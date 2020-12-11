غير مضمون.. نسرين طافش تثير الشك حول لقاح فيروس كورونا

أثارت النجمة السورية نسرين طافش، حالة كبيرة من الجدل، بعد تغريداتها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، والتي تحدثت فيها عن لقاح فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19، إذ أبدت شكها في اللقاح الجديد.





وكتبت نسرين طافش، عدة تغريدات عبر تويتر، تحدثت فيها عن اللقاح المستجد، فكتبت في التغريدة الأولى: « أنا أومن بالعلم المبني على الأبحاث .. طالما لا يوجد دليل موثوق و بينة موثوقة شفناها و بما انو اي لقاح يحتاج سنوات و ليس اشهر للتاكد من أنه آمن .. فالموضوع غير مضمون النتائج ويحتمل التريث و التفكير على الأقل .. ان لم نقل الرفض التام».





وتابعت نسرين طافش، في التغريدة الثانية: « بتمنى من الأطباء المتحمسين للقاح الكورونا و المسوقين له و المتعصبين له يقدمولنا بحث تفصيلي عن مكونات اللقاح و يشرحولنا بالأدلة و البراهين العلمية .. لانو الموضوع بات مشبوه جدا و عليه الف علامة استفهام .. اما لو بقي الدليل (قالولو) فالله يحمي الناس الي اخدو اللقاح».





وكتبت طافش، في ثالث تغريدة: « أومن أن الصحة النفسية هي العامل الاكبر بالحفاظ على صحتي الجسدية لذلك امارس التأمل بفوائده العظيمة و تمارين التنفس السليم .. و لذلك أومن بحفظ الله و حمايته لي مع الأخذ باسباب الصحة الطبيعية قدر استطاعتي».





واختتمت نسرين، في التغريدة الرابعة والأخيرة: « أومن بالوقاية و رفع المناعة الذاتية .. بالأكل الصحي وتجنب السكَّر والطحين والمأكولات المضاف لها ملونات ومنكهات صناعية ومواد حافظة أومن بتناول فيتامينات ومعادن من مصادر طبيعية أومن اننا بحاجة لزراعة عضوية اكثر في العالم ».



