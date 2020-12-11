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المرضعة وأقل من 16 عاما.. وزيرة الصحة تكشف الفئات المستثناة من لقاح كورونا الصيني

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 11:09 م
هالة زايد
هالة زايد
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عادل نصار
كشفت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، عن الفئات التي ستحصل على لقاح كورونا الصيني في البداية والفئات المستثناة من اللقاح.

وقال في مداخلة هاتفية لقناة أم بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، إن أول الجرعات هتكون للأطقم الطبية وبعدها أصحاب الأمراض المزمنة، مضيفة أنه بداخل كل فئة هناك أولويات تحصل على اللقاح أولا.

وأضافت أنه نقوم بتنفيذ هذه الأمور وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أنه الاطفال أقل من 16 عاما هم من لا يمكن أن يحصل على لقاح كورونا.

وتابعت أن من الفئات التي لا يمكن أن تحصل على لقاح كورونا المرضعات وغير مفضل أن يتم تطعيم السيدات الحوامل. 


كشفت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، طريقة الحصول على فيروس لقاح فيروس كورونا المستجد الصيني، مشيرة إلى أنه موقع إلكتروني للتسجيل للحصول على اللقاح.

وقالت زايد، إنه نفذنا موقع إلكتروني للقاح كورونا وسيكون به استمارة يتطلب أملؤه بالمعلومات الخاصة بالشخص الذي يريد اللقاح، مضيفة أن "وقت ما نستلم الجرعات هنتيج التسجيل وهنعرف الناس على آليات التسجيل".
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