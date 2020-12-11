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رياضة

الدوري الأوروبي.. توتنهام تهزم أنتويرب.. والنني يقود أرسنال لهزيمة دوندالك

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 12:31 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق فريق توتنهام هوتسبير فوزا صعبا على حساب نظيره فريق رويال انتويرب، بهدفين دون رد في ختام دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

وسجل فريق توتنهام هدف التقدم عن طريق كارلوس فينيسيوس في الدقيقة 57 ، في حين سجل جيوفاني لو سيلسو هدف ثاني في الدقيقة 71 .

ورفع توتنهام رصيده الى 13 نقطة ويتأهل كمتصدر للمجموعة العاشرة، في حين تجمد رصيد رويال انتويرب عند النقطة 12 ويتراجع الى المركز الثاني ويتأهل كوصيف.

سقط فريق روما الإيطالي، أمام مضيفه فريق سسكا صوفيا البلغاري، بنتيجة "1-3" في مباراة الجولة السادسة من مجموعات الدوري الأوروبي.

بهذه النتيجة تجمد رصيد روما عند 13 نقطة، لكنه بقي متصدرا للمجموعة الأولى، وقد تأهل سلفا مع يونج بويز السويسري للدور القادم.

كما حقق فريق أرسنال الفوز السادس له في دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي، في المباراة الأخيرة من الدور على حساب مضيفه دوندالك الإيرلندي، بنتيجة 4-2.

ليرفع أرسنال رصيده إلى 18 نقطة، حيث حقق العلامة الكاملة، في صدارة المجموعة الثانية، ويتأهل رفقة مولده، وبقي دوندالك الأخير بدون نقاط.
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