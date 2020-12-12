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تعليم

دور البحث العلمي في ترتيب الجامعات عالميا.. ندوة بهندسة عين شمس

السبت 12/ديسمبر/2020 - 01:01 ص
هندسة عين شمس
هندسة عين شمس
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حسام الفقى
يعقد قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الهندسة جامعة عين شمس، ندوة، بعنوان، البحث العلمي ودوره في ترتيب الجامعات عالميا، يوم السبت الموافق 12 ديسمبر، ويحاضر فيها، الدكتور عمرو عبد السلام الاستاذ بقسم الهندسة الإنشائية.

وقال الدكتور ضياء خليل عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس، إن للندوة ٣ محاور، وهي:

١- أهمية البحث العلمي في تنمية المجتمع. 

٢- دور البحث العلمي في ترتيب الجامعات عالميا. 

٣- مؤشرات جودة البحث العلمي. 

وفي سياق آخر، قال الدكتور ضياء خلال تصريحاته لصدي البلد إن الكلية تتخذ الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد متمثله في إلزام جميع الطلاب بارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي في المحاضرات وتقليل عدد الطلاب داخل القاعات مع الالتزام بالتعليم الهجين .
 
وأضاف عميد كلية الهندسة، أنه لم يتم اكتشاف أي حالات كورونا بين الطلاب حتي الآن، مشيرا إلي أنه تم عقد امتحانات الميدتيرم والتي سوف تنتهي قي منتصف ديسيمبر.
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