5 عادات خاطئة تدمر الأسنان

يتبع الكثير من الأشخاص بعض العادات الخاطئة التى تدمر صحة الأسنان، لذلك نكشف عن بعض هذه العادات التى يستهين بها البعض بالرغم من أنها خطر يهدد الأسنان.



كشف موقع WebMD عن عادات خاطئة تهدد صحة الأسنان تتمثل فيما يلي.

فتح الأشياء بأسنانك:

قد يكون فتح أغطية الزجاجات أو العبوات البلاستيكية بأسنانك أمرًا مريحًا ، لكن هذه عادة تجعل أطباء الأسنان ينكمشون. يمكن أن يؤدي استخدام أسنانك كأدوات إلى تشققها أو تشققها. بدلًا من ذلك ، احتفظ بالمقص وفتاحات الزجاجات في متناول يدك. خلاصة القول ، يجب استخدام أسنانك للأكل فقط.



المشروبات الرياضية:

ليس هناك شك في أن مشروبًا رياضيًا باردًا منعشًا بعد التمرين الجيد. لكن هذه المشروبات عادة ما تحتوي على نسبة عالية من السكر. مثل الصودا أو الحلوى ، المشروبات الرياضية السكرية تسبب هجومًا حمضيًا على مينا أسنانك، شربها بشكل متكرر يمكن أن يؤدي إلى التسوس، أفضل طريقة للبقاء رطبًا في صالة الألعاب الرياضية هي شرب الماء الخالي من السكر والسعرات الحرارية.



رقائق البطاطس:

ستعمل البكتيريا الموجودة في البلاك أيضًا على تفكيك الأطعمة النشوية إلى حمض، يمكن أن يهاجم هذا الحمض الأسنان خلال العشرين دقيقة القادمة، حتى لفترة أطول إذا كان الطعام عالقًا بين الأسنان أو تناولت وجبة خفيفة في كثير من الأحيان، قد ترغب في تنظيف الأسنان بالخيط بعد تناول رقائق البطاطس أو الأطعمة النشوية الأخرى التي تميل إلى أن تعلق في الأسنان.



وجبات خفيفة مستمرة:

يُنتج تناول الوجبات الخفيفة لعابًا أقل من الوجبة ، مما يترك بقايا الطعام في أسنانك لساعات أطول. تجنب تناول الوجبات الخفيفة بشكل متكرر ، والتزم بالوجبات الخفيفة منخفضة السكر والنشا - على سبيل المثال ، أصابع الجزر.

مضغ أقلام الرصاص:

يمكن أن تتسبب هذه العادة في تشقق الأسنان أو تكسرها، تعد العلكة الخالية من السكر خيارًا أفضل عندما تشعر بالحاجة إلى المضغ، سيؤدي ذلك إلى تدفق اللعاب ، مما يجعل الأسنان أقوى ويحمي من الأحماض التي تتغذى على المينا.

