إزالة في المهد.. المنوفية تشن حملات مكثفة لضبط مخالفات التعديات على الأراضي

وجّه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية باستمرار الحملات المكبرة لإزالة أي تعديات على الأراضي الزراعية حفاظًا على الرقعة الزراعية وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة وردع المخالفين .





حيث شنت الوحدات المحلية بالتنسيق مع ادارة حماية الأراضي الزراعية بمديرية الزراعة حملة لإزالة التعديات المخالفة فى المهد بنطاق المحافظة ، أسفرت عن تنفيذ إزالة فورية لحالة تعد بمركز الشهداء بمساحة 300 متر، وكذا تنفيذ إزالة فورية لمساحة (40 مترًا) بقرية الخور مركز اشمون فضلاً عن إزالة (96 مترًا) بقرية المصيلحة بمركز شبين الكوم .





كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات بتنفيذ إزالة فورية لحالتين بناء بدون ترخيص على مساحة (200متر) بكفر داوود ، حيث تواصل الوحدات المحلية المتابعة الدورية لرصد أي حالات تعد للبناء المخالف والعشوائي واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والتصدي بقوة لأى تعديات تتم على أرض المحافظة.





جدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد سبق وأصدر توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالمتابعة الدورية والمستمرة والتصدي للمخالفين وتنفيذ الإزالات المخالفة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية بهذا الشأن والتعامل بحزم مع أية محاولات للبناء المخالف بدون تهاون أو تقصير.