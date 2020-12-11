ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

خاص- لجنة التخطيط بالأهلي تعتمد مشروعا جديدا لقطاع الناشئين لمواجهة ارتفاع أسعار اللاعبين

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 12:48 م
الخطيب وزكريا ناصف
الخطيب وزكريا ناصف ومحسن صالح
Advertisements
عبدالحكيم ابو علم
أقرت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي شكل ونظام جديد لقطاع الناشئين بالقلعة الحمراء يضمن تصعيد عدد من اللاعبين للفريق الأول وعدم اللجوء إلي شراء الصفقات إلا في اضيق الحدود، وناقشت اللجنة علي مدار أكثر من ثلاثة شهور مقترحات عدة ودراسات وتجارب أندية عريقة انتهت إلى فلسفة جديدة بدت أولى ثمارها في خروج عدد من لاعبي قطاع الناشئين للإعارة الموسم الحالي .

ويعتبر جزء كبير من الخطة تم تطبيقه من الموسم الماضي حين تم الموافقة علي إعارة عدد من اللاعبين ليحلوا علي فرصة المشاركة أساسيًا وعاد بالفعل الرباعي محمد شريف وأكرم توفيق وأحمد ياسر ريان وصلاح محسن لدعم الفريق الأول ليكونوا مثل الصفقات الجديدة ، كما تم تجديد إعارة عمار حمدي لموسمين ومحمد عبدالمنعم ورحل احمد حمدي وهناك بند يضمن عودته في أي وقت.

كما خرج الموسم الحالي عدد كبير من لاعبي قطاع الناشئين للإعارة من بينهم صالح نصر مهاجم فريق الشباب ومحمد فخري وشادي رضوان وغيرهم من فرق 2000، وقررت لجنة التخطيط زيادة المخصصات المالية لقطاع الناشئين ومنحت خالد بيبو مدير القطاع صلاحيات واسعة كانت بدايتها التعاقد مع خبير تشيكي ميشيل بروكيتش ليكون مشرفًا فنيا وبالفعل تم تقليص عدد فرق القطاع بهدف زيادة التركيز علي تطوير اللاعبين ومنحهم الخبرات الأكثر.

وركز محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف علي قطاع الكرة بتفويض من مجلس الإدارة خلال الاجتماعات علي أن تكون تلك التجربة هي الأهم حيث يطمح في التخلص من شراء الصفقات إلا نادرًا في غضون عامين علي أقصي تقدير، وتعاقد الأهلي مع عدد من الكشافين في أفريقيا بجنوبها وشمالها وشرقها وغربها وفي أمريكا الجنوبية أيضًا لضم مواهب صغيرة السن وصقلها وإمكانية تسويقها أو تصعيدها للفريق الأول .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وادي دجلة يعلن تصعيد 6 لاعبين من الناشئين للفريق الأول

موسيماني يوافق على إعارة ثلاثي الأهلي

استمرار إيجابية تحليل كورونا لـ صالح جمعة وديانج وشريف فى الأهلي

الأهلي يتوصل إلى اتفاق لفسخ تعاقد صالح جمعة وديًا

الأهلي يرسل القائمة الأولى للفريق إلى اتحاد الكرة بدون الثلاثى صالح جمعة وبادجى والشيخ

رئيس لجنة التخطيط بالأهلي: موسيماني أشهر من جوارديولا حاليًا

ترشيحاتنا

غرامة وإفراج.. بيان عاجل من الجيش الليبي بشأن السفينة التركية مبروكة

ترامب يحتفل بعيد الحانوكا اليهودي رغم تحذيرات كورونا.. فيديو

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

هيئة الرقابة في السعودية: إيقاف متهمين بالفساد واستغلال نفوذ بينهم 7 ضباط

3 دول عربية تتصدر قائمة أكثر شعوب العالم شعورا بالحزن والتوتر

جوا وبحرا.. خروقات إسرائيلية خطيرة لحدود لبنان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار وبعد الخصم.. تعرف على سعر فستان بوسي شلبي في ختام مهرجان القاهرة

بعد إثارتها الجدل .. رانيا يوسف تنشر فيديو جديد لفستانها في ختام مهرجان القاهرة

جنة جديدة في محافظة القاهرة.. حكاية بحيرة عين الصيرة من مستنقع قمامة لساحرة العيون.. شاهد