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اقتصاد

عجز الميزان التجاري التونسي ينخفض إلى 11.6 مليار دينار بنهاية نوفمبر

السبت 12/ديسمبر/2020 - 02:02 ص
تونس
تونس
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وكالات
تقلص العجز التجاري لدولة تونس، بقيمة 6.1 مليار دينار مع نهاية نوفمبر 2020 ، ليصل إلى حوالى  11.6 مليار دينار سلبي، مقابل 17.7 مليار دينار سلبي في الفترة ذاتها من سنة 2019 .

أظهرت إحصائيات نشرها المعهد الوطني للاحصاء بتونس ، أن نسبة تغطية الواردات بالصادرات أظهرت تحسنا بمقدار 5.6 نقطة ، مقارنة بالأشهر الأحدى عشر الأولى من سنة 2019 ، لتبلغ 75 بالمائة مقابل نسبة تغطية حوالى 69.4 بالمائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2019 .

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وفسّر المعهد، في بيانه حول التجارة الخارجية بالأسعار الجارية خلال الإحدى عشر أشهر الأولى من 2020 ، أن هذا العجز التجاري هو أساسا نتيجة العجز المسجل مع الصين (بقيمة 4.9 مليار دينار سلبي) وتركيا (1.8 مليار دينار سلبي) والجزائر (1.6 مليار دينار سلبي) وإيطاليا (0.7 مليار دينار سلبي) وروسيا (0.8 مليار دينار سلبي) .

وفي المقابل، سجلت المبادلات التجارية للسلع فائضا مع العديد من البلدان الاخرى خاصة منها فرنسا (بقيمة 3.2 مليار دينار) وألمانيا (1.1 مليار دينار) وليبيا (0.9 مليار دينار).

على جانب آخر ، ارتفعت قيمة الموجودات الصافية من النقد الأجنبي فى تونس بحلول، يوم 9 ديسمبر الجاري  إلى نحو 22،7 مليار دينار أي ما يعادل 158 يوم توريد تقريبا .

 

وأرجع البنك المركزي التونسي هذا التطور، أساسا، إلى تأثيرات أزمة كوفيد-19 على مستوى حجم وقيمة مبادلات تونس مع الخارج ، وقد مكّن صافي تدفقات رؤوس الأموال الخارجية من تغطية العجز الجاري ودعم مستوى الموجودات الصافية من العملة الأجنبية .

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