أصالة تتعرض لموقف محرج بسبب أشرف زكي.. تفاصيل

تعرضت الفنانة أصالة نصري، لموقف محرج بسبب منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك بعدما نشرت صورة من تكريم الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين بأكاديمية الفنون، وعلقت بأنه تكريم من مهرجان القاهرة السينمائي.









ونشرت أصالة، صورة من تكريم أشرف زكي بأكاديمية الفنون، وعلقت: « هو إنسان حافظ على مواهبه الله له .. منّ خلق وإخلاص وعطاء لامحدود لكلّ منّ حوله .. الأستاذ الكبير بقلّبه ونبله وطاقته أشرف زكي تكريمك فرصة لتعرف مدى محبّة كلّ منّ حولك واحترامهم لك أستاذنا الطيّب الوقور .. وكلّ التّوفيق للقائمين على مهرجان القاهره السينمائي برئاسة الغالي الكاتب الكبير محمّد حفظي».





عبّر الفنان أشرف زكي، عن سعادته وامتنانه بالتكريم على خشبة مسرح معهد فنون مسرحية في افتتاح مهرجان المسرح العربي أمس الأربعاء، وذلك من خلال سجوده على الخشبة وسط حضور عدد من الفنانين منهم ماجدة زكي وزوجته روجينا وطارق صبري.

يذكر أن الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة وكل من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور أشرف زكي، رئيس أكاديمية الفنون، افتتحوا مساء أمس، الدورة الأولى لمهرجان المسرح العربي لأكاديميات ومعاهد الفنون بالدول العربية والتى تحمل أسم الفنان الكبير جلال الشرقاوي، وذلك علي المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية.

وأثار تأخر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي الأول لمدة نصف ساعة حفيظة الفنان محمد صبحي الذي قال له أثناء استقباله: "إن السياسي ينتظر الفنان، أما الفنان لا ينتظر السياسي".

ورد المحافظ أنه سبب تأخره قهري حيث كان في زيارة لمستشفى العامرية العام، مضيفا:""أنا انتظر أهالي الإسكندرية كما يشاؤون، وفي أي وقت، فأنا جئت من أجل خدمة الإسكندرية والسكندريين وليس لأكون محافظا".





