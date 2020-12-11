ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

السفير الصيني بالقاهرة: وصول لقاح كورونا يؤكد عمق العلاقات بين البلدين.. فيديو

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 12:31 ص
السفير الصيني بالقاهرة
السفير الصيني بالقاهرة
Advertisements
محمود محسن
أكد السفير الصيني لدى القاهرة أن العلاقات المصرية الصينية شهدت طفرة في العلاقات، وعندما كانت الصين في خضم ازمة كورونا، بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة تضامن للصين وأرسل الدكتورة هالة زايد وزير الصحة للصين ومعها كميات كبيرة من المساعدات الطبية للصين.

وأضاف السفير الصيني خلال مؤتمر صحفي ثلاثي أن سعادته  بالمشاركة في استقبال أول لقاح لـ كورونا قادما من الإمارات لمصر، بعد التعاون الثلاثي بين مصر والامارات والصين.

وتابع السفير الصيني  قائلا : قدمنا العديد من المساعدات الطبية لمصر أيضا، ووصول اللقاح الصيني دليل على عمق الصداقة بين الدولتين "مصر والصين".

فيما قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن وصول شحنة للقاح كورونا الصيني لحظة تاريخية تدل على عظمة القيادة السياسية وحرصها على المواطن المصري.

جاء ذلك خلال استقبال زايد أول شحنة من جرعات اللقاح الصيني لعلاج فيروس كورونا إلى أرض مطار القاهرة.

ووجهت زايد الشكر للقيادة السياسية، والأشقاء الإماراتيين، والأصدقاء الصينيين على التعاون المشترك في تجارب لقاح كورونا الإكلينيكية، وجهود مكافحة كورونا، مؤكدة أنه سيكون هناك عدد من الشحنات الأخرى سيتم استقبالها خلال الأيام المقبلة، لافتة إلى أن مصر أول دولة أفريقية تحصل على اللقاح الصيني.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة تبحث مع سفير الصين بالقاهرة الخطوات المستقبلية لتوفير لقاح فيروس كورونا

بحضور سفيريّ الإمارات والصين.. مطار القاهرة يستقبل شحنة لقاح كورونا من دبي بعد قليل

لماذا تستخدم مصر لقاح سينوفارم الصيني لعلاج كورونا؟

هالة زايد: وصول لقاح كورونا لحظة تاريخية.. ونستقبل شحنات أخرى خلال أيام.. فيديو

وزيرة الصحة: مصر أول دولة أفريقية تحصل على لقاح كورونا.. فيديو

هالة زايد: استلام أول شحنة من لقاح كورونا دليل عظمة القيادة السياسية

ترشيحاتنا

تفاصيل القبض على أكبر خلية للإتجار بالبشر

بتهمة الإساءة اللفظية لموديل .. حبس الإعلامي تامر أمين عامين

مصطفى عبده رئيسا لشركة غزل المحلة لكرة القدم

القيعي: تصريحات باتشيكو عن الأهلي ممنهجة لخداع جماهير الزمالك

بدون بطانة.. 5 إطلالات مثيرة في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

مفاجأة سارة .. مصر تستقبل أولى جرعات لقاح كورونا اليوم..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سعر و مواصفات HONDA CRV موديل 2020 | صور

سعر فستان ليلى علوي في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

مواصفات وأسعار BYD S5 موديل 2020 | صور