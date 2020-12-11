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فن

أخبار الفن| رانيا يوسف تكشف عن مصمم فستانها الكارثي.. نسرين طافش تثير الشك حول لقاح كورونا.. تفاصيل عزاء والد داليا البحيري

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 05:05 م
أخبار الفن
أخبار الفن
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سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها كالآتي:


كشفت الفنانة رانيا يوسف، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، عن مصمم الأزياء الذي صنع لها فستانها المثير للجدل في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42. 

ونشرت رانيا يوسف، تغريدة لها عبر تويتر، كشفت فيها عن من ساهموا في إطلالتها أمس الخميس 10 ديسمبر، بختام الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث أن مصمم الأزياء الكويتي يوسف الجسمي هو الذي صنع لها الفستان المثير للجدل، بينما قام يسري العبد بتصفيف شعرها، وقام كريم حنفي بعمل المكياج، بينما كانت المجوهرات من glamour. 


أثارت النجمة السورية نسرين طافش، حالة كبيرة من الجدل، بعد تغريداتها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، والتي تحدثت فيها عن لقاح فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19، إذ أبدت شكها في اللقاح الجديد. 


كشفت الفنانة أسماء جلال، عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور انستجرام عن منفذي إطلالتها ليلة أمس الخميس 10 ديسمبر، في حفل ختام الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي. 

ونشرت أسماء جلال، عبر حسابها على انستجرام، عدة صور من إطلالتها، مشيرة إلى أن الفستان من تصميم شهيرة لاشين، والشعر تصفيف أيمن دهب، والمكياج لـ دانا خضر. 


أعلنت أسرة الفنانة داليا البحيري، عن موعد عزاء المهندس محمود البحيري -والد الأخيرة- إذ قررت الأسرة تلقي العزاء يوم الاتنين 14 ديسمبر، عقب صلاة المغرب في دار المناسبات بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس.


قالت الفنانة مي سليم، إنها تواصل تصوير مشاهدها في مسلسل «ضربة معلم» مع الفنان محمد رجب، على قدم وساق خلال الفترة الحالية، تمهيدًا للإنتهاء من مشاهده الأخيرة. 

وأضافت مي سليم، في تصريح خاص لـ صدى البلد، إنها تستكمل تصوير مشاهدها خلال الفترة الحالية خارجيًا، مؤكدة على انشغالها بالتصوير، نظرًا لعرض المسلسل عبر قناة CBC الفضائية بالتزامن مع تصوير مشاهده الأخيرة. 


حالة كبيرة من الجدل أصبحت تثار على الفنانة رانيا يوسف خلال الآونة الأخيرة، لاسيما في فعاليات الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حينما ظهرت بإطلالة مثيرة في فعاليات الحفل الختامي لهذه الدورة من المهرجان أمس الخميس 11 ديسمبر، ما جعل اسمها يتصدر محرك البحث جوجل مؤخرًا. 


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