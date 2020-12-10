ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بعد حبس والد الطفلة المتوفاة فى حى الهرم... القومى للمرأة يشكر النائب العام

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 04:40 م
المجلس القومى للمرأة
المجلس القومى للمرأة
Advertisements
أمل مجدى
قدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي  الشكر والتقدير إلى  المستشار حمادة الصاوي النائب العام  لاتخاذه قرارات سريعة و صارمة  بحبس والد الطفلة المتوفاة فى حى الهرم  وزوجها أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات ، واتخاذ الإجراءات ضد  القائمين على مكتب المحاماة الذي عقد فيه زواجهما عرفيا. 

 وأعربت الدكتورة مايا مرسي  عن فخرها وامتنانها لموقف النيابة العامة الحازم  واصدارها قرارات  صارمة فى واقعة وفاة طفلة فى حى الهرم . 

وثمنت  الدور العظيم التي تقوم به النيابة العامة في حماية حقوق المرأة والفتاة وتطبيق  القانون مؤكدة ان تجريم زواج القاصرات بنصوص قانون العقوبات كان خطوة كبيرة  فى حماية حقوق المرأة والفتاة تعطي  لهن الفرصة لعيش حياة مستقرة نفسيا واجتماعيا وصحيا داعية الأسرة المصرية الاحجام عن زواج القاصرات دون سند علمى وعدم الالتفات إلى  المعتقدات الخاطئة .   

وأكدت أنه يجب حبس كل من يشترك في جريمة زواج القاصرات، مشيرة إلى أن ذلك يؤكد احترام للطفولة وحقوقها. 

كانت النيابة العامة قد أكدت في بيان لها أنها تلقت إخطارًا من وحدة مباحث شرطة الهرم  مساء يوم الخامس من شهر ديسمبر الجاري بوفاة طفلة وإصابة طفل آخر لقفزهما من نافذة مسكنهما إقدامًا منهما على الانتحار وهذا ما نفته التحقيقات و ملابسات الواقعة حيث قرر الزوج 
 بنشوب مشاجرة بينهما تعدى عليها فيها بالضرب صفعًا على وجهها، ولما حاولت الخروج من مسكنهما أوصد بابه، وفوجئ بها تَقفز من نافذة المسكن مما أدى لوفاتها، فحاول الخروج بدوره من المسكن ولم يتمكن فقفز من نافذته لحاقًا بزوجته وحدثت لذلك إصابته.

و أمرت النيابة العامة بحبس والد الطفلة  المتوفاة وزوجها أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات  على مكتب المحاماة الذي عقد فيه زواجهما، وكلفت الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية برفع الآثار المادية والبيولوجية من مسكن المتوفاة ومسرح الحادث وفحصها، وانتدبت الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المتوفاة، وجارٍ استكمال التحقيقات فى القضية .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تجديد حبس والدي طفل القليوبية الرضيع 15 يومًا على ذمة التحقيقات

بعد حبس والديه.. تسليم شقيق الرضيع أنس إلى جده |صور

مات جوعا بعد تركه 9 أيام بالشقة.. خال رضيع القليوبية يكشف عن مفاجأة جديدة فى القضية

«النيابة العامة» تأمر بحبس زوجين لاتهامهما بقتل رضيعهما عمدًا بتركه دون رعاية حتى وفاته

بعد وفاة رضيع من الجوع.. تحرك عاجل من النواب لتشديد عقوبة الإهمال بقانون الطفل

النواب يكشر عن أنيابه بسبب واقعة موت رضيع من الجوع بعد صراع 9 أيام.. نواب يطالبون بتوقيع أقصى عقوبة على والديه.. وتشديد عقوبات الإهمال بقانون الطفل

ترشيحاتنا

الإعفاء من سداد فواتير الكهرباء.. تفاصيل مشروع قانون فى البرلمان الجديد بشأن المستشفيات الخيرية

أخبار التوك شو.. الأرصاد: سقوط أمطار وانخفاض في درجات الحرارة.. والفرق بين المونوريل والقطار الكهربائى السريع

قبل حفل الختام.. شاهد إطلالات أثارت الجدل في مهرجان القاهرة السينمائي

الفنان أشرف زكي يسجد باكيًا على المسرح بعد تكريمه.. شاهد

عارية الكتفين.. نجلاء بدر تتألق في أحدث ظهور

موسيماني يحسم مهاجم الأهلي الجديد ..ولجنة التخطيط تنتهي من صفقات الشتاء

Advertisements

بشاير 2021.. زيادة مرتبات المعلمين وأجور الموظفين وأصحاب المعاشات.. تفاصيل

قنبلة الشتاء.. صفقة كبرى بين الأهلي والزمالك وبيراميدز

أدعية وقرآن.. ماذا فعل محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان فى "قفص المحكمة"

شوبير يهاجم الكاف بسبب السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

قرار مفاجئ من إيهاب جلال قبل مواجهة الأهلى والمقاصة فى الدوري

الفنان أشرف زكي يسجد باكيًا على المسرح بعد تكريمه.. شاهد

نراكِ العام المقبل.. مدينة أوروبية تودع الشمس وكلمة السر ظاهرة نادرة

تهديدات قطر.. تفاصيل تراجع الكاف عن إقامة السوبر الإفريقي فى مصر ونقله للدوحة

عزل وفصل نائب رئيس مجلس الدولة ومعاون بالنيابة العامة من عملهما

جريمة هزت الإمارات.. النائب العام يعلن القبض على مرتكبي واقعة الاغتصاب الجماعى

الأهلي ونهضة بركان.. الكاف يستقر على نقل السوبر الإفريقي إلى قطر

بدلة بيضا وكمامة| ماذا قال محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان لـ رئيس محكمة الجنايات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسريب صور ميتسوبيشي أوتلاندر 2022 Mitsubishi Outlander قبل طرحها رسميا

بمكياج صاخب.. شاهد إطلالة بوسي شلبي في ختام مهرجان القاهرة

مواصفات التحفة الكورية كيا كادينزا 2021 kia cadenza .. صور