتباطه بعلاقة عاطفية بفتاة من أقارب المجني عليه 14 سنة طالبة.





ويوم ارتكاب الواقعة وأثناء تقابله معها بقطعة أرض زراعية فوجئ بقدومه ومشاهدتهما ما دفعه إلى التفكير في التخلص منه خشية قيامه بالإفصاح لأهليته عن ذلك وافتضاح أمره.





وعلى إثر ذلك قام باقتياده إلى عشة من الخوص مجاورة للأرض وأجهز عليه خنقًا مستخدمًا “رباط بنطال الترننج” الذي كان يرتديه الطفل حتى فارق الحياة وقام بإلقائه بمكان العثور عليه واحيلا المتهم للنيابة العامة التي أمرت بحبسه وجددها قاضي المعارضات 15 يوما علي ذمة التحقيقات.







