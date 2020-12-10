ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إزالة في المهد.. المنوفية تشن حملات مكثفة لضبط مخالفات التعديات على الأراضي

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 03:12 م
صدى البلد
Advertisements
وجّه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية باستمرار الحملات المكبرة لإزالة أي تعديات على الأراضي الزراعية حفاظًا على الرقعة الزراعية وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة وردع المخالفين .

حيث شنت الوحدات المحلية بالتنسيق مع ادارة حماية الأراضي الزراعية بمديرية الزراعة حملة لإزالة التعديات المخالفة فى المهد بنطاق المحافظة ، أسفرت عن تنفيذ إزالة  فورية لحالة تعد بمركز الشهداء بمساحة 300 متر، وكذا تنفيذ إزالة فورية لمساحة (40 مترًا) بقرية الخور مركز اشمون فضلاً عن إزالة (96 مترًا) بقرية المصيلحة  بمركز شبين الكوم .

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات بتنفيذ إزالة فورية لحالتين بناء بدون ترخيص على مساحة (200متر) بكفر داوود ، حيث تواصل الوحدات المحلية المتابعة الدورية لرصد أي حالات تعد للبناء المخالف والعشوائي واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والتصدي بقوة لأى تعديات تتم على أرض المحافظة. 

جدير بالذكر أن محافظ المنوفية  قد سبق وأصدر توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالمتابعة الدورية والمستمرة والتصدي للمخالفين وتنفيذ الإزالات المخالفة  بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية بهذا الشأن والتعامل بحزم مع أية محاولات للبناء المخالف بدون تهاون أو تقصير.

إزالة في المهد.. المنوفية تشن حملات مكثفة لضبط مخالفات التعديات على الأراضي
إزالة في المهد.. المنوفية تشن حملات مكثفة لضبط مخالفات التعديات على الأراضي
إزالة في المهد.. المنوفية تشن حملات مكثفة لضبط مخالفات التعديات على الأراضي
إزالة في المهد.. المنوفية تشن حملات مكثفة لضبط مخالفات التعديات على الأراضي
إزالة في المهد.. المنوفية تشن حملات مكثفة لضبط مخالفات التعديات على الأراضي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ المنوفية: إزالة فورية لحالتي تعدٍ على الأراضي الزراعية خلال سير الانتخابات

محافظ المنوفية: إزالة فورية في المهد لـ 11 حالة تعد خلال يومين

المنوفية تشن حملاتها المكبرة لإزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وإزالات فورية

محافظ المنوفية: إزالة فورية لـ 12 حالة تعد على مساحة 825 م2

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

محافظ المنوفية: تنفيذ (6) حالات إزالة فورية للتعدى على الارض الزراعية

ترشيحاتنا

الأهلي ونهضة بركان.. الكاف يستقر على نقل السوبر الإفريقي إلى قطر

في عيد ميلادها.. عدد زيجات حليمة بولند وصدمة جمهورها بسبب صورة جواز سفرها

رياح وأتربة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع المقبل

متحدث المترو يكشف لـ«صدى البلد» سبب تأخر قطارات الخط الثاني ووقت عودتها

من على البحر.. وفاء عامر تبهر متابعيها من أحدث ظهور لها

أول رخصة سيارة كهربائية في مصر.. مالك المركبة يكشف رحلة الترخيص والتكاليف.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات جيلي كولراي 2021 geely coolray في السعودية.. صور

آخر تحديث رسمي لأسعار سيارت ام جي MG اليوم في مصر.. صور

أول رخصة سيارة كهربائية في مصر.. مالك المركبة يكشف رحلة الترخيص والتكاليف.. صور