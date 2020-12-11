بعد تصريحات زينة المثيرة| ما الهدف من إقامة المهرجانات السينمائية

أثارت الفنانة زينة الجدل بتصريحاتها الاخيرة عن رفضها حضور المهرجانات السينمائية إلا لاستلام جائزة او تسليم جائزة أو أن تكون عضوا في لجنة تحكيم، في إشارة إلى غيابها عن مهرجاني الجونة والقاهرة السينمائي، وأنها ليست مجرد فستان يمر على السجادة الحمراء فقط لتصويره، وكأنها اختزلت إقمة المهرجانات في تصوير الفنانين والفنانات فقط.





وبعد تداول تصريحاتها على نطاق واسع بمواقع التواصل الإجتماعي، أعادت هذه التصريحات إلى الأذهان سؤالا وهو : "ما الهدف إذا من حضور الفنانين والفنانات وكذلك إقامة المهرجانات السينمائية في مصر؟"





تجيب عن هذا السؤال خيرية البشلاوي الناقدة الفنية، في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد»، وتوضح أن الفنان يضع شروطه حول سبب ظهوره بالمهرجان حال أنه "ميجا ستار"، وهذا الأمر ما زال لا ينطبق على الفنانة زينة، مشيرة إلى أن شروط الانضمام للجان تحكيم لمهرجان دولي أمر قوي يكون الفنان فيه إما ذو قيمة فنية عالية بمعنى أنه ذو تجاربة عالمية، أو أنه فنان له بريق ووهج قوي لأسباب خارج القيمة الفنية.









وتصف الناقدة الفنية، تصريحات زينة بالجرأة خاصة أن بعض المهرجانات السينمائية تكون بدون جوائز أو لجان تحكيم وتعتمد بشكل أساسي على تبادل الثقافات لأنه يتوجب أن يكون للمهرجان مردود ثقافي عال للبلد المقام فيه المهرجان من دعاية فنية وسياسية للبلد المقام بها المهرجان.









وعلى سبيل المثال يعد مهرجان القاهرة السينمائي واحدا من أهم 12 مهرجانا دوليا في العالم وله قيمة مقارنة بالمهرجانات العالمية، وتوضح الناقدة الفنية أن إقامة مهرجان يتطلب عدة عوامل منها توافر خبرة طويلة وميزانيات ضخمة وإدارة جيدة، وتتوافر القوة المالية في حالتين إما الدولة مثل مهرجان القاهرة السينمائي أو رجال أعمال مثل الملياردير ساويرس وإقامة مهرجان الجونة.





وميجا ستار اكتر من سوبر ستار وحقها تقول اللي هي عاوزاه ومن حقنا نقول ان ده لا يطبق عليها شروط الانضمام للجان تحكيم لمهرجان دولي قوي ولسة شوية، في اي مهرجان العام الهدف منه ان يكون مهرجان ثقافي وان يكون المهرجان القافي والفني والدعائي والكبير وعشان كده بيتطلب هذا المهرجانات ميزانيات كبرى ونستدعى نجوم كبار وافلام عرض اول بفلوس كتير وعشان نجيب اعمال حديثة جدا لنجوم ومخرجين كبار ده ميزانية ضخمة.





من جانبه أوضح سمير عبد اللطيف الناقد الفني لـ «صدى البلد» أن حضور الفنان المهرجانات السينمائية يأتي من منطلق إيمانه بمصر ووطنيته وحبه لها، لأنه بحضوره يرد جزءا من الجميل الوطني عليه للدولة التي صنعته نجما، نظرا لأن للمهرجانات دورا في تنشيط السياحة خاصة الثقافية منها، ومشاركة كل فنان تدعم هذا الأمر.