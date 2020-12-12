خبير مياه: منطقة النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية تحتاج لأحدث نظم التحكم في الري

كشف المهندس هانى وديع خبير نظم التحكم فى مياه الرى، أسرار أحدث نظم التحكم فى رى منطقة النهر الأخضر على مساحة 1000 فدان بالمرحلة الأولى بطول 10 كيلو متر بالعاصمة الإدارية .





وقال المهندس هانى عزيز للإعلامي محمد غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، ان النهر الأخضر يضم فى مرحلته الأولى 1000 فدان وبطول 10 كيلو متر ، ويضم مسارح ومطاعم عالمية وأماكن للأطفال والتنزه وبلغت استثماراته 9 مليار جنيه ، لافتا الى أن المساحات الخضراء كبيرة جدا ، ولذلك تحتاج لاستخدام أحدث نظم التحكم فى الرى وكثافة المياه .





وأوضح وديع ، ان النظام الجديد للتحكم فى مياه الرى بالنهر الأخضر، يشمل التحكم فى المحابس ضمن منظومة التحكم المركزى لكثافة المياه واتجاهها وأجهزة الحرائق ، لافتا إلى أن تكلفة تحول الفدان من الرى التقليدى للرى الحديث تصل لـ 2500 جنيه ، ويمكن تخفيضها إذا صممت شبكة الرى منذ تأسيس المزرعة طبقا لأحدث نظم الرى الحديث .