هل تجوز الصلاة بفستان الفرح والمكياج أم تسقط عنها في ليلة الزواج؟

1-“اللهم أني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه” رواه مسلم.

2- “إن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدًا”. متفق عليه.

3- ويمكن أن يقوم بذلك المسلم مع عروسته عقب الصلاة بفستان الفرح، وأن يدعو لها ويدعو الله بالبركة فيها.

4- وخلال شرح الحديث الشريف يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم المسلمين الدعاء وأن يسألوا الخير والبركة من الله عز وجل في جميع الأحوال وخلال الزواج وغيرها ذلك من الأمور الدنيوية من البيع والشراء، و أن يتوجه المسلم إلى الله عز وجل في جميع كل الأمور.

5- أن يدعو المسلم في هذا الدعاء أن يعطيه الله خير الزوجة في ذاتها وخير ما خلقها الله عليه من مكارم وحسن الطباع، ويطلب من الله عز وجل أن يبارك بها.











