صرخاته أنقذته من الموت.. العثور على رضيع أسفل كوبري بـ الدقهلية

عثر مواطن على رضيع لا يتجاوز عمره ساعات اسفل كوبرى شرنقاش العلوى وتم تسليمه الى مركز شرطة طلخا.





سمع احد الماره صوت طفل يبكى ووجده ملفوفا ببطانيه اسفل الكوبرى مما ادى الى حالة من السخط والغضب جراء هذا التصرف اللانسانى من قبل والديه، حيث طالب متابعو صفحات التواصل الاجتماعى عقب نشر صورته والديه باستلامه رأفة به.





وفى سياق مختلف أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم عن خروج وتعافي 3 مسنين من ذوى الأمراض المزمنة مصابين بكورونا خلال يومين من مستشفى الحجر الصحي بتمى الأمديد بعد تحول التحاليل من إيجابية إلى سلبية وشفائهم تمامًا من الإصابة بفيروس كورونا حيث تم تلقيهم العلاج اللازم طبقا لبروتوكول العلاج لوزارة الصحة.





وأوضح وكيل الوزارة أن الأطقم الطبيه بصحة الدقهلية تضرب أروع الأمثله في التفانى والإخلاص في العمل من أجل المرضى مقدما الشكر لكل الأطقم الطبيه بصحة الدقهلية المتناوبه على الخدمه بمستشفى تمى الأمديد مشيدا بالجهود التي يبذلها أبطال الجيش الأبيض في سبيل خدمة المرضى للوصول إلى أفضل النتائج.



