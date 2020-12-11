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أخبار العالم

اتفاق في القمة الأوروبية ببروكسل على فرض عقوبات على تركيا

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 02:04 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت وكالة الصحافة الفرنسية في نبأ عاحل لها منذ قليل، بأن القمة الأوروبية المنعقدة في بروكسل اتفقت على فرض عقوبات على تركيا بسبب سلوكها مع جيرانها في شرق المتوسط،.

جاء ذلك بعدما أعرب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن ثقته بأن تركيا لن تغير ممارساتها في المنطقة دون ضغط الاتحاد الأوروبي عليها.

وأكد ميتسوتاكيس أن بلاده لا تنتظر من تركيا تغيير سلوكها من تلقاها نفسها، مشددًا على أن ذلك سيتم بعد الضغط عليها.

يشار إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كان استبق الأربعاء، العقوبات الأوروبية المرتقبة بالتقليل من شأنها، معتبرًا أن لبلاده حقوق شرق المتوسط وأنها ستدافع عنها.

وقال الممثل السامي للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل قبل أيام، إن تركيا تواصل عمليات التنقيب في شرق المتوسط بلا أي تغيير في سياساتها.
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