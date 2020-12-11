فيتامين ينقذ حياة مرضى فيروس كورونا .. دراسة توضحه

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وتستند الاستنتاجات إلى نتائج من أكثر من 100 دراسة، أظهرت أن فيتامين C يمكن أن يخفض معدل وفيات المرضى في وحدات العناية المركزة بنسبة 68٪.

وتستند الاستنتاجات إلى نتائج من أكثر من 100 دراسة، أظهرت أن فيتامين C يمكن أن يخفض معدل وفيات المرضى في وحدات العناية المركزة بنسبة 68٪.

ووفقا للدراسة قامت بتجربة مماثلة قارنت عقار الستيرويد (ديكساميثازون) مع دواء وهمي في يونيو باعتبارها ناجحة، خفضت الوفيات بنسبة 3%.





تراوحت كمية فيتامين سي اللازمة لتقليل الوفيات والوقت الذي تقضيه أجهزة التنفس الصناعي في وحدات العناية المركزة بين 6 و 24 جرامًا في اليوم، كما يقول المؤلف الرئيسي وخبير التغذية باتريك هولفورد.





وأوضح مؤلف آخر، هو الدكتور أنيترا كار، سبب الحاجة إلى مثل هذه الجرعات العالية: "عندما تصاب بعدوى شديدة ، يستهلك جسمك فيتامين سي بمعدل أسرع بكثير من أجل دعم جهاز المناعة.



