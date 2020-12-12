داعش بولاق والتجمع وعنف المطرية.. أبرز قضايا دوائر الإرهاب اليوم السبت

تنظر الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بعد قليل، محاكمة 4 متهمين لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة بـ"خلية داعش بولاق الدكرور".









تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وعماد الدرمللى، وسكرتارية أيمن القاضي.











وتضم القضية رقم 4547 لسنة 2020 جنايات أمن دولة طوارق بولاق الدكرور، والمقيدة رقم 172 لسنة 2020 جنايات أمن دولة العليا، 4 متهمين هم السيد محمد محمد محمود عبيد، فني خدمات طبية بوحدة إسعاف المراغة "محبوس"، وهيثم محمد محمود عبيد، تاجر ملابس "محبوس"، وأحمد عبد الغنى عبد الرحيم عبد الغني، طالب، هارب، وأحمد مصباح قنديل الشوربجي، حاصل على بكاروريوس تجارة، هارب.









وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2016 بنطاق محافظتى الجيزة وشمال سيناء، انضم وأسس وتولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضم إلى جماعة ولاية سيناء التابعة لتنظيم داعش داخل البلاد، وأسس وتولى جماعة أخرى تابعة لذات التنظيم داخل البلاد وكلاهما تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها الإجرامية، وقد تلقى في كنف الجماعة الأولى "ولاية سيناء" تدريبات عسكرية تحقيقا لأغراضها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.









كما تنظر الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، جلسة محاكمة 9 متهمين من بينهم 6 محبوسين والمعروفة بخلية داعش التجمع الأول.









وذلك لاتهامهم بتأسيس والانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية رقم 2306 لسنة 2019 جنايات أمن دولة التجمع الأول، ورقم 187 لسنة 2019، جنايات أمن الدولة.









وجاء فى أمر الإحالة: "تتهم النيابة كلا من حسن أمين المندوه، ومحمد محمدين، وهنادي حسن أمين المندوه، وأحمد السيد محمد بدوى، وخالد محمد عبد المعبود، ورجب محمد أحمد جاب الله هانى صادق يوسف، وحسام الدين أحمد عوض، ونجلاء مختار، أنهم فى غضون الفترة من عام 2012 وحتى 26 من أبريل 2019، داخل جمهورية مصر العربية المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، أسس جماعة تتبع تنظيم داعش تكفر الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين وكان الإرهاب من الوسائل التى تخدمها هذه الجماعة".





كما جاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين من الثانى وحتى السابع انضموا للجماعة موضوع البند أولا مع العلم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات، المتهم الأول والثانى والتاسعة أمدوا الجماعة الإرهابية بأموال بقصد استخدامها فى القيام بجرائم إرهابية على النحو المبين بالتحقيقات.





والمتهم الثالث حال كونه مصريا التحق بجماعة مسلحة خارج البلاد وتعليم الفنون الحربية لتحقيق جرائم إرهابية والتحق بجماعة داعش فى العراق وسوريا وتلقى تدريبات وتسلل من عبر الحدود الجنوبية على النحو المبين بالتحقيقات، والمتهم الثامن سهل للمتهم الثالث الالتحاق بجماعة إرهابية يقع مقرها خارج البلاد.









كما تنظر الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، إعادة إجراءات محاكمة متهمين فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير2015.









كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم فى 25 يناير من عام 2015 وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.