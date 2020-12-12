نسخة نادرة من روايات هاري بوتر الشهيرة تباع بسعر خيالي

بيعت نسخة نادرة من الرواية الشهيرة "Harry Potter and the Philosopher's Stone" أو " هاري بوتر وحجر الفيلسوف " في مزاد علني مقابل مبلغ خيالي كان مفاجئًا بالنسبة إلى مالكته، حيث وصل ثمنه إلى 50 ألف جنيه إسترليني، على الرغم من أن هذه النسخة كانت موضوعة قبل معرفة قيمتها الحقيقية وسط مجموعة من الكتب التي من المقرر أن تباع مقابل 50 بنسًا.





وكانت سيدة بريطانية، تُدعى "شارلوت رومسي" وهي من مقاطعة "لانكشاير" بإنجلترا، قد اكتشفت هذه النسخة النادرة بالصدفة أثناء قيامها بمساعدة والدتها في التخلص من الأغراض غير الضرورية استعدادًا للانتقال من مسكنها.









وأفاد تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن النسخة المشار إليها كانت واحدة من 500 نسخة فقط طبعتها دار "بلومزبري" للنشر في "لندن" عام 1997، وقد بيعت مقابل هذا السعر الخيالي في دار للمزادات، الجمعة؛ ومن بين الـ500 نسخة التي طُبعت في تلك الفترة، كانت هناك 300 نسخة في المدارس والمكتبات و200 نسخة ملكية خاصة.





يشار إلى أن "شارلوت رومسي" ذات الـ28 عامًا لم تكن تدرك قيمة نسخة الرواية التي في حوزتها في البداية، لذا كانت تنوي بيعها مقابل مبلغ لا يتعدى الـ50 بنسًا، لكنها غيرت رأيها تمامًا بعد مشاهدة برنامج تلفزيوني تبثه هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) وتقوم فكرته الأساسية على تقييم التحف التي يجلبها السكان المحليون في أنحاء مختلفة من المملكة المتحدة وأحيانًا في دول أخرى من قبل الخبراء ومثمني التحف، حيث أدركت آنذاك أن بعض النسخ النادرة من سلسلة كتب "هاري بوتر" للكاتبة البريطانية "ج. ك. رولينج" يمكن أن تصل قيمتها إلى آلاف الجنيهات الإسترلينية.









وكانت عائلة "شارلوت" قد حصلت على الكتاب من أحد الأصدقاء في عام 1999؛ ونقلت "ديلي ميل" عن هذه السيدة قولها إن والدتها "كارين"، البالغة من العمر 59 عامًا، مازالت لا تصدق أنه كان في حوزتها كتاب قيم لهذه الدرجة طيلة هذه السنوات دون أن يكون لديها أدنى فكرة.



