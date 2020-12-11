السفير الصيني بالقاهرة: وصول لقاح كورونا يؤكد عمق العلاقات بين البلدين.. فيديو

العلاقات المصرية الصينية شهدت طفرة في العلاقات، وعندما كانت الصين في خضم ازمة كورونا، بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة تضامن للصين وأرسل الدكتورة هالة زايد وزير الصحة للصين ومعها كميات كبيرة من المساعدات الطبية للصين.





وأضاف السفير الصيني خلال مؤتمر صحفي ثلاثي أن سعادته بالمشاركة في استقبال أول لقاح لـ كورونا قادما من الإمارات لمصر، بعد التعاون الثلاثي بين مصر والامارات والصين.

وتابع السفير الصيني قائلا : قدمنا العديد من المساعدات الطبية لمصر أيضا، ووصول اللقاح الصيني دليل على عمق الصداقة بين الدولتين "مصر والصين".

فيما قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن وصول شحنة للقاح كورونا الصيني لحظة تاريخية تدل على عظمة القيادة السياسية وحرصها على المواطن المصري.

جاء ذلك خلال استقبال زايد أول شحنة من جرعات اللقاح الصيني لعلاج فيروس كورونا إلى أرض مطار القاهرة.

ووجهت زايد الشكر للقيادة السياسية، والأشقاء الإماراتيين، والأصدقاء الصينيين على التعاون المشترك في تجارب لقاح كورونا الإكلينيكية، وجهود مكافحة كورونا، مؤكدة أنه سيكون هناك عدد من الشحنات الأخرى سيتم استقبالها خلال الأيام المقبلة، لافتة إلى أن مصر أول دولة أفريقية تحصل على اللقاح الصيني.





أكد السفير الصيني لدى القاهرة أن