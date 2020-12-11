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أخبار البلد

وزيرة الصحة تطمئن المصريين: خضعت للتجارب السريرية للقاح كورونا الصيني

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 12:07 ص
صدى البلد
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محمد غالي

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، انها خضعت للتجارب السريرية للقاح فيروس كورونا التابع لشركة سينوفارم الصينية.

وأضافت وزيرة الصحة، ان مصر اول دولة افريقية تحصل على لقاح فيروس كورونا.

واستقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مساء اليوم الخميس، أولى شحنات لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، بمطار القاهرة الدولي، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور كل من السفير الصيني لدى مصر، والقائم بأعمال السفير الإماراتي.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هذا اللقاح أثبت فاعلية بنسبة ٨٦٪ في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و٩٩٪ في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس،  و١٠٠٪ في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة. 

وقال مجاهد أن الأولوية في توزيع اللقاح ستكون للعاملين بالقطاع الصحي مع إعطاء الأولوية للعاملين بمستشفيات العزل والصدر والحميات ومرضى الأورام والفشل الكلوي، لافتًا إلى أنه يتم تناول اللقاح في عضلة الكتف على جرعتين يفصل بينهما ٢١ يومًا.

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